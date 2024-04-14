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Ученые выяснили, в какой стране у женщин самая большая попа

Ученые выяснили, в какой стране у женщин самая большая попа

Автор:
14 апреля 2024 08:15
Сообщество : Наука
Метки: женщины   занимательные факты   исследования   обхват бедер   статистика   ученые   
2667
4

Небольшой спойлер - русские красавицы вошли в топ 10.

Наконец-то действительно важными вещами стали заниматься ученые, ведь проводить статистические замеры дамских поп - это вам не хухры-мухры!


Специалисты провели исследование и проанализировали размеры бедер женщин из разных стран. На основе полученных данных они составили рейтинг, в который включили представительниц с самыми широкими и самыми узкими бедрами.


Этот показатель может значительно различаться в зависимости от таких факторов, как возраст, этническая принадлежность и место проживания, но среднестатистические данные врать не будут.


Из интересного - американки (это которые белые, и их родители родились и выросли в США) имеют вполне себе заурядные попы, их даже немки обогнали. Но не буду вас томить, вот вам вся занимательная статистика.

РАЗМЕРЫ БЕДЕР ЖЕНЩИН В РАЗНЫХ СТРАНАХ
1. ЮАР — 105,9 см
2. Аргентина — 104 см
3. Швеция — 103,9 см
4. Греция — 103,4 см
5. Германия — 103,1 см
6. Россия и Италия — 102,9 см
7. Австралия — 102,8 см
8. Нидерланды — 102,4 см
9. Канада — 102,3 см
10. Франция — 102,2 см
11. США — 102,1 см
12. Нигерия — 97,9 см
13. Южная Корея — 96,5 см
14. Япония — 96 см
15. Китай — 94,9 см
16. Индия — 91,6 см


Если с размерами определились только сейчас, то филейные формы прекрасных представительниц человечества еще в 1900 -х годах классифицировал художник Le Rire. Приятного просмотра))


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Метки: женщины   занимательные факты   исследования   обхват бедер   статистика   ученые   
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7  комментариев
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15k
L.Nemo 2 часа назад
Это же надо было так начать пост, и такой асексуальной хренью закончить. Афтар - птица обломинго
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3k
Froll Полчаса назад
А Бразилия даже не попала в список?
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1k
Сид Полчаса назад
А еврейские тохос?
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12k
MPEG-8 43 минуты назад
Жопа как два мешка укропа.
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913
Лёха Лёха Час назад
Вот бы не подумал, что моему взгляду более привлекательны румынские попы
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Без Армении исследование некорректно!
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FOX98
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