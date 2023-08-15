Японцы придумали стоячие капсулы для сна

У японских инженеров из компании Koyoju — новая придумка. Они создали концепт стоячих капсул для сна. Такие капсулы уже в конце августа появятся в кафе Harajuku Nescafé в центре Токио. Прежде всего они предназначаются для офисных работников, которые могут вздремнуть во время перерыва, но также для всех желающих. Капсулы изготавливают в двух вариантах дизайна, футуристическом и с древесными элементами: