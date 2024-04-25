Японец три недели собирал купюру, которая случайно попала в шредер

Японец под ником Tomo сделал почти нереальное — собрал купюру в 10 000 иен (около 6 000 рублей), которую случайно пропустили через уничтожитель бумаги. Помимо этого, в банке ему обменяли повреждённую купюру на новую.
Пользователь сети под ником Tomo из Японии сделал почти невозможное - он собрал купюру в 10 000 иен (около 6 000 рублей), которую случайно пропустили через уничтожитель бумаги. По рассказам парня, его отец пропустил через шредер целый конверт, забыв, что внутри лежит эта купюра. Она оказалась разорванной на тысячи кусочков. Отец парня, осознав свою ошибку, решил попробовать извлечь из неё выгоду: он забрал домой всю корзину измельчённой бумаги из шредера и сказал сыну, что если тот сможет собрать купюру и обменять её на новую, то сможет оставить её себе.
Томо приступил к решению поставленной отцом задачи. Это оказалось сложнее, чем кажется - он очень долго разыскивал кусочки купюры в куче бумаги. Чтобы увеличить шансы, он взял еще одну купюру в 10 000 иен и положил ее под лист прозрачного пластика в качестве ориентира. За три недели он собрал все кусочки, которые были в остатках. Получилась не полная купюра, но парень рассчитывал на то, что Банк Японии выдаст ему новую в обмен на повреждённую.
В банке Японии действует правило по обмену повреждённых купюр: если от банкноты осталось более 2/3, её можно обменять на полноценную новую. А если осталось менее 2/5 банкноты, то обменять её нельзя. Еще один важный критерий - все части должны принадлежать одной банкноте, а уникальный номер на ней должен быть хорошо читаем. Хотя проверка его измельченной купюры заняла некоторое время, недавно парень поделился, что банк обменял его собранную из кусочков купюру на точно такую же новую. "Проект" Томо набрал большую популярность в японских соцсетях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если меньше 2/5 - нельзя обменять.
А что если между 2/3 и 2/5? Какие-то странные условия обмена, не полные