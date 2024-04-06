FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1243 поста • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
"Хорошо, что мост в Балтиморе был разрушен": Байден удивил нестандартной оценкой ЧП в Балтиморе

"Хорошо, что мост в Балтиморе был разрушен": Байден удивил нестандартной оценкой ЧП в Балтиморе

Автор:
06 апреля 2024 07:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Байден   Балтимор   Видео   США   мост   разрушен мост   
1513
3
2

На восстановление разрушенного контейнеровозом моста потребуется 8 лет, а во время столкновения погибли как минимум 6 человек, но это ерунда! Байден нашёл положительный аспект в чрезвычайном происшествии.

Альтернативное мышление г-на Байдена уже не столько удивляет, сколько пугает. Держать мину при плохой игре президента устали даже ярые его поклонники. 26 марта в Балтиморе контейнеровоз врезался в опору большого моста - часть сооружения рухнула в воду. Вместе с ней в реку полетели и находившиеся в тот момент на мосту авто и люди - ремонтники, чинившие полотно.


Известно, что погибли не менее шестерых рабочих (тела двух уже подняли со дна, четырёх - они числятся пропавшими без вести - ещё нет), а на восстановление моста потребуются годы. Однако президент решил подбодрить жителей Балтимора, заявив, что "на самом деле хорошо, что мост в Балтиморе был разрушен, потому что восстановление моста создаст рабочие места".



Президент Байден, наконец, выбрал время, чтобы приехать в Балтимор и пообещать начать быстрее выделять средства на реконструкцию моста и расчистку судоходных каналов от обломков.


«Мы сдвинем с места небо и землю, но восстановим разрушенный мост так скоро, как это возможно, и мы сделаем это с помощью профсоюзных рабочих и американской стали. Моя администрация абсолютно привержена инициативе убедить Конгресс выделить тот объем средств, который необходим для восстановления моста в кратчайшие сроки», — заверил президент США.

Впрочем, что он собрался сдвигать, абсолютно непонятно. Стоит взглянуть на Байдена со стороны, и становится понятно, что еще чуть-чуть - и даже передвигаться без посторонней помощи глава США уже не сможет, не говоря уж о принятии каких-то решений.



На восстановление моста может уйти не менее $400 млн.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Байден   Балтимор   Видео   США   мост   разрушен мост   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
GROMOZEKA Час назад
« «Мы сдвинем с места небо и землю, но восстановим разрушенный мост»

Как меня веселят их превосходные аналогии в речи, компенсирующие убогий язык
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
max 7 минут назад
Это байден позаботился о своих родных, которые будут пилить бюджет в течении восьми лет ,конечная сумма будет в несколько раз выше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok 14 минут назад
Здравствуте дорогой и любимый Леонид Ильич Брежнеев! Тьфу, Байденов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 16 минут назад
Самоходный дед не перестает удивлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Gorn Полчаса назад
Вооот, а ведь это всего лишь один мост был. Давайте мы вам вообще всю вашу Америку в хлам раздолбаем? Абсолютно безвозмездно, то есть даром! Стоооолько рабочих мест образуется сразу же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Байден первый инновационный президент, личность которого вследствии деменции или иных дегенеративных факторов, будет полностью замещена ИИ с функцией гладкого бредогенератора!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 56 минут назад
в смысле "нет худа без добра"?
цинично, но правда. инвестиции в бюджет города, рабочие места.
а погибшие... 6 человек?
для примера, за 2023 год на стройках Москвы погибло 32 человека. кто-то из вас собирается что-то делать в связи с этим? кто-то из вас хотя-бы знал о этих погибших?
давайте будем честными - всем насрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
803
Шурман Час назад
Пох на него , я живу у штаба нато и у аэропорта , сегодня ночнью когда прилетел были заряжены с130 и 2 файтера , демократию несут в Украину , честно дайте 2 стингер без позывных и джевелин на их кпп . Достало все это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1965 постов (1955 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

235816



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»
Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый...
Набирающие популярность в сообществах
«Свиная война» между США и Великобританией
«Свиная война» между США и Великобританией
&nbsp;Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
 Картинки со смыслом 
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#история#животные#аварии#милота#интересное#улыбнуло#Еда#смертельное ДТП
#автомобили#Юмор#интересно#забавно#ДТП#авто аварии#истории#собака#США#Ynews
#автомир#факты#Автовсячина#в мире#люди#Прикол#позитив#полиция#ЧП#конфликт
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео) Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео) Капитаном контейнеровоза, обрушившего мост в Балтиморе, был украинец Капитаном контейнеровоза, обрушившего мост в Балтиморе, был украинец В США мост "Лента света" лишился подсветки из-за любителей цветмета В США мост "Лента света" лишился подсветки из-за любителей цветмета На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв В США корабль опять врезался в мост В США корабль опять врезался в мост Целый мост обрушился после того, как в него врезалось судно Целый мост обрушился после того, как в него врезалось судно

На что жалуетесь?

Вернуться