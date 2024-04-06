"Хорошо, что мост в Балтиморе был разрушен": Байден удивил нестандартной оценкой ЧП в Балтиморе

На восстановление разрушенного контейнеровозом моста потребуется 8 лет, а во время столкновения погибли как минимум 6 человек, но это ерунда! Байден нашёл положительный аспект в чрезвычайном происшествии.
Альтернативное мышление г-на Байдена уже не столько удивляет, сколько пугает. Держать мину при плохой игре президента устали даже ярые его поклонники. 26 марта в Балтиморе контейнеровоз врезался в опору большого моста - часть сооружения рухнула в воду. Вместе с ней в реку полетели и находившиеся в тот момент на мосту авто и люди - ремонтники, чинившие полотно.
Известно, что погибли не менее шестерых рабочих (тела двух уже подняли со дна, четырёх - они числятся пропавшими без вести - ещё нет), а на восстановление моста потребуются годы. Однако президент решил подбодрить жителей Балтимора, заявив, что "на самом деле хорошо, что мост в Балтиморе был разрушен, потому что восстановление моста создаст рабочие места".
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Президент Байден, наконец, выбрал время, чтобы приехать в Балтимор и пообещать начать быстрее выделять средства на реконструкцию моста и расчистку судоходных каналов от обломков.
«Мы сдвинем с места небо и землю, но восстановим разрушенный мост так скоро, как это возможно, и мы сделаем это с помощью профсоюзных рабочих и американской стали. Моя администрация абсолютно привержена инициативе убедить Конгресс выделить тот объем средств, который необходим для восстановления моста в кратчайшие сроки», — заверил президент США.
Впрочем, что он собрался сдвигать, абсолютно непонятно. Стоит взглянуть на Байдена со стороны, и становится понятно, что еще чуть-чуть - и даже передвигаться без посторонней помощи глава США уже не сможет, не говоря уж о принятии каких-то решений.
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Как меня веселят их превосходные аналогии в речи, компенсирующие убогий язык
цинично, но правда. инвестиции в бюджет города, рабочие места.
а погибшие... 6 человек?
для примера, за 2023 год на стройках Москвы погибло 32 человека. кто-то из вас собирается что-то делать в связи с этим? кто-то из вас хотя-бы знал о этих погибших?
давайте будем честными - всем насрать.