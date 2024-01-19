Почему японцы помешаны на женском нижнем белье

Думаю, многие из вас обращали внимание, что одним из самых сексуализированных образов в японской массовой культуре является образ школьницы – миниатюрной девушки с огромными глазами и тонкой талией, облаченной в длинные гольфы и миниатюрную юбочку, из-под которой время от времени нет-нет да и выглянут трусики.

И такой образ является невероятно популярным в Японии, в связи с чем его можно встретить практически повсеместно, начиная от вывесок и входных групп кафе и баров и заканчивая японским аниме. Но откуда, собственно, пошла сия мода?