Японец три недели собирал купюру, которая случайно попала в шредер

В банке Японии действует правило по обмену повреждённых купюр: если от банкноты осталось более 2/3, её можно обменять на полноценную новую. А если осталось менее 2/5 банкноты, то обменять её нельзя. Еще один важный критерий - все части должны принадлежать одной банкноте, а уникальный номер на ней должен быть хорошо читаем. Хотя проверка его измельченной купюры заняла некоторое время, недавно парень поделился, что банк обменял его собранную из кусочков купюру на точно такую же новую. "Проект" Томо набрал большую популярность в японских соцсетях.