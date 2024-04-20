"Зачем аборигены съели дядю?" Ученые Папуа-Новой Гвинеи обиделись на Байдена за каннибалов

- Почему Байден говорит, что его дядю съели каннибалы? Это плохой способ умереть...

- Он просто потерял линию повествования. Не нужно шутить об этом. Ты это говоришь, чтобы посмеяться. Просто для веселья. Он относится к этому серьезно. Его дядя служил и защищал страну. Вот что важно! Президент восхваляет американских солдат, ветеранов каждый день. Он думает о них. Он считает их героями.

Также сегодня Байден заявил, что запретил Израилю нападать на Израиль.