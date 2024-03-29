FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9329 постов • 865 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
60% японцев теперь ненавидят любование сакурой

60% японцев теперь ненавидят любование сакурой

Автор:
29 марта 2024 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   в мире   люди   сакура   фото   японцы   
1650
6

Все знают, что это самая красивая японская традиция – за краткую неделю буйного цветения вишни в парках выбраться на природу, посидеть и созерцать красоту. Но внезапно опрос обнаружил, что 60% работающих японцев хотели бы в этом году не ходить любоваться сакурой и вообще ее теперь ненавидят.

Почему!?

Сам процесс любования сакурой называется ханами, это слово известно даже за пределами Японии. Вот только в Японии компании делают вечеринки-ханами обязательными.

×
×

То есть ты идешь с боссом и коллегами организованно любоваться цветением. Самое тупое из всего, что можно было придумать. Это как пойти всем офисом продаж на масленицу.

Японцы очень несчастны, потому что обязательное проведение времени с боссом и коллегами – бич для офисных рабочих. Обязательный поход в пятницу в бар, когда ты и так измотан, но если будешь часто отпрашиваться, на тебя будут косо смотреть.

А теперь такой принудиловкой испортили самое ценное для души японца – любование падающими лепестками.

Еще и всем неприятно

На таких посиделках еще и сохраняется иерархичность и гендерные роли. Например, женщины должны собрать и принести корзины с закусками на всех. А самый младший в коллективе прибежать пораньше и занять лучшее место под сакурой, растянуть брезент и охранять место до прихода старших.

При этом зачастую это с начала рабочего дня до вечера, пока все не освободятся.

60% рабочих сказало, что мечтало бы не ходить с компанией, а лучше самостоятельно или с семьей. И если был бы выбор с компанией или никак, они бы выбрали никак. Вот настолько они эмоционально истощены.

- Ханами – это не корпоративное мероприятие! Это время, которое ты проводишь с близкими и друзьями, на работе я и так провожу много времени, - возмущаются люди в… прося оставить их анонимными, даже когда дают интервью телеканалу.

Они все еще боятся отстаивать свои права! Проблема корпоративного духа и подчинения начальству все еще одна из самых печальных в Японии.

Я даже писала, что один японец изобрел фальшивую религию «мне пора домой», чтобы японцы могли объяснять, что уходит с работы во время по религиозным причинам. Иначе им стыдно было сказать, что не будут сидеть до ночи.

И это очень странно, потому что со стремительно стареющим населением активные работники должны приобретать все большую ценность для компании. А значит, это компания должна бояться потерять рабочих, а не работники место.

Думается, японские компании осознают это, но поскольку весьма ригидны, это случится слишком поздно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Япония   в мире   люди   сакура   фото   японцы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Клёст 2 часа назад
Грустно улыбнусь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Один из самых ипанутых народов.Задолго до хохлов,когда это ещё не было мейнстримом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица 46 минут назад
В каждой избушке свои погремушки. А так, вполне нормальные и любезные люди, почти все готовы помочь «широкоглазому» туристу )).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
292
DuckTales 2 часа назад
Меня бы кто заставил сакурой любоваться в рабочий день и в пятницу по барам ходить ... это же мечта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2268 постов (2174 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

865718



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину
В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину
"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие терроризм, а потом начал изворачиваться и лгать
"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие...
Набирающие популярность в сообществах
Часы, напечатанные на принтере. Они настоящие
Часы, напечатанные на принтере. Они настоящие
Не жди пенсии. Следуй за своей мечтой
Не жди пенсии. Следуй за своей мечтой
Теперь он видел все
Теперь он видел все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#люди#Россия#авто аварии#история#кот#подборка#мигранты
#животные#автомир#интересно#Юмор#интересное#Автовсячина#кошка#забавно#Крокус сити холл#теракт
#в мире#машина#Прикол#ДТП#аварии#полиция#собака#кино#Китай#Пёс
Теперь он видел все Теперь он видел все Альянс непопулярных мужчин Альянс непопулярных мужчин Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах Японкам впервые разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале Японкам впервые разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале Японцы разрисовали коров под зебр. Потому что надо Японцы разрисовали коров под зебр. Потому что надо Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности

На что жалуетесь?

Вернуться