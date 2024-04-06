Новый штамм туберкулеза бушует в США и Великобритании

Началось все с того, что к врачам в британских больницах стали все чаще обращаться люди, заболевшие непонятной заразой. Но из-за большой нагрузки на медучреждения, англичане обратились за помощью к нидерландским вирусологам. Проведя кучу исследований, медики пришли к выводу, что это новый штамм туберкулеза, более заразный и смертоносный.

Этот туберкулез отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно — то есть не с помощью кашля, смеха, чихания или даже пения, а просто потому, что заражённый дышит. И по предварительным подсчетам, уже четверть населения страны уже им заражена.



Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призвал коллег рассмотреть новые способы диагностики заболевания, чтобы оперативно выявлять стелс-туберкулёз и не допустить его распространения по всей Европе.