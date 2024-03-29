В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов

В подмосковной Балашихе задержали двух полицейских и предпринимательницу, которые поставили на поток фиктивную постановку мигрантов на учёт. Следствие считает, что организатором преступной схемы является 47-летняя Анжела Манолиу, которая владеет "Бюро миграционных услуг" в Реутове.





По данным следствия, с января 2022 года предпринимательница умудрилась легализовать на территории России более 1500 мигрантов. В этом ей помогали две сотрудницы полиции (майор Татьяна Копылова и капитан Виктория Бойко), работавших в отделе по вопросам миграции. За взятки офицеры охотно осуществляли фиктивную постановку приезжих на миграционный учёт.