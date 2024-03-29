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В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов

В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов

Автор:
29 марта 2024 15:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   балашиха   задержание   коррупция   мигранты   полицейские   постановка на учёт   
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Организатору незаконной миграции грозит 5 лет колонии.

В подмосковной Балашихе задержали двух полицейских и предпринимательницу, которые поставили на поток фиктивную постановку мигрантов на учёт. Следствие считает, что организатором преступной схемы является 47-летняя Анжела Манолиу, которая владеет "Бюро миграционных услуг" в Реутове.


По данным следствия, с января 2022 года предпринимательница умудрилась легализовать на территории России более 1500 мигрантов. В этом ей помогали две сотрудницы полиции (майор Татьяна Копылова и капитан Виктория Бойко), работавших в отделе по вопросам миграции. За взятки офицеры охотно осуществляли фиктивную постановку приезжих на миграционный учёт.

Сообщается, что у майора Татьяны Копыловой при обыске обнаружили 3 млн рублей и копии миграционных карт. По данным СМИ, всего за участие в преступной схеме было задержано 12 человек, включая хозяина "резиновой" квартиры в Реутове, в которой фиктивно регистрировали иностранцев. Известно, что против Манолиу возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Ей грозит до 5 лет колонии. Какое наказание грозит остальным фигурантам дела, пока неизвестно.


Похоже, что как минимум добрая половина всех приезжих регистрируются именно таким, незаконным образом. Поэтому найти и выдворить их при просроченной регистрации становится невозможным. Напомним, один из устроивших бойню в "Крокусе" террористов даже не знал, где он зарегистрирован.

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Метки: Видео   балашиха   задержание   коррупция   мигранты   полицейские   постановка на учёт   
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11  комментариев
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1k
Шершень Час назад
Можно-ли считать гос.служащего совершающего преступление против своего государства считать гос.изменником, а к остальным применить "пособничество"?
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1k
Андрей Граф 10 минут назад
применить к ним статью о терроризме, благодаря эти уродам, тут до фига черножопых, посадить всех кто причастен на 15 лет, далее лишить гражданства и выслать из страны
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−12
Игорь 21 минуту назад
Здpавствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде..

Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

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Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
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90
rus Полчаса назад
Почему всего 5 лет? Без конфискации имущества и гражданства!
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226
ДАНИЛОВ Полчаса назад
Твари!!!!
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3k
Fiverknot Час назад
Осталось определить тех кому они наверх бОльшую часть этих денег заносили.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1918 постов (1926 в горячем)
Лесник
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