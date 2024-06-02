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Почему японцы с детства депилируют детей

Почему японцы с детства депилируют детей

Автор:
02 июня 2024 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   в мире   волосы   депиляция   дети   японцы   
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За последние 7 лет спрос на депиляцию волос у ребенка вырос в Японии в 8 раз. Начинаются эти процедуры депиляции для детей с трех лет! А все потому что гладкая кожа в Японии – главный критерий красоты, и почему-то в 21-веке следование этой эстетике стало почти что маниакальным.

60% родителей в Японии сказали, что хотят водить своих детей на депиляцию волос. Стоит признать, что волосатое тело не любят не только в Японии, в Китае, например, волосатое тело ассоциируется с неопрятностью, ленью, а главное – чрезмерной сексуальностью.

То есть волосатая женщина – развратная женщина, а никто не хочет себе такую репутацию, вот и бреют детей.

Что в Южной Корее все айдолы бреются до блеска, это ожидаемо, там все фотографии фанаты под микроскопом рассматривают и травят за черные точки волос на подмышках.

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А в Японии почему-то сконцентрировались на детях.

Трехлетка? Хватит быть волосатым!

Еще в 2010 году в газете Asahi написали о начале ««эры красоты несовершеннолетней эпиляции». И была на сто процентов права - число учеников начальной и средней школы, проходящих депиляцию, увеличилось в восемь раз с 2016 по 2023 год.

Японская компания Dione предлагает лазерную эпиляцию для детей от трех лет! Лазерную, вдумайтесь! Компания утверждает, что использует маломощные и щадящие устройства, специально разработанные для нежной молодой кожи.

И это несмотря на предупреждение экспертов, что такая процедура может нанести серьезный вред детской коже и волосяным фолликулам.

А все потому что за волосатые руки, ноги, лицо тебя могут натурально затравить в школе. А теперь травля переместилась и в детски сад, где мальчики смеются над детским пушком у девочек.

Традиция удаления волос в Японии

Побороть этот канон красоты в Японии практически нереально. Женщины вот уже 1200 лет удаляют волосы с рук и ног при помощи ножей и острых ракушек.

А мужчины начали брить свое тело 400 лет назад, в период Эдо, тогда они в горячих источниках стирали волосы с паха и подмышек камнями. Так что безволосое тело – общественная норма, и даже пара волосков – причина для вечного стыда и причитаний.

Если вы пришли на собеседование, и у вас под колготками видны волосы, вас скорее всего не возьмут на работу. Потому что вы бросаете вызов общественным нормам, такое в Японии не любят – им нужен винтик в корпорации, а не бунтарь.

Всякие компании, которые предлагают депиляцию, так и говорят в рекламе: бритый вид поможет вам выглядеть чище и профессиональнее. Каково, а!?

Ох, не ту проблему они решают. Не детей надо брить, а жестко работать с травлей в учебных заведениях. Она же уже до детского сада докатилась! Это какое же наплевательство от учителей и воспитателей.

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Метки: Япония   в мире   волосы   депиляция   дети   японцы   
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8  комментариев
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4k
poбт Час назад
осталось разгадать тайну почему в японском порно все волосатые
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4k
Rom 15 минут назад
Если китаянка волосатая, то обязательно неопрятная, ленивая, и жутко сексуальная? Хм. Поэтому в порно все японцы и китайцы волосатые ))) почти все.
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Gusev Час назад
Вот бы эту традицию, да на Кавказ. Задолбали бородачи.
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2k
Провокатор Час назад
"Китае, например, волосатое тело ассоциируется с неопрятностью, ленью, а главное – чрезмерной сексуальностью. То есть волосатая женщина – развратная женщина"
Интересно ТС сможет Китай на карте найти? Потому как такую хрень может написать человек, который о Китае только на уроке географии слышал и то вполуха т.к. спал.
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AccheDin
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