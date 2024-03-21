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"Я же порядочный!": суд не поверил Кологривому и отправил актёра на 7 суток за решётку

"Я же порядочный!": суд не поверил Кологривому и отправил актёра на 7 суток за решётку

Автор:
21 марта 2024 09:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Никита Кологривый   Новосибирск   Суд   административное нарушение   арест   знаменитости   сизо   слово пацана   
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Устроившему дебош артисту предстоит подумать над своим поведением в четырёхместной камере.

Никита Кологривый стал известен после выхода в свет сериала "Слово пацана". Молодой актёр внезапно познал вкус славы и пошёл в разнос. На днях он так хорошо отдохнул в новосибирском ресторане, что пришлось отвечать за своё поведение в полиции.


Кологривый приставал к сотруднице ресторана, предлагал ей уединиться, а когда девушка отказалась, укусил её за ногу. Потом, окончательно разобидевшись, начал дебоширить: бросался на посетителей, пытался драться с охранниками заведения.



В результате на пьяненького Кологривого написали заявление в полицию, и вчера он прибыл в ОВД для разъяснения обстоятельств.


Там актёра выслушали, но домой не отпустили - ночевать дебоширу пришлось в камере. А сегодня утром состоялся суд, который не внял просьбам Кологривого, просившего чтобы процесс шёл без присутствия журналистов, и отправил его на неделю за решётку (прокуратура просила наказания пожёстче - арест на 15 суток)


Сам актёр утверждал, что он порядочный, всё осознал, извинился и больше так не будет.


А всё, что произошло - следствие "горячки" и неуёмного употребления спиртного.



Но общественный резонанс был силён, поэтому отпустить буяна без наказания суд не смог.



Кологривый вёл себя спокойно, заявил, что "тертый калач", и с пути его не свернуть.




Как сообщает Телеграм-канал SHOT, зазвездившемуся актёру не дали взять с собой ни литературу, ни канцелярию для написания стихов или чего-то светлого "на киче" .

Будет спать, думать о жизни и общаться с коллегами по несчастью - такими же административными нарушителями.






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Метки: Ynews   Никита Кологривый   Новосибирск   Суд   административное нарушение   арест   знаменитости   сизо   слово пацана   
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36  комментариев
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471
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Похоже что Кащея он не играл а прожил=) Панин-Начало)
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185
zuckergut 2 минуты назад
Провалил парень проверку медными трубами
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737
Борис Колесниченко 4 минуты назад
хз, мне за такое 500р штраф выписали и отпустили)
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4k
Василий Афиногенов 5 минут назад
пацан(чушпан) пришел к успеху...
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1k
b_e_l_i_a_l 5 минут назад
А не рановато, этот малолетний деб..л, словил звезду?
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8k
Alex 7 минут назад
Кто этот пид**ор?
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33k
Sama 8 минут назад
Паренек зазвездился на ровном месте)
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7k
мемфрид 9 минут назад
Зачем про этих дураков снимать сюжеты и тем более - фильмы.... Взяли гопника и сняли про него киношку- в чем смысл
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39k
Алексей 14 минут назад
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283
Доцент 15 минут назад
Мальчик заигрался. Видимо слава голову вскружила. Кстати, мало дали. Надо было пятнашку чтобы протрезвел.
А сериал я не смотрел и не собираюсь.
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5k
Serj81 15 минут назад
Похоже вжился в роль "Кащея" и наяву
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33k
Kladbische 19 минут назад
Не, крыша у парня точно едет. Но когда я вижу, что девушка позволяет выпившему молодому мужчине прилечь к себе на колени, то собственно вопросов у меня становится меньше.

Почему женщины в кое каких странах ходят в хиджабе? Некоторые это объясняют тем, что мужчины в тех местах очень горячие, и если они увидят какую-то часть девушки не прикрытой, то не справиться с собой и могут совершить что-то нехорошее.

Никто не отменяет ответственность мужчины, но и женщины должны думать головой.

Не зря в библии написано НЕ искушай!
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Конечно у Никитоса вся кровь от мозга отлила в другое место , возбудили и не дали.
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6k
Отвратительный Мужик 37 минут назад
Мужик заканчивай ходить в не те двери.
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783
Шурман 40 минут назад
Когда эта хрень вышла эти Слово Пацана у меня все спрашивают ну как посмотрел ? да ни фига я не смотрел как так же как и игру престолов , мне таких слов пацана хватило еще в 80тых и начало 90тых , нифига вспоминать все по кругу .
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4k
poбт 41 минуту назад
в принципе для актера это только полезный опыт, а мог бы и в больнице полежать пару месяцев... что тоже полезно
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1k
Руслана Тарасова 41 минуту назад
Попахивает, а точнее пованивает от Никитки Паниным. Тот то же кусаться начал, а потом перешёл на любофф с собачками. Ждём от Никиты, ну осликов, к примеру....
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3k
Сергей 49 минут назад
Не умеешь пить, ешь.
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471
Человек Наблюдающий Сергей Полчаса назад
Аминь!
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11k
Дмитрий 51 минуту назад
Могила горбатого справа! 7 суток тоже не плохо! Конечно, как раньше, его бы полы в ближайшем ОВД мыть заставили, или метлой бы все 7 суток махал. Исправлялся так сказать.
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471
Человек Наблюдающий Дмитрий Полчаса назад
Я как то на 3-е суток загремел(за подобную историю), чем не горжусь. Могу сказать, что 3-е суток- это вечность. Про 7 страшно подумать, не говоря о годах заключения. Тьфу тьфу тьфу
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236
Dima 53 минуты назад
порядочный чушпан!
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26k
сеньор Леонсио 56 минут назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1897 постов (1887 в горячем)

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