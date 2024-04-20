В Балашихе киллер расстрелял местного предпринимателя

Преступник поджидал бизнесмена более получаса у магазина, заранее зная, где тот остановит свой автомобиль.
Заказное убийство в стиле "святых" девяностых произошло субботним утром в подмосковной Балашихе. Вооружённый пистолетом мужчина подкараулил рядом с магазином владельца круглосуточного универсама и расстрелял жертву в упор.
Сообщается, что киллер прождал коммерсанта, 60-летнего Назима Ахмедова, около получаса. На записи с камеры наблюдения видно прячущегося за припаркованными машинами человека в чёрной одежде и закрытым лицом. Как только бизнесмен подъехал к магазину и вышел из своего "Мерседеса", убийца подбежал к нему и расстрелял в упор. Сообщается, что киллер сделал 5 выстрелов, не забыв и про "контрольный" в голову.
Убегая с места преступления, убийца выбросил пистолет. По предварительным данным, это газовый пистолет, который переделали под боевые патроны.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружием (ч. 1 ст. 105 и ст. 222 УУ РФ). На месте преступления работают следователи и криминалисты. Ведётся розыск и мероприятия по установлению личности преступника.
СМИ сообщают, что помимо очевидной версии с конкурентами по бизнесу есть ещё одна. Убийство могло произойти из-за женской мести. У Ахмедова в Азербайджане осталась неофициальная жена.
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Погибший предприниматель Назим Ахмедов управлял продуктовым магазином в Балашихе. За последние десять лет он десятки раз выступал ответчиком в судах, однако близкие говорят об отсутствии у него врагов.
По данным канала, 60-летний Ахмедов управлял магазином «Юнис» на улице Свердлова последние 13 лет. Официально универсам принадлежит его жене.
С 2014 года Ахмедову 37 раз предъявляли иски в суд. В числе поводов были нарушение авторских прав за незаконно использованный дизайн помещения, задолженности по поставкам в магазин. Большинство исков Ахмедов проиграл.
Бизнесмен также имел долг 62 тысячи рублей.
Ой, простите - не ОПГ, а диаспора (сарказм)
Мельчают киллеры...