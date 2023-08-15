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Японцы придумали стоячие капсулы для сна

Японцы придумали стоячие капсулы для сна

Автор:
15 августа 2023 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   Япония   идеи   изобретения   новости   сон   технологии   токио   фото   японцы   
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Хотели бы иметь возможность вздремнуть посреди рабочего дня? В Японии придумали вертикальные капсулы для сна, где можно поспать стоя. Они появятся в кафе Harajuku Nescafé в центре Токио, и будут предназначены прежде всего для офисных работников.

У японских инженеров из компании Koyoju — новая придумка. Они создали концепт стоячих капсул для сна. Такие капсулы уже в конце августа появятся в кафе Harajuku Nescafé в центре Токио. Прежде всего они предназначаются для офисных работников, которые могут вздремнуть во время перерыва, но также для всех желающих. Капсулы изготавливают в двух вариантах дизайна, футуристическом и с древесными элементами:

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Капсулы называются Giraffenap. Так как спать стоя не совсем естественно для нас, внутри каждой кабины есть подушки и платформы для поддержки головы, ягодиц, голеней и стоп. По словам дизайнеров капсулы, в таком положении можно комфортно достичь второй стадии сна, когда частота сердечных сокращений и температура тела снижаются. 20-минутный сон в капсуле улучшит умственную работоспособность за счёт снижения усталости и стресса, одновременно повышая концентрацию и память.

Само кафе Nescafé Harajuku рекомендует сначала выпить чашечку кофе, а затем вздремнуть 20 минут в капсуле, чтобы кофеин начал действовать примерно в то время, когда посетитель проснётся. Кроме того, по задумке компании-изготовителя, такие капсулы можно устанавливать прямо на рабочих местах и в офисах - чтобы у сотрудников была возможность поспать во время перерыва.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Япония   идеи   изобретения   новости   сон   технологии   токио   фото   японцы   
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17  комментариев
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29k
Serg2001 Час назад
Японцы придумали... Хха!
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3k
Daimos Полчаса назад
А что мешало сделать лежачие капсулы?
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4k
Vlamir Полчаса назад
Вот почему все эти приблуды - только для офисных работников?
Где варианты поспать на работе для сталеваров, шахтеров, станочников и строителей?
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4k
Enigma Kuutar 53 минуты назад
Сначала капсульные отели, теперь это.
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57k
Олег 58 минут назад
лучше сделайте в виде продолговатой консервной банки, чтоб спать лёжа и валетом. Разместите в рыбных магазинах
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43k
Игорь Час назад
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79k
Доктор Джонс 2 часа назад
Скоро в продаже - гробы для вертикального захоронения...
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316
Ариманов livaneth Час назад
Смысл захоронения, защита от раскапывания и поедания зверями, теряется.
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