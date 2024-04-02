Журналистов президентского пула Байдена призвали прекратить воровать вещи из его самолёта

Оказывается, мародёрить самолёт президента США — это старая добрая традиция, которой уже не один десяток лет.
Ассоциация корреспондентов Белого дома призвала своих членов, а именно, журналистов президентского пула, сопровождающих Джо Байдена в поездках, перестать «брать на память» вещи из самолёта президента США, сообщает BBC. Призыв «руки прочь от подушек Байдена» прозвучал после инвентаризации президентского борта.
Как показала инвентаризация, чего только оттуда не выносили!
От брендированных салфеток, которыми накрывают спинки кресел, до стаканов.
Не смотря на то, что до сих пор членам Ассоциации корреспондентов Белого дома официально было разрешено получать на память в качестве сувениров только небольшие упаковки шоколадных конфет M&Ms с печатью президента, "несуны" уже давно перепрыгнули эту "планку".
Среди исчезнувших предметов – фирменные подушки, бокалы и тарелки с золотой каёмкой.
Ассоциация корреспондентов Белого дома напомнила, что
Выносить вещи из самолёта запрещено, такое поведение чревато негативными последствиями для репутации пула журналистов, сопровождающих президента США в поездках.
Профсоюз журналистов, аккредитованных при Белом доме, разослал по всей базе суровое предупреждение: «Хватит воровать!». но вряд ли это поможет.
"Обносить" президентский Борт №1 в США уже стало доброй традицией.
Источник:
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так уж сложилось, но у пиндосов "обносить" - это в целом стало "доброй" национальной традицией, начиная с самого их зарождения как государства.