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В Балашихе посетители ДК возмутились «развратными» танцами перед детьми

В Балашихе посетители ДК возмутились «развратными» танцами перед детьми

Автор:
24 мая 2024 14:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ДК   балашиха   девушки   стриппластика   танец   
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А отцам ребятишек номер понравился.

Танцевальная студия арендовала зал в подмосковном ДК и провела там концерт. Возрастных ограничений не было, а детей до 7 лет пускали бесплатно. Народ туда и подтянулся - приходили всей семьёй.

Мы подготовили фейерверк номеров - яркие, стильные, веселые, страстные, энергичные и нежные. Нам будет приятно, а вы отлично проведете время, мы обещаем, - сообщали в анонсе мероприятия.

И всё было нормально, пока девушки не продемонстрировали танец с элементами стриппластики. Они изгибались на сцене, а зрительницы в зале злились всё больше и больше.

Что характерно, ни один из сидевших в зале мужиков не пожаловался, а вот некоторые дамы назвали танец «развратным» и возмутились, что «такое вот» показывают при детях.

Отчетные концерты эта студия даёт в ДК не в первый раз, но ранее такие откровенные танцы в их программу не входили. Мы крайне возмущены тем, что они не уведомили нас о наличии запрещенного для детей контента, - заявили в администрации ДК.

И добавили, что больше с данной студией сотрудничать не будут.

Что крамольного увидели в танцах в одежде - не ясно. Разве что танцевали девушки не очень синхронно и периодически выпадали из ритма.

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Метки: Видео   ДК   балашиха   девушки   стриппластика   танец   
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17  комментариев
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11k
sedoisever 2 часа назад
Так-то это не детский утренник был.
Да и не вечер стихов, а выступление танцевальной студии.
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467
Murych 15 минут назад
Что-то мне подсказывает, что дети точно были не против!
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28k
Влад 18 минут назад
Потанцуем
Ссылка youtu.be
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11k
Сол Гудман 19 минут назад
И опять какая-нибудь разведенка неудовлетворенная пожаловалась?
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28k
Влад 22 минуты назад
Зависть - плохое чувство.
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31k
Serg2001 Полчаса назад
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Я возмущен другим. Ни грации, ни пластики.
Ну нафига? Пляшите русские народные. Само то для самодеятельности.
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493
Фрол Полчаса назад
Хороший танцевальный номер.Красивые девчата.А что до недовольных,так им вообще не стоит и гимнастические соревнования смотреть, с их плесенью в головах.
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1k
K_II_T Полчаса назад
Балашиха...
Ссылка youtu.be
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9k
perekrestok 41 минуту назад
Танцы так себе, вялый какой то. Сели бабы на пол и стали ерзать задницами.
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98k
Доктор Джонс 43 минуты назад
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60k
alertol 43 минуты назад
Тут вот какой момент, иногда танец это просто танец, это не секс... Да блин Венеру демонстрируют в музее детям и в школе в учебниках, а у неё внезапно сиськи голые видно... (руки правда не видно, а ... ой...)
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43k
Example 6.2.6 47 минут назад
Ненадо ради халявы таскать с собой своих личинусов всюду, где только можно. Для начала, неплохо бы ознакомится с программой и творчеством коллектива, благо интернеты практически везде есть, да и позвонить-поинтересоваться можно, если очень беспокоишься за морально-нравственные духовные скрепы своего ребёнка.
Но, тут мы имеем дело со свиноматками, которые ради халявной жрачки, мелких подарков, шариков и прочего раздаточного материала - тащат с собой детей и мужей на любые движухи. Чаще всего, они за собой уже после родов не следят, и им неприятно что их пихарь, смотрит на других женщин в купальниках и слюни роняет. Вот они и развонялись. А повод? Повод всегда найдётся.
Активировать детский щит!
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62k
dima423 53 минуты назад
Хороший номер, одобряю))
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
К взрослой жизни готовят! Это раньше стране были нужны учителя, врачи, и учёные!
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2k
vargas 2 часа назад
Нууу…. Такие сейчас нравы)
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11k
SuperTroll 2 часа назад
Отцы детей, довольны
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2965 постов (2919 в горячем)

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