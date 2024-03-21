"Я же порядочный!": суд не поверил Кологривому и отправил актёра на 7 суток за решётку

В результате на пьяненького Кологривого написали заявление в полицию, и вчера он прибыл в ОВД для разъяснения обстоятельств.

Там актёра выслушали, но домой не отпустили - ночевать дебоширу пришлось в камере. А сегодня утром состоялся суд, который не внял просьбам Кологривого, просившего чтобы процесс шёл без присутствия журналистов, и отправил его на неделю за решётку (прокуратура просила наказания пожёстче - арест на 15 суток)

Сам актёр утверждал, что он порядочный, всё осознал, извинился и больше так не будет.