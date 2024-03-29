60% японцев теперь ненавидят любование сакурой

То есть ты идешь с боссом и коллегами организованно любоваться цветением. Самое тупое из всего, что можно было придумать. Это как пойти всем офисом продаж на масленицу.

Японцы очень несчастны, потому что обязательное проведение времени с боссом и коллегами – бич для офисных рабочих. Обязательный поход в пятницу в бар, когда ты и так измотан, но если будешь часто отпрашиваться, на тебя будут косо смотреть.

А теперь такой принудиловкой испортили самое ценное для души японца – любование падающими лепестками.