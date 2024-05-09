"Сама уже не могла просить": бабулю из Балашихи, державшую в рабстве шестерых людей, посадили под арест

Активное долголетие - это не только спорт, дача, внуки и путешествия. Бабушка из Балашихи, пораскинув мозгами, поняла, что пенсии на жизнь явно не хватит и решила действовать. Она собрала притон из попрошаек - и стала заколачивать деньги.





В лапы цепкой пенсионерки попали шесть человек. Большинство из них приехали из Белоруссии. Паспорта "работников" пенсионерка хранила при себе, и людям фактически некуда было податься. Приходилось просить милостыню, отрабатывая еду. За неповиновение людей били палками и оказывали моральное давление.



