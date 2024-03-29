В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов

Организатору незаконной миграции грозит 5 лет колонии.
В подмосковной Балашихе задержали двух полицейских и предпринимательницу, которые поставили на поток фиктивную постановку мигрантов на учёт. Следствие считает, что организатором преступной схемы является 47-летняя Анжела Манолиу, которая владеет "Бюро миграционных услуг" в Реутове.
По данным следствия, с января 2022 года предпринимательница умудрилась легализовать на территории России более 1500 мигрантов. В этом ей помогали две сотрудницы полиции (майор Татьяна Копылова и капитан Виктория Бойко), работавших в отделе по вопросам миграции. За взятки офицеры охотно осуществляли фиктивную постановку приезжих на миграционный учёт.
Сообщается, что у майора Татьяны Копыловой при обыске обнаружили 3 млн рублей и копии миграционных карт. По данным СМИ, всего за участие в преступной схеме было задержано 12 человек, включая хозяина "резиновой" квартиры в Реутове, в которой фиктивно регистрировали иностранцев. Известно, что против Манолиу возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Ей грозит до 5 лет колонии. Какое наказание грозит остальным фигурантам дела, пока неизвестно.
Похоже, что как минимум добрая половина всех приезжих регистрируются именно таким, незаконным образом. Поэтому найти и выдворить их при просроченной регистрации становится невозможным. Напомним, один из устроивших бойню в "Крокусе" террористов даже не знал, где он зарегистрирован.
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