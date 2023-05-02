Зачем японцы топят холодильники: быт беднейших слоем населения страны восходящего солнца

Время от времени жители Страны Восходящего Солнца совершают странные "ритуалы": ночью они выносят или вывозят холодильники из дома, а потом... топят их в реке, что вообще-то является незаконным. И тут возникает вполне резонный вопрос — зачем? Зачем они это делают? Неужели в этом холодильнике есть что-то или кто-то?

Отнюдь. Такая картина — признак бедности, но во многих сельских регионах страны она, увы, не редкость. И чтобы понять, зачем японцы поступают именно таким образом, надо понимать менталитет этой страны.



Как и у нас, японцы каждый месяц платят фиксированную плату за вывоз мусора, но вот крупногабаритные отходы в нее не водят. За вывоз бытовой техники, включая те же холодильники, приходится доплачивать дополнительно. Именно из-за этого старую технику в Японии всеми силами стараются перепродать, но перепродать сломанный холодильник сложно. Кроме того, в отличие от того же телевизора или даже компьютера, холодильник занимает много места, да и весит немало.