"Я же порядочный!": суд не поверил Кологривому и отправил актёра на 7 суток за решётку

Устроившему дебош артисту предстоит подумать над своим поведением в четырёхместной камере.
Никита Кологривый стал известен после выхода в свет сериала "Слово пацана". Молодой актёр внезапно познал вкус славы и пошёл в разнос. На днях он так хорошо отдохнул в новосибирском ресторане, что пришлось отвечать за своё поведение в полиции.
Кологривый приставал к сотруднице ресторана, предлагал ей уединиться, а когда девушка отказалась, укусил её за ногу. Потом, окончательно разобидевшись, начал дебоширить: бросался на посетителей, пытался драться с охранниками заведения.
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В результате на пьяненького Кологривого написали заявление в полицию, и вчера он прибыл в ОВД для разъяснения обстоятельств.
Там актёра выслушали, но домой не отпустили - ночевать дебоширу пришлось в камере. А сегодня утром состоялся суд, который не внял просьбам Кологривого, просившего чтобы процесс шёл без присутствия журналистов, и отправил его на неделю за решётку (прокуратура просила наказания пожёстче - арест на 15 суток)
Сам актёр утверждал, что он порядочный, всё осознал, извинился и больше так не будет.
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А всё, что произошло - следствие "горячки" и неуёмного употребления спиртного.
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Но общественный резонанс был силён, поэтому отпустить буяна без наказания суд не смог.
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Кологривый вёл себя спокойно, заявил, что "тертый калач", и с пути его не свернуть.
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Как сообщает Телеграм-канал SHOT, зазвездившемуся актёру не дали взять с собой ни литературу, ни канцелярию для написания стихов или чего-то светлого "на киче" .
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Будет спать, думать о жизни и общаться с коллегами по несчастью - такими же административными нарушителями.
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А сериал я не смотрел и не собираюсь.
Почему женщины в кое каких странах ходят в хиджабе? Некоторые это объясняют тем, что мужчины в тех местах очень горячие, и если они увидят какую-то часть девушки не прикрытой, то не справиться с собой и могут совершить что-то нехорошее.
Никто не отменяет ответственность мужчины, но и женщины должны думать головой.
Не зря в библии написано НЕ искушай!