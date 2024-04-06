"Хорошо, что мост в Балтиморе был разрушен": Байден удивил нестандартной оценкой ЧП в Балтиморе

«Мы сдвинем с места небо и землю, но восстановим разрушенный мост так скоро, как это возможно, и мы сделаем это с помощью профсоюзных рабочих и американской стали. Моя администрация абсолютно привержена инициативе убедить Конгресс выделить тот объем средств, который необходим для восстановления моста в кратчайшие сроки», — заверил президент США.

Впрочем, что он собрался сдвигать, абсолютно непонятно. Стоит взглянуть на Байдена со стороны, и становится понятно, что еще чуть-чуть - и даже передвигаться без посторонней помощи глава США уже не сможет, не говоря уж о принятии каких-то решений.