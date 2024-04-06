Новый штамм туберкулеза бушует в США и Великобритании

Вот за что мне нравятся британские и американские ученые и медики, так это за оптимизм. И да, человечество, как всегда, обречено на вымирание.
Началось все с того, что к врачам в британских больницах стали все чаще обращаться люди, заболевшие непонятной заразой. Но из-за большой нагрузки на медучреждения, англичане обратились за помощью к нидерландским вирусологам. Проведя кучу исследований, медики пришли к выводу, что это новый штамм туберкулеза, более заразный и смертоносный.
Этот туберкулез отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно — то есть не с помощью кашля, смеха, чихания или даже пения, а просто потому, что заражённый дышит. И по предварительным подсчетам, уже четверть населения страны уже им заражена.
Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призвал коллег рассмотреть новые способы диагностики заболевания, чтобы оперативно выявлять стелс-туберкулёз и не допустить его распространения по всей Европе.
Но есть один нюанс. В США его тоже нашли. По мнению медиков, во всём виноваты мигранты, бомжи и туристы из Великобритании.
Со слов доктора Брюса Хирша из больницы Норт-Шор, мутировавшему тубику помогает распространяться в том числе дефицит опытных врачей. Количество заболевших в стране побило антирекорд десятилетней давности.
Сорок штатов сообщили о росте заболеваемости туберкулезом, и показатели выросли среди всех возрастных групп, сообщили в четверг Центры по контролю и профилактике заболеваний.
По оценкам, 85% людей, учтенных в 2023 году, были инфицированы по крайней мере годом или двумя ранее и имели так называемый латентный туберкулез, когда бактерии попадают в организм и зимуют в легких или других частях тела.
По оценкам экспертов, около 13 миллионов американцев имеют латентный туберкулез.
Но самих американцев утешают, мол у нас еще все под контролем, в других странах ситуация еще хуже. Вот только конкретные данные по другим странам почему-то не приводят.
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