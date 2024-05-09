"Сама уже не могла просить": бабулю из Балашихи, державшую в рабстве шестерых людей, посадили под арест

Пенсионерка говорит, что раньше сама попрошайничала, а потом заболела и не смогла работать.
Активное долголетие - это не только спорт, дача, внуки и путешествия. Бабушка из Балашихи, пораскинув мозгами, поняла, что пенсии на жизнь явно не хватит и решила действовать. Она собрала притон из попрошаек - и стала заколачивать деньги.
В лапы цепкой пенсионерки попали шесть человек. Большинство из них приехали из Белоруссии. Паспорта "работников" пенсионерка хранила при себе, и людям фактически некуда было податься. Приходилось просить милостыню, отрабатывая еду. За неповиновение людей били палками и оказывали моральное давление.
Один из рабов, который попал в ловушку бабки, случайно разговорился с волонтёром - и, тем самым, спас себя и сотоварищей. Активисты с полицией наведались к рабовладелице, которая сначала хотела решить дело мирно, без посторонних телодвижений, но после подчинилась представителям власти.
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В результате бабулю арестовали. По её словам, раньше она сама занималась профессиональным попрошайничеством, а потом стало тяжело.
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В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.2 УК РФ. До суда бабулька будет находиться под стражей.
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Она же их не на цепи держала.
Раз они на улице попрошайничали, могли и в полицию обратиться.
Если бы хотели.