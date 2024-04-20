В Балашихе киллер расстрелял местного предпринимателя

Заказное убийство в стиле "святых" девяностых произошло субботним утром в подмосковной Балашихе. Вооружённый пистолетом мужчина подкараулил рядом с магазином владельца круглосуточного универсама и расстрелял жертву в упор.





Сообщается, что киллер прождал коммерсанта, 60-летнего Назима Ахмедова, около получаса. На записи с камеры наблюдения видно прячущегося за припаркованными машинами человека в чёрной одежде и закрытым лицом. Как только бизнесмен подъехал к магазину и вышел из своего "Мерседеса", убийца подбежал к нему и расстрелял в упор. Сообщается, что киллер сделал 5 выстрелов, не забыв и про "контрольный" в голову.