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Зачем японцы топят холодильники: быт беднейших слоем населения страны восходящего солнца

Зачем японцы топят холодильники: быт беднейших слоем населения страны восходящего солнца

Автор:
02 мая 2023 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   быт   в мире   факты   фото   холодильники   японцы   
1230
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Под покровом ночи совершаются самые разные, порой незаконные, дела. И если где-то это хулиганства, взломы и ограбления, то в Японии — утопление холодильников. И я сейчас действительно не шучу.

Время от времени жители Страны Восходящего Солнца совершают странные "ритуалы": ночью они выносят или вывозят холодильники из дома, а потом... топят их в реке, что вообще-то является незаконным. И тут возникает вполне резонный вопрос — зачем? Зачем они это делают? Неужели в этом холодильнике есть что-то или кто-то?


Отнюдь. Такая картина — признак бедности, но во многих сельских регионах страны она, увы, не редкость. И чтобы понять, зачем японцы поступают именно таким образом, надо понимать менталитет этой страны.

Как и у нас, японцы каждый месяц платят фиксированную плату за вывоз мусора, но вот крупногабаритные отходы в нее не водят. За вывоз бытовой техники, включая те же холодильники, приходится доплачивать дополнительно. Именно из-за этого старую технику в Японии всеми силами стараются перепродать, но перепродать сломанный холодильник сложно. Кроме того, в отличие от того же телевизора или даже компьютера, холодильник занимает много места, да и весит немало.

Все это приводит к тому, что стоимость утилизации холодильника взлетает до небес: не все семьи могут себе это позволить. Но и компактность японских жилищ не позволяет использовать холодильник в качестве еще одного шкафчика — людям приходится избавляться от бытовой техники своими силами.


И самый простой вариант — река. Под покровом ночи японцы загружают холодильники камнями, а потом просто сбрасывают их в реки. Конечно, это все незаконно и наказуемо высокими штрафами, но часто у людей просто нет другого выхода. Они не могут заплатить несколько сотен долларов (в пересчете на эту валюту) просто за утилизацию старой техники, ведь они только что потратились на покупку новой!

Вот и получается, что на дне японских рек обитают не только угри и сомы, но и... холодильники!


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Метки: Япония   быт   в мире   факты   фото   холодильники   японцы   
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14  комментариев
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7k
schmubu 2 часа назад
а нахуа его камнями загружать? сам не тонет? он же железный
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3k
Александр 37 минут назад
Придурки.Даже на балгару у них денег нет?
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4k
вася васильев 48 минут назад
А раздолбить и по частям, за несколько раз, скинуть в мусор не??))))
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1k
Виктор Глущенко 56 минут назад
Ложь , звиздежь и провокация . В начале 2000 такие холодильники выставляли рядом с домом и шмурдячники - люди которые собирали вот такой шмурдяк - везли их к пароходам , где продавали . Сколько их было вывезено в Россию ! Помимо холодильников - стиралки , телевизоры , велосипеды , керосиновые печки . В не портовых городах шмурдяк свозят на скрабы . Там это все сортируется , забивается в контейнера и отправляется в страны третьего мира . А из какого куя афтырь высосал этот бред - мне самому интересно .
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2k
kleyman Час назад
Типа при всей своей продвинутости, они не сообразили, что холодос можно разобрать, сдать на цветмет, а наполнитель покрошить и выбросить с обычным мусором?
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824k
А.Берестенко 2 часа назад
Это патамушта у них дворников таджиков нет!
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5k
Горожанин 2 часа назад
В Японии вполне официально феодальная система. Господа и рабы. Фашисты и либералы всегда любили и любят такой Восток. Поклоняются ему.
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