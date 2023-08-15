Японцы придумали стоячие капсулы для сна

Хотели бы иметь возможность вздремнуть посреди рабочего дня? В Японии придумали вертикальные капсулы для сна, где можно поспать стоя. Они появятся в кафе Harajuku Nescafé в центре Токио, и будут предназначены прежде всего для офисных работников.
У японских инженеров из компании Koyoju — новая придумка. Они создали концепт стоячих капсул для сна. Такие капсулы уже в конце августа появятся в кафе Harajuku Nescafé в центре Токио. Прежде всего они предназначаются для офисных работников, которые могут вздремнуть во время перерыва, но также для всех желающих. Капсулы изготавливают в двух вариантах дизайна, футуристическом и с древесными элементами:
Капсулы называются Giraffenap. Так как спать стоя не совсем естественно для нас, внутри каждой кабины есть подушки и платформы для поддержки головы, ягодиц, голеней и стоп. По словам дизайнеров капсулы, в таком положении можно комфортно достичь второй стадии сна, когда частота сердечных сокращений и температура тела снижаются. 20-минутный сон в капсуле улучшит умственную работоспособность за счёт снижения усталости и стресса, одновременно повышая концентрацию и память.
Само кафе Nescafé Harajuku рекомендует сначала выпить чашечку кофе, а затем вздремнуть 20 минут в капсуле, чтобы кофеин начал действовать примерно в то время, когда посетитель проснётся. Кроме того, по задумке компании-изготовителя, такие капсулы можно устанавливать прямо на рабочих местах и в офисах - чтобы у сотрудников была возможность поспать во время перерыва.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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