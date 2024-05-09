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"Сама уже не могла просить": бабулю из Балашихи, державшую в рабстве шестерых людей, посадили под арест

"Сама уже не могла просить": бабулю из Балашихи, державшую в рабстве шестерых людей, посадили под арест

Автор:
09 мая 2024 10:41
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   балашиха   нищенство   полиция   попрошайки   рабовладение   
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Пенсионерка говорит, что раньше сама попрошайничала, а потом заболела и не смогла работать.

Активное долголетие - это не только спорт, дача, внуки и путешествия. Бабушка из Балашихи, пораскинув мозгами, поняла, что пенсии на жизнь явно не хватит и решила действовать. Она собрала притон из попрошаек - и стала заколачивать деньги.


В лапы цепкой пенсионерки попали шесть человек. Большинство из них приехали из Белоруссии. Паспорта "работников" пенсионерка хранила при себе, и людям фактически некуда было податься. Приходилось просить милостыню, отрабатывая еду. За неповиновение людей били палками и оказывали моральное давление.


Один из рабов, который попал в ловушку бабки, случайно разговорился с волонтёром - и, тем самым, спас себя и сотоварищей. Активисты с полицией наведались к рабовладелице, которая сначала хотела решить дело мирно, без посторонних телодвижений, но после подчинилась представителям власти.


В результате бабулю арестовали. По её словам, раньше она сама занималась профессиональным попрошайничеством, а потом стало тяжело.



В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.2 УК РФ. До суда бабулька будет находиться под стражей.

Источник:

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Метки: Видео   балашиха   нищенство   полиция   попрошайки   рабовладение   
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8  комментариев
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3k
Radugananebe Час назад
Старая безмозглая тварь.
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62k
turyst Полчаса назад
Хм... Странная фигня.
Она же их не на цепи держала.
Раз они на улице попрошайничали, могли и в полицию обратиться.
Если бы хотели.
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25k
Shtoppi 53 минуты назад
повесить старую суку и конец истории!
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63
олег Час назад
Вот видите: в Белорусии плохо подают, к нам едут в цепкие руки.
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Schreibikus
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