Японкам впервые разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале

Впервые за 1250-летнюю историю японского фестиваля "голых мужчин" в нём примут участие женщины. В феврале к 10 тысячам полуголых мужчин присоединятся 40 женщин.
"Хадака-мацури" — ежегодный японский фестиваль-шествие, в котором обычно участвуют полуголые мужчины с минимумом одежды, чаще в традиционных набедренных повязках. Они совершают шествие в надежде получить удачу в течение нового года. В процессе они шествуют по городу, обливая друг друга вёдрами с ледяной водой и потягивая саке. Впервые за 1250-летнюю историю фестиваля в нём разрешили участвовать женщинам — поэтому в этом году, 17 февраля, к шествию присоединится группа из 40 женщин.
Женщины примут участие в ритуале naoizasa, во время которого они будут нести бамбуковые листья, завернутые в ткань, на территорию святилища. Однако, они останутся полностью одетыми, и не будут участвовать в основном действе. Организаторы объяснили, что от женщин поступало много просьб поучаствовать:
"Последние три года мы не могли проводить фестиваль, как раньше, из-за пандемии. За это время мы получили много просьб от женщин, желающих принять в нём участие. Хотя и раньше не было серьёзных запретов на участие девушек, они никогда не решались присоединиться," - сказал Мицугу Катаяма, член оргкомитета фестиваля.
"Хадака-мацури" проводится в десятках мест по всей Японии. В основе фестиваля лежит ритуал полутысячелетней давности, когда в храме Сайдай-дзи Каннон-ин служитель бросал бумажные талисманы го-о, а прихожане их ловили. В современном варианте фестиваля служитель храма сначала бросает в толпу две ароматные палочки-синги. Поймавшему палочку сулит удача на весь следующий год. Затем в толпу бросают ещё сто счастливых талисманов, за которые идёт борьба.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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