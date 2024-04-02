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Журналистов президентского пула Байдена призвали прекратить воровать вещи из его самолёта

Журналистов президентского пула Байдена призвали прекратить воровать вещи из его самолёта

Автор:
02 апреля 2024 22:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Байден   США   борт №1   воровство   журналисты   самолёт президента   
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Оказывается, мародёрить самолёт президента США — это старая добрая традиция, которой уже не один десяток лет.

Ассоциация корреспондентов Белого дома призвала своих членов, а именно, журналистов президентского пула, сопровождающих Джо Байдена в поездках, перестать «брать на память» вещи из самолёта президента США, сообщает BBC. Призыв «руки прочь от подушек Байдена» прозвучал после инвентаризации президентского борта.

Как показала инвентаризация, чего только оттуда не выносили!

От брендированных салфеток, которыми накрывают спинки кресел, до стаканов.

Не смотря на то, что до сих пор членам Ассоциации корреспондентов Белого дома официально было разрешено получать на память в качестве сувениров только небольшие упаковки шоколадных конфет M&Ms с печатью президента, "несуны" уже давно перепрыгнули эту "планку".

Среди исчезнувших предметов – фирменные подушки, бокалы и тарелки с золотой каёмкой.

Ассоциация корреспондентов Белого дома напомнила, что

Выносить вещи из самолёта запрещено, такое поведение чревато негативными последствиями для репутации пула журналистов, сопровождающих президента США в поездках.

Профсоюз журналистов, аккредитованных при Белом доме, разослал по всей базе суровое предупреждение: «Хватит воровать!». но вряд ли это поможет.

"Обносить" президентский Борт №1 в США уже стало доброй традицией.

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Метки: Байден   США   борт №1   воровство   журналисты   самолёт президента   
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4  комментария
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23k
Shtoppi 18 минут назад
«"Обносить" президентский Борт №1 в США уже стало доброй традицией.»
-----------
так уж сложилось, но у пиндосов "обносить" - это в целом стало "доброй" национальной традицией, начиная с самого их зарождения как государства.
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11k
Дмитрий 6 минут назад
Да дед сам поди с3.14...л и забыл! Теперь всё на журналистов валят.
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2k
просто программист Полчаса назад
Вспомним, что по белому дому везде наркоту находили, может из-за пропажи заначек всполошились? ))
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12k
MPEG-8 Час назад
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1417 постов (1343 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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