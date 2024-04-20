"Зачем аборигены съели дядю?" Ученые Папуа-Новой Гвинеи обиделись на Байдена за каннибалов

Учёные Папуа — Новой Гвинеи назвали оскорбительной и неприемлемой историю Байдена о том, что его дядю якобы могли съесть каннибалы. Ранее президент США поведал миру душещипательную историю о том, что самолёт с Эмброузом Финнеганом разбился во время Второй мировой войны в той части Новой Гвинеи, где было много каннибалов, а его тело так и не нашли.
Ученые-папуасы возмутились грязными инсинуациями Джо Байдена насчет того, что его дядю якобы съели каннибалы Новой Гвинеи.
Президент, выступая в Питтсбурге в среду, дважды заявил об этом, сказав, что самолет Эмброуза Финнегана был сбит в 1944 году над островами каннибалов. Мол, именно поэтому труп дяди так и не нашли.
Скандал разразился сразу осле этих сов. Ученые Папуа Новой Гвинеи подвергли слова Байдена уничтожающей критике.
Меланезийская группа людей, частью которой является Папуа-Новая Гвинея, - очень гордый народ! И они сочли бы такие утверждения оскорбительными. Не потому, что кто-то говорит: " О, раньше в Папуа-Новой Гвинее был каннибализм’ – да, мы это знаем, это факт. “Но вырывать это из контекста и подразумевать, что ваш дядя разбился при крушении, а мы почему-то думаем, что это вкусная еда, неприемлемо!
, - прокомментировал слова американского президента Майкл Кабуни, преподаватель политологии в Университете Папуа-Новой Гвинеи.
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Кроме того, сообщество ученых заявило, что каннибализм – это редкий, очень специфический ритуал, к которому прибегают лишь в особых случаях. О переводе человечины в ранг продуктов повседневного спроса и речи нет.
Мы не едим каждого белого, который сваливается на наши головы с неба!
А теперь самое смешное. Дядю Байдена на самом деле никто не ел.
Как отмечает CNN, версия Байдена отличается от отчета минобороны США. По данным Пентагона, самолет Финнегана в мае 1944 года направлялся курьерским рейсом в Новую Гвинею и совершил аварийную посадку на воду у острова "по неизвестным причинам". Один член экипажа выжил, а трое мужчин из числа находившихся на борту "не смогли выбраться из затонувшего самолета и погибли в результате крушения", говорится в отчете. На следующий день проводился поиск самолета с воздуха, но "обнаружить каких-либо следов пропавшего самолета или членов экипажа не удалось".
Зато Домовёнку Кузе, по совместительству пресс-секретарю Байдена Карин Жан Пьер теперь есть чем заняться. Она оправдывается:
Просто потерял линию повествования!
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- Почему Байден говорит, что его дядю съели каннибалы? Это плохой способ умереть...
- Он просто потерял линию повествования. Не нужно шутить об этом. Ты это говоришь, чтобы посмеяться. Просто для веселья. Он относится к этому серьезно. Его дядя служил и защищал страну. Вот что важно! Президент восхваляет американских солдат, ветеранов каждый день. Он думает о них. Он считает их героями.
Также сегодня Байден заявил, что запретил Израилю нападать на Израиль.
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И не надо их жалеть. Они нас жалеть не будут.
Например, на второй срок Буш так и переизбрался. Большинство избирателей проголосовало за другого кандидата (не помню кто это был), но выборщики за него. Плюс ещё и странные правила подсчёта голосов. В некоторых штатах все голоса засчитываются набравшему большиство. Например, если 60 выборщиков проголосовало за Трампа, а 40 за Байдена, то все 100 голосов засчитываются Трампу.
Так что как избиратели проголосуют всем просто наплевать. Такая вот демократия.
Если у пиндосов в приоритете, то, что у них в приоритете - это их, сугубо национальная "фишка", оставим им это, пусть жуют это и этим наслаждаются.
Главное то, что у нас главное.
А, то что, касаемо их "деда", то их "деду" до нашего, Шолоховского деда Щукаря, не то, что расти, а, как бы помягче выразиться - как до Луны сракой!
А, нам только и остаётся - без излишнего героизма, спокойно, с чувством, с толком и расстановкой - жечь и выжигать гадов! А именно - МЫ ПОБЕДИМ, гады будут разбиты, ПОБЕДА будет ЗА НАМИ!
За наше благополучие и здоровье!
Да, Щукарь дураком не был, в отличие от некоторых.