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Японкам впервые разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале

Японкам впервые разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале

Автор:
25 января 2024 21:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   Япония   в мире   люди   мероприятия   события   фестивали   фото   японцы   
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Впервые за 1250-летнюю историю японского фестиваля "голых мужчин" в нём примут участие женщины. В феврале к 10 тысячам полуголых мужчин присоединятся 40 женщин.

"Хадака-мацури" — ежегодный японский фестиваль-шествие, в котором обычно участвуют полуголые мужчины с минимумом одежды, чаще в традиционных набедренных повязках. Они совершают шествие в надежде получить удачу в течение нового года. В процессе они шествуют по городу, обливая друг друга вёдрами с ледяной водой и потягивая саке. Впервые за 1250-летнюю историю фестиваля в нём разрешили участвовать женщинам — поэтому в этом году, 17 февраля, к шествию присоединится группа из 40 женщин.

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Женщины примут участие в ритуале naoizasa, во время которого они будут нести бамбуковые листья, завернутые в ткань, на территорию святилища. Однако, они останутся полностью одетыми, и не будут участвовать в основном действе. Организаторы объяснили, что от женщин поступало много просьб поучаствовать:


"Последние три года мы не могли проводить фестиваль, как раньше, из-за пандемии. За это время мы получили много просьб от женщин, желающих принять в нём участие. Хотя и раньше не было серьёзных запретов на участие девушек, они никогда не решались присоединиться," - сказал Мицугу Катаяма, член оргкомитета фестиваля.

"Хадака-мацури" проводится в десятках мест по всей Японии. В основе фестиваля лежит ритуал полутысячелетней давности, когда в храме Сайдай-дзи Каннон-ин служитель бросал бумажные талисманы го-о, а прихожане их ловили. В современном варианте фестиваля служитель храма сначала бросает в толпу две ароматные палочки-синги. Поймавшему палочку сулит удача на весь следующий год. Затем в толпу бросают ещё сто счастливых талисманов, за которые идёт борьба.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Япония   в мире   люди   мероприятия   события   фестивали   фото   японцы   
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10  комментариев
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4k
DVPET 53 минуты назад
40 женщин среди 10к полуголых мужиков, разгоряченных борьбой за сотню палочек? И что же может пойти не так?
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5k
Искандер 12 минут назад
В такой толпе оттрахают, и даже не заметишь, кто это сделал!
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3k
Сергей Викторович Полчаса назад
ну и классическое: тема сисек не раскрыта!!!
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18k
Nikita 50 минут назад
"Японкам разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале" ... а где пруфы (фото)? Друг интересуется...
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6k
Трям Час назад
Инопланетяне .хуевы ...
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