В Балашихе посетители ДК возмутились «развратными» танцами перед детьми

Танцевальная студия арендовала зал в подмосковном ДК и провела там концерт. Возрастных ограничений не было, а детей до 7 лет пускали бесплатно. Народ туда и подтянулся - приходили всей семьёй.

Мы подготовили фейерверк номеров - яркие, стильные, веселые, страстные, энергичные и нежные. Нам будет приятно, а вы отлично проведете время, мы обещаем, - сообщали в анонсе мероприятия.

И всё было нормально, пока девушки не продемонстрировали танец с элементами стриппластики. Они изгибались на сцене, а зрительницы в зале злились всё больше и больше.