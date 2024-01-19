Почему японцы помешаны на женском нижнем белье

Культура современной Японии пестрит всевозможными странными и порой плохо объяснимыми западному обывателю явлениями. Наверняка многие из вас слышали, что в Японии множество вендинговых автоматов, в которых японки продают свое нижнее белье. В данной статье автор попытался ответить на вопрос, почему японцы помешаны на женских трусах.
Думаю, многие из вас обращали внимание, что одним из самых сексуализированных образов в японской массовой культуре является образ школьницы – миниатюрной девушки с огромными глазами и тонкой талией, облаченной в длинные гольфы и миниатюрную юбочку, из-под которой время от времени нет-нет да и выглянут трусики.
И такой образ является невероятно популярным в Японии, в связи с чем его можно встретить практически повсеместно, начиная от вывесок и входных групп кафе и баров и заканчивая японским аниме. Но откуда, собственно, пошла сия мода?
Чтобы разобраться в данном вопросе, перенесемся в Японию начала 20 века, когда в качестве школьной формы юные японки начали носить матроски, сделанные по образу и подобию формы британского Королевского флота. На японский манер название данного одеяния звучит как «сера фуку», и впервые оно было представлено в качестве школьной формы ректором Фукуокского Женского Института Элизабет Ли, которая некоторое время училась по обмену в Великобритании, где ее, собственно, и посетило вдохновение.
Для парней также была введена обязательная школьная форма, которая называлась гакуран или «цумэ-эри», а происходила она от вида прусской военной формы и была либо темно-синего, либо коричневого цвета.
К середине прошлого столетия такая школьная форма стала считаться стандартной для большинства японских школ, и даже сегодня отголоски моды из прошлого века еще можно обнаружить не только в современных учебных заведениях Японии, но и в некоторых аниме или сериалах, рассказывающих о школьной жизни подростков.
И, кстати, в них же нашлось место и для спортивной формы, которая также имела место быть в начале 20 века. Изначально на уроках физической культуры японские школьницы носили так называемые шаровары – что-то наподобие свободных бриджей или гимнастических шортов, которые в Японии назывались «бурума».
Постепенно внешний вид этих самых спортивных бриджей менялся, и к середине 60-х годов от прошлых шаровар не осталось и следа – на их место пришли короткие облегающие шорты, известные как «питтари-бурума». Их популярности поспособствовало выступление иностранных женских волейбольных команд на летних Олимпийских играх в Токио в 1964 году.
Иностранные игроки были одеты в достаточно короткую и откровенную по тем временам спортивную форму и, тем самым, привлекали внимание скромных японцев, которые и мечтать не могли о столь фривольной спортивной одежде. Ну, точнее, на тот момент не могли.
Более того, когда в финальном матче на поле сошлись команды Японии и СССР, все единогласно отметили, что укороченные шорты советской команды лучше облегали тело и не стесняли движения, а значит, и играть в них было значительно удобнее. Собственно, это замечание привело к тому, что уже к 70-м годам прошлого столетия большинство школ в качестве стандарта спортивной формы приняли «питтари-бурума» - так сказать, дешево и сердито.
И вот тут мы легкой походкой японской гейши подкрадываемся к ключевому моменту всей этой истории. Несмотря на то, что «питтари-бурума» отличались легкостью и удобством во время занятий спортом, их ношение было сопряжено с одним очень весомым недостатком. Из-за того, что спортивные шорты были, мягко говоря, очень короткими, они не всегда полностью закрывали нижнее белье, что, в общем-то, доставляло школьникам определенные неудобства, как физического, так и морального плана.
Однако все жалобы японских школьниц по поводу откровенности спортивной формы, руководство учебных заведений, как правило, игнорировало, пока однажды, в 1993 году, группа учениц из сингапурской японской школы открыто не выступили с громким протестом против использования «питтари-бурума» в качестве обязательной спортивной формы. В частности, они жаловались на то, что их внешний вид привлекает нежелательное внимание во время занятий физкультурой.
Несмотря на то, что руководство школы отреагировало на протест достаточно вяло, новость о нем попало в японскую прессу, а оттуда, как вы понимаете, в общественное сознание, после чего редакциям японских газет пришлось в буквальном смысле разгребать письма от женщин, солидарных протесту и испытавших неприятный опыт ношения «бурума» в школе.
В общем, под давлением общественности, школы стали постепенно отказываться от коротеньких спортивных шортиков для своих учащихся, и в настоящее время они практически нигде не используются. Но, как вы понимаете, забыты не были – иначе мы бы сейчас с вами тут не сидели. «Питтари-бурума» в качестве школьного атрибута продолжает существовать в умах и фантазиях создателей аниме и манги.
Собственно, именно в 70-х годах 20 века спортивные шортики на школьницах вдруг стали предметом вожделения всей массовой культуры Японии, а образы девушек в мини (и юбочках в том числе) стали эксплуатироваться практически повсеместно, начиная с музыкальных клипов и заканчивая откровенными эротическими фильмами для взрослых. Внезапно идея сексуализации девушек в коротеньких шортиках или юбочках, из-под которых видно белье, стала невероятно притягательной и популярной, и остановить эту машину уже было не под силу никому.
Более того, никто особо не стремился, поскольку в распоряжении японцев оказался совершенно новый вид фетиша. Какой? Думаю, вы все поймете, когда еще раз взгляните на заголовок сегодняшней статьи. Ну а для особо интересующих отмечу, что японское название сего фетиша – «буру-сера», что в узком значении подразумевает легкое помешательство на нижнем белье.
Вот только «легким» его можно назвать с большой натяжкой, поскольку в Японии практически все явления имеют превосходную степень. Так случилось и с «буру-сера», когда в 90-е годы в специальных кварталах появились целые магазины, торгующие школьными юбками, чулками, блузками и, разумеется, нижним бельем. Конечно же, товар в таких магазинах был абсолютно новым, однако со временем все большее количество посетителей стали интересоваться, а нет ли в продаже чего-нибудь б/у.
Первоначально продавцы в ответ на подобные вопросы крутили пальцем у виска или удивленно пожимали плечами, однако…японцы не были бы японцами, если бы не придумали, как удовлетворить всевозрастающую потребность покупателей в конкретном товаре. Сперва на прилавках стали появляться все те же новые предметы женского туалета, но с эффектом поношенности, а затем…оохх…некоторые владельцы подобных лавок и магазинов стали просить своих работниц в течение дня носить белье, а затем выставлять его на продажу.
Дальше-больше, и юные девушки, узнав, что среди рядовых японцев имеется спрос на поношенное женское белье, стали на регулярной основе приносить в магазины свое, дабы подзаработать. В итоге, все оказались в выигрыше! Безусловно, подобный бизнес сложно было назвать легальным. Более того, он считался «грязным», и владельцы магазинов, принимавших нижнее белье от юных японок, это не афишировали, однако, как говорится, и у стен есть уши, поэтому всегда находился кто-то, кто мог донести в полицию не только на продавца, но и на «поставщика».
Уже вижу в ваших глазах немой вопрос: «Зачем японцам поношенные женские трусы?». Все просто. В сексологии есть такое понятие, как парафилия или парафилическое расстройство, которое подразумевает под собой получение удовольствия и возбуждения от, скажем так, непривычных для большинства людей ситуаций, предметов или явлений.
А в нашем случае таким предметом являются женские трусы, причем чаще всего б/у. И, надо сказать, что подобный фетиш является в Японии весьма популярной штукой…настолько популярной, что в какой-то момент превратился в социальный феномен – своеобразный «переход из закрытой спальни в открытое общество». В общем, такой тонкий момент…
И, собственно, магазины, приторговывающие поношенными трусами, о которых я уже упоминал выше, стали только вершиной айсберга. В тех же «лихих 90-х» начали появляться специальный торговые автоматы, в которых можно было купить не только напитки, еду, галстуки, носки, комиксы, предметы гигиены, но и…поношенные трусы. Первые автоматы с подобным наполнением появились в городе Тиба в 1993 году, однако местные жители, не разделяющие подобной страсти, выступили против того, чтобы автоматы стояли возле их домов.
Основная причина возмущения крылась далеко не в том, чем торговали эти автоматы, а в том, что «наполнение» для них поставляли несовершеннолетние японские барышни. Однако автоматы с улиц Тибы никуда не делись, поскольку на тот момент не существовало закона, запрещающего или как-то регулирующего их работу. А официальный запрет на отдельные автоматы в общественных местах приняли в Японии лишь в начале 2000-х.
К слову, сегодня в Японии в торговые автоматы с «поношенными» трусами японских школьниц по-прежнему функционируют, и в них, всего за 300 рублей (в переводе на наши деньги) можно купить пластиковую сферу, в которой будут находится якобы бывшие в употреблении трусишки. Белье специально состарено и обработано ароматизаторами, однако по факту оно является абсолютно новым, и его никто не носил. А байку про то, что они поношенные, частенько используют для привлечения туристов. Мало ли, какие у них пристрастия…
Источник:
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"Потому что извращенцы".
Что ж, япы - инопланетяне, другой мир. Никогда русский не поймёт япошку. Да особо и не хотелось...