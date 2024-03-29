60% японцев теперь ненавидят любование сакурой

Все знают, что это самая красивая японская традиция – за краткую неделю буйного цветения вишни в парках выбраться на природу, посидеть и созерцать красоту. Но внезапно опрос обнаружил, что 60% работающих японцев хотели бы в этом году не ходить любоваться сакурой и вообще ее теперь ненавидят.
Почему!?
Сам процесс любования сакурой называется ханами, это слово известно даже за пределами Японии. Вот только в Японии компании делают вечеринки-ханами обязательными.
То есть ты идешь с боссом и коллегами организованно любоваться цветением. Самое тупое из всего, что можно было придумать. Это как пойти всем офисом продаж на масленицу.
Японцы очень несчастны, потому что обязательное проведение времени с боссом и коллегами – бич для офисных рабочих. Обязательный поход в пятницу в бар, когда ты и так измотан, но если будешь часто отпрашиваться, на тебя будут косо смотреть.
А теперь такой принудиловкой испортили самое ценное для души японца – любование падающими лепестками.
Еще и всем неприятно
На таких посиделках еще и сохраняется иерархичность и гендерные роли. Например, женщины должны собрать и принести корзины с закусками на всех. А самый младший в коллективе прибежать пораньше и занять лучшее место под сакурой, растянуть брезент и охранять место до прихода старших.
При этом зачастую это с начала рабочего дня до вечера, пока все не освободятся.
60% рабочих сказало, что мечтало бы не ходить с компанией, а лучше самостоятельно или с семьей. И если был бы выбор с компанией или никак, они бы выбрали никак. Вот настолько они эмоционально истощены.
- Ханами – это не корпоративное мероприятие! Это время, которое ты проводишь с близкими и друзьями, на работе я и так провожу много времени, - возмущаются люди в… прося оставить их анонимными, даже когда дают интервью телеканалу.
Они все еще боятся отстаивать свои права! Проблема корпоративного духа и подчинения начальству все еще одна из самых печальных в Японии.
Я даже писала, что один японец изобрел фальшивую религию «мне пора домой», чтобы японцы могли объяснять, что уходит с работы во время по религиозным причинам. Иначе им стыдно было сказать, что не будут сидеть до ночи.
И это очень странно, потому что со стремительно стареющим населением активные работники должны приобретать все большую ценность для компании. А значит, это компания должна бояться потерять рабочих, а не работники место.
Думается, японские компании осознают это, но поскольку весьма ригидны, это случится слишком поздно.
Источник:
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