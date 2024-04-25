В Подмосковье спасли жителя Белоруссии, у которого отобрали паспорт и заставляли просить милостыню

64-летний белорус Виктор Чикунов сидел на лавочке в Гомеле. К нему подошла пара цыган и предложила работу. В деньгах Виктор нуждался, поэтому и согласился:

Говорят, мол, не хочешь подзаработать в Москве. Сказали, мол, ничего тебе тяжелого делать не надо, просто стой с плакатом и все. Я сначала подумал, может, это какая-то рекламная кампания проводится или реклама продуктов, или что-то такое, и согласился. Они отвезли меня к себе, я у них переночевал, утром обратно отвезли в Гомель. Позвонили Владимировне, договорись с ней, посадили в какой-то микроавтобус, кажется, я один ехал до Москвы - рассказал он позже.

Активисты, которые его потом вызволяли из рабства, сообщили следующее: