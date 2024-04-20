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"Зачем аборигены съели дядю?" Ученые Папуа-Новой Гвинеи обиделись на Байдена за каннибалов

"Зачем аборигены съели дядю?" Ученые Папуа-Новой Гвинеи обиделись на Байдена за каннибалов

Автор:
20 апреля 2024 18:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Байден   дядя   каннибалы   папуа-новая гвинея   папуасы   ученые   
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Учёные Папуа — Новой Гвинеи назвали оскорбительной и неприемлемой историю Байдена о том, что его дядю якобы могли съесть каннибалы. Ранее президент США поведал миру душещипательную историю о том, что самолёт с Эмброузом Финнеганом разбился во время Второй мировой войны в той части Новой Гвинеи, где было много каннибалов, а его тело так и не нашли.

Ученые-папуасы возмутились грязными инсинуациями Джо Байдена насчет того, что его дядю якобы съели каннибалы Новой Гвинеи.
Президент, выступая в Питтсбурге в среду, дважды заявил об этом, сказав, что самолет Эмброуза Финнегана был сбит в 1944 году над островами каннибалов. Мол, именно поэтому труп дяди так и не нашли.

Скандал разразился сразу осле этих сов. Ученые Папуа Новой Гвинеи подвергли слова Байдена уничтожающей критике.

Меланезийская группа людей, частью которой является Папуа-Новая Гвинея, - очень гордый народ! И они сочли бы такие утверждения оскорбительными. Не потому, что кто-то говорит: " О, раньше в Папуа-Новой Гвинее был каннибализм’ – да, мы это знаем, это факт. “Но вырывать это из контекста и подразумевать, что ваш дядя разбился при крушении, а мы почему-то думаем, что это вкусная еда, неприемлемо!

, - прокомментировал слова американского президента Майкл Кабуни, преподаватель политологии в Университете Папуа-Новой Гвинеи.

Кроме того, сообщество ученых заявило, что каннибализм – это редкий, очень специфический ритуал, к которому прибегают лишь в особых случаях. О переводе человечины в ранг продуктов повседневного спроса и речи нет.

Мы не едим каждого белого, который сваливается на наши головы с неба!

А теперь самое смешное. Дядю Байдена на самом деле никто не ел.

Как отмечает CNN, версия Байдена отличается от отчета минобороны США. По данным Пентагона, самолет Финнегана в мае 1944 года направлялся курьерским рейсом в Новую Гвинею и совершил аварийную посадку на воду у острова "по неизвестным причинам". Один член экипажа выжил, а трое мужчин из числа находившихся на борту "не смогли выбраться из затонувшего самолета и погибли в результате крушения", говорится в отчете. На следующий день проводился поиск самолета с воздуха, но "обнаружить каких-либо следов пропавшего самолета или членов экипажа не удалось".

Зато Домовёнку Кузе, по совместительству пресс-секретарю Байдена Карин Жан Пьер теперь есть чем заняться. Она оправдывается:

Просто потерял линию повествования!

- Почему Байден говорит, что его дядю съели каннибалы? Это плохой способ умереть...

- Он просто потерял линию повествования. Не нужно шутить об этом. Ты это говоришь, чтобы посмеяться. Просто для веселья. Он относится к этому серьезно. Его дядя служил и защищал страну. Вот что важно! Президент восхваляет американских солдат, ветеранов каждый день. Он думает о них. Он считает их героями.
Также сегодня Байден заявил, что запретил Израилю нападать на Израиль.

Источник:

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Метки: Байден   дядя   каннибалы   папуа-новая гвинея   папуасы   ученые   
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16  комментариев
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11k
MakDag Час назад
Никто не сожрал людей больше, чем капиталисты и политики.
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28
Вы Чё Делаете 21 минуту назад
Ну всё, теперь точно кирдык вашей проклятой америке. Довыёживалось старичьё бездарное
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8k
Invertor Полчаса назад
Да насрать на все, что этот домовенок Кузя говорит. Пусть продолжает. Хоть похохочем.
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117
Иван Сивиркин Полчаса назад
Я конечно понимаю, что там есть образование, университеты, но ученые-папуасы все равно звучит смешно. А то что израиль хотел напасть на израиль... совсем эти евреи озверели
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6k
methos2 42 минуты назад
Такими темпами его на второй срок не выберут. А нам бы его оставить, никто не справляется с разрушением США лучше чем Байден и его партия. Так что пусть еще срок отсидит. А там глядишь Техас отвалится... Или гражданская война начнется...
И не надо их жалеть. Они нас жалеть не будут.
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39k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Я в детском саду тоже любил рассказывать про себя истории, перелицовывая то, что услышал из разговоров взрослых.
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39k
russger 52 минуты назад
Ну один что-то ляпнул, другие возмутились. И в чём "прикол" этой истории? Да всем пофиг
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117
Иван Сивиркин russger Полчаса назад
Ну так это не Вася из соседнего двора ляпнул, а глава государства на серьезных щах несет
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1k
Эрик Час назад
Ребята, давайте оставим в покое "залужного (от слова - находящегося за лужей)" деда.
Если у пиндосов в приоритете, то, что у них в приоритете - это их, сугубо национальная "фишка", оставим им это, пусть жуют это и этим наслаждаются.
Главное то, что у нас главное.
А, то что, касаемо их "деда", то их "деду" до нашего, Шолоховского деда Щукаря, не то, что расти, а, как бы помягче выразиться - как до Луны сракой!
А, нам только и остаётся - без излишнего героизма, спокойно, с чувством, с толком и расстановкой - жечь и выжигать гадов! А именно - МЫ ПОБЕДИМ, гады будут разбиты, ПОБЕДА будет ЗА НАМИ!
За наше благополучие и здоровье!
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11k
Доктор Час назад
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3k
Igor Grishaev Час назад
Каннибалы съели мозг Байдена и отпустили его с миром
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1445 постов (1373 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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98591



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