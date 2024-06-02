Почему японцы с детства депилируют детей

60% родителей в Японии сказали, что хотят водить своих детей на депиляцию волос. Стоит признать, что волосатое тело не любят не только в Японии, в Китае, например, волосатое тело ассоциируется с неопрятностью, ленью, а главное – чрезмерной сексуальностью.

То есть волосатая женщина – развратная женщина, а никто не хочет себе такую репутацию, вот и бреют детей.

Что в Южной Корее все айдолы бреются до блеска, это ожидаемо, там все фотографии фанаты под микроскопом рассматривают и травят за черные точки волос на подмышках.