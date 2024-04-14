Ученые выяснили, в какой стране у женщин самая большая попа

Этот показатель может значительно различаться в зависимости от таких факторов, как возраст, этническая принадлежность и место проживания, но среднестатистические данные врать не будут.

Из интересного - американки (это которые белые, и их родители родились и выросли в США) имеют вполне себе заурядные попы, их даже немки обогнали. Но не буду вас томить, вот вам вся занимательная статистика.