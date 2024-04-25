В Подмосковье спасли жителя Белоруссии, у которого отобрали паспорт и заставляли просить милостыню

Они ежедневно собирали по 5-10 тысяч рублей и отдавали деньги «хозяйке».
64-летний белорус Виктор Чикунов сидел на лавочке в Гомеле. К нему подошла пара цыган и предложила работу. В деньгах Виктор нуждался, поэтому и согласился:
Говорят, мол, не хочешь подзаработать в Москве. Сказали, мол, ничего тебе тяжелого делать не надо, просто стой с плакатом и все. Я сначала подумал, может, это какая-то рекламная кампания проводится или реклама продуктов, или что-то такое, и согласился. Они отвезли меня к себе, я у них переночевал, утром обратно отвезли в Гомель. Позвонили Владимировне, договорись с ней, посадили в какой-то микроавтобус, кажется, я один ехал до Москвы - рассказал он позже.
Активисты, которые его потом вызволяли из рабства, сообщили следующее:
Они как раз находили неблагополучных белорусов, которые после ЛТП (Лечебно-трудовой профилакторий, прим.), тюрьмы или просто они бездомные. Им предлагали прям напрямую стоять попрошайничать, но понятно, что за это обещали платить, а на деле отбирали паспорта.
«Владимировна» - организатор этого бизнеса. Называет себя беженкой с Украины. Она вместе с ещё одним мужчиной встретила Виктора, привезла в квартиру в Балашихе. Там у него забрали паспорт и выдали табличку:
И отправили его просить милостыню. Рабочий день длился с утра до позднего вечера, потом его привезли обратно в квартиру. Собранные деньги - от 5 до 10 тысяч рублей - забирали. Виктор Васильевич собирал милостыню не один, в квартире кроме него было ещё пятеро, всех заставляли попрошайничать. Чикунову пообещали, что надо будет «работать» лишь 3 месяца, потом ему отдадут паспорт и отпустят. Он выдержал 3 недели.
19 апреля подошла женщина, мы с ней поговорили, она сказала, что есть предприятие «Альтернатива», которое помогает вырваться из рабства. Потом подошел ко мне Артем, мы вызвали полицию.
Полицейские пришли в злополучную квартиру в Балашихе и обнаружили трясущуюся от страха хозяйку. Когда она поняла, что дело швах - предложила полицейским «как-то договориться».
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Все причастные к рабовладельческому труду задержаны, их ждёт суд. После него Виктор Чикунов вернётся в родной Гомель.
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жуткая мафия, ващето.
теперь эту Владимировну отправить на перевоспитание к Батьке в РБ...пусть картошку роет пару лет раком...исправляется))