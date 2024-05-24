В Балашихе посетители ДК возмутились «развратными» танцами перед детьми

А отцам ребятишек номер понравился.
Танцевальная студия арендовала зал в подмосковном ДК и провела там концерт. Возрастных ограничений не было, а детей до 7 лет пускали бесплатно. Народ туда и подтянулся - приходили всей семьёй.
Мы подготовили фейерверк номеров - яркие, стильные, веселые, страстные, энергичные и нежные. Нам будет приятно, а вы отлично проведете время, мы обещаем, - сообщали в анонсе мероприятия.
И всё было нормально, пока девушки не продемонстрировали танец с элементами стриппластики. Они изгибались на сцене, а зрительницы в зале злились всё больше и больше.
Что характерно, ни один из сидевших в зале мужиков не пожаловался, а вот некоторые дамы назвали танец «развратным» и возмутились, что «такое вот» показывают при детях.
Отчетные концерты эта студия даёт в ДК не в первый раз, но ранее такие откровенные танцы в их программу не входили. Мы крайне возмущены тем, что они не уведомили нас о наличии запрещенного для детей контента, - заявили в администрации ДК.
И добавили, что больше с данной студией сотрудничать не будут.
Что крамольного увидели в танцах в одежде - не ясно. Разве что танцевали девушки не очень синхронно и периодически выпадали из ритма.
Источник:
- В Хакасии студентки погрели руки у Вечного огня и теперь могут стать фигурантами уголовного дела
- "Сама уже не могла просить": бабулю из Балашихи, державшую в рабстве шестерых людей, посадили под арест
- В Подмосковье спасли жителя Белоруссии, у которого отобрали паспорт и заставляли просить милостыню
- Тюменца отправили в спецприёмник за лезгинку в центре города
- "Девушка на четверг": мужчина состоит в отношениях с шестью женщинами и ищет новую
Да и не вечер стихов, а выступление танцевальной студии.
Ну нафига? Пляшите русские народные. Само то для самодеятельности.
Но, тут мы имеем дело со свиноматками, которые ради халявной жрачки, мелких подарков, шариков и прочего раздаточного материала - тащат с собой детей и мужей на любые движухи. Чаще всего, они за собой уже после родов не следят, и им неприятно что их пихарь, смотрит на других женщин в купальниках и слюни роняет. Вот они и развонялись. А повод? Повод всегда найдётся.
Активировать детский щит!