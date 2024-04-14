Ученые выяснили, в какой стране у женщин самая большая попа

Небольшой спойлер - русские красавицы вошли в топ 10.
Наконец-то действительно важными вещами стали заниматься ученые, ведь проводить статистические замеры дамских поп - это вам не хухры-мухры!
Специалисты провели исследование и проанализировали размеры бедер женщин из разных стран. На основе полученных данных они составили рейтинг, в который включили представительниц с самыми широкими и самыми узкими бедрами.
Этот показатель может значительно различаться в зависимости от таких факторов, как возраст, этническая принадлежность и место проживания, но среднестатистические данные врать не будут.
Из интересного - американки (это которые белые, и их родители родились и выросли в США) имеют вполне себе заурядные попы, их даже немки обогнали. Но не буду вас томить, вот вам вся занимательная статистика.
РАЗМЕРЫ БЕДЕР ЖЕНЩИН В РАЗНЫХ СТРАНАХ
1. ЮАР — 105,9 см
2. Аргентина — 104 см
3. Швеция — 103,9 см
4. Греция — 103,4 см
5. Германия — 103,1 см
6. Россия и Италия — 102,9 см
7. Австралия — 102,8 см
8. Нидерланды — 102,4 см
9. Канада — 102,3 см
10. Франция — 102,2 см
11. США — 102,1 см
12. Нигерия — 97,9 см
13. Южная Корея — 96,5 см
14. Япония — 96 см
15. Китай — 94,9 см
16. Индия — 91,6 см
Если с размерами определились только сейчас, то филейные формы прекрасных представительниц человечества еще в 1900 -х годах классифицировал художник Le Rire. Приятного просмотра))
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