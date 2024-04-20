FISHKINET
Сообщество Криминал 2916 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Балашихе киллер расстрелял местного предпринимателя

В Балашихе киллер расстрелял местного предпринимателя

Автор:
20 апреля 2024 12:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   балашиха   бизнесмен   киллер   пистолет   раследование   убийство   
4686
4
1

Преступник поджидал бизнесмена более получаса у магазина, заранее зная, где тот остановит свой автомобиль.

Заказное убийство в стиле "святых" девяностых произошло субботним утром в подмосковной Балашихе. Вооружённый пистолетом мужчина подкараулил рядом с магазином владельца круглосуточного универсама и расстрелял жертву в упор.


Сообщается, что киллер прождал коммерсанта, 60-летнего Назима Ахмедова, около получаса. На записи с камеры наблюдения видно прячущегося за припаркованными машинами человека в чёрной одежде и закрытым лицом. Как только бизнесмен подъехал к магазину и вышел из своего "Мерседеса", убийца подбежал к нему и расстрелял в упор. Сообщается, что киллер сделал 5 выстрелов, не забыв и про "контрольный" в голову.

Убегая с места преступления, убийца выбросил пистолет. По предварительным данным, это газовый пистолет, который переделали под боевые патроны.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружием (ч. 1 ст. 105 и ст. 222 УУ РФ). На месте преступления работают следователи и криминалисты. Ведётся розыск и мероприятия по установлению личности преступника.

СМИ сообщают, что помимо очевидной версии с конкурентами по бизнесу есть ещё одна. Убийство могло произойти из-за женской мести. У Ахмедова в Азербайджане осталась неофициальная жена.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   балашиха   бизнесмен   киллер   пистолет   раследование   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Владимир 2 часа назад
Главное люди не пострадали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 2 минуты назад
Чувак в черном - мой герой! Пора вычистить города от этих обезьян!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий 40 минут назад
Назим, мерседес - 90-е
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Круглов 46 минут назад
Зачем нам иностранные спекулянты? Пусть дворы метут или домой возвращаются!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
КВТИУ-80 Час назад
Немного инфы +
Погибший предприниматель Назим Ахмедов управлял продуктовым магазином в Балашихе. За последние десять лет он десятки раз выступал ответчиком в судах, однако близкие говорят об отсутствии у него врагов.

По данным канала, 60-летний Ахмедов управлял магазином «Юнис» на улице Свердлова последние 13 лет. Официально универсам принадлежит его жене.

С 2014 года Ахмедову 37 раз предъявляли иски в суд. В числе поводов были нарушение авторских прав за незаконно использованный дизайн помещения, задолженности по поставкам в магазин. Большинство исков Ахмедов проиграл.

Бизнесмен также имел долг 62 тысячи рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Мрачный мачо Час назад
Мужик с пакетом: не не пойду домой другим путем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Час назад
Назим? Да и хрен с ним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
MAX Час назад
Одним чуркой меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Shtoppi Час назад
по ходу назим кому-то не тому дорогу перешел или тупо мешал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Час назад
На видео - прохожий дедуля как "куратор" - убедился, что дело сделано, и спокойно дальше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Час назад
Балашиха... Восточнее Москвы... Там "Назимов" на кв.метр больше чем одуванчиков на запущенном огороде... Если поймают "злодея", не удивлюсь, что это не "бизнес/криминальные" разборки, а какая-то ответка, по национальному признаку, у аборигенов просто "накопилось"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
albedo 2 часа назад
Пошли разборки внутри азербайджанской ОПГ.
Ой, простите - не ОПГ, а диаспора (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Booka1a 2 часа назад
когда киллер бежал, очень на женскую походку было похоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
alex 2 часа назад
я фуею, дорогая редакция. местный по имени не называю. хоть начался отстрел этих назимов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
satra 2 часа назад
Мужчина с сумками все правильно сделал. "Ну его нафиг."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Viktor 2 часа назад
Назим, говорите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 2 часа назад
Походу, местные спасибо скажут киллеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 2 часа назад
"По предварительным данным, это газовый пистолет, который переделали под боевые патроны."
Мельчают киллеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2008 постов (2017 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

217159



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку
В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать...
Полицейские поймали мигранта, убившего байкера из-за просьбы переставить машину
Полицейские поймали мигранта, убившего байкера из-за просьбы переставить машину
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 апреля
Прогулка по Санкт-Петербургу 1903 года. Каким был город в год своего 200-летия
Прогулка по Санкт-Петербургу 1903 года. Каким был город в год своего 200-летия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#машина#забавно#кошка#интересное#аварии#задержание#авто аварии
#животные#интересно#Прикол#люди#США#Китай#новости#дети#кино#Россия
#в мире#автомир#история#кот#Автовсячина#Суд#убийство#ДТП#милота#Девушка
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания В центре Москвы киллер застрелил бизнесмена и сфотографировал труп В центре Москвы киллер застрелил бизнесмена и сфотографировал труп «А ты будешь следующим»: ОПГ из Эквадора среди бела дня расстреляла кандидата в президенты и теперь угрожает другому политику «А ты будешь следующим»: ОПГ из Эквадора среди бела дня расстреляла кандидата в президенты и... В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ

На что жалуетесь?

Вернуться