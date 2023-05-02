Зачем японцы топят холодильники: быт беднейших слоем населения страны восходящего солнца

Под покровом ночи совершаются самые разные, порой незаконные, дела. И если где-то это хулиганства, взломы и ограбления, то в Японии — утопление холодильников. И я сейчас действительно не шучу.
Время от времени жители Страны Восходящего Солнца совершают странные "ритуалы": ночью они выносят или вывозят холодильники из дома, а потом... топят их в реке, что вообще-то является незаконным. И тут возникает вполне резонный вопрос — зачем? Зачем они это делают? Неужели в этом холодильнике есть что-то или кто-то?
Отнюдь. Такая картина — признак бедности, но во многих сельских регионах страны она, увы, не редкость. И чтобы понять, зачем японцы поступают именно таким образом, надо понимать менталитет этой страны.
Как и у нас, японцы каждый месяц платят фиксированную плату за вывоз мусора, но вот крупногабаритные отходы в нее не водят. За вывоз бытовой техники, включая те же холодильники, приходится доплачивать дополнительно. Именно из-за этого старую технику в Японии всеми силами стараются перепродать, но перепродать сломанный холодильник сложно. Кроме того, в отличие от того же телевизора или даже компьютера, холодильник занимает много места, да и весит немало.
Все это приводит к тому, что стоимость утилизации холодильника взлетает до небес: не все семьи могут себе это позволить. Но и компактность японских жилищ не позволяет использовать холодильник в качестве еще одного шкафчика — людям приходится избавляться от бытовой техники своими силами.
И самый простой вариант — река. Под покровом ночи японцы загружают холодильники камнями, а потом просто сбрасывают их в реки. Конечно, это все незаконно и наказуемо высокими штрафами, но часто у людей просто нет другого выхода. Они не могут заплатить несколько сотен долларов (в пересчете на эту валюту) просто за утилизацию старой техники, ведь они только что потратились на покупку новой!
Вот и получается, что на дне японских рек обитают не только угри и сомы, но и... холодильники!
Источник:
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