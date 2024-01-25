Японкам впервые разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале

Женщины примут участие в ритуале naoizasa, во время которого они будут нести бамбуковые листья, завернутые в ткань, на территорию святилища. Однако, они останутся полностью одетыми, и не будут участвовать в основном действе. Организаторы объяснили, что от женщин поступало много просьб поучаствовать:

"Последние три года мы не могли проводить фестиваль, как раньше, из-за пандемии. За это время мы получили много просьб от женщин, желающих принять в нём участие. Хотя и раньше не было серьёзных запретов на участие девушек, они никогда не решались присоединиться," - сказал Мицугу Катаяма, член оргкомитета фестиваля.