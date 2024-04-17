Житель Уфы, отсидевший в тюрьме 13 лет за чужое убийство, никак не может добиться компенсации от государства

Мужчина не совершал преступления, его подставили из-за девушки.
Дело Фатхуллы Исхакова началось в 1959 году. Тогда его знакомый Наиль пытался зарубить трех человек топором из-за безответной любви. Однако, обвинили Фатхуллу. На его пиджаке нашли каплю крови, которую принесла с собой одна из девушек, на которых напал Наиль. Она прибежала к другу, чтобы рассказать о случившемся. В том же году Фатхуллу признали виновным и осудили на 15 лет колонии, из которых он отсидел 13 лет.
Арестовали меня. Три дня били. Шрамы на голове до сих пор остались. Угрожали, что супруга вместе со мной по делу пойдёт! Сына даже привели, он тогда ногу сломал, в гипсе был! Я всё равно не признался! Я ничего не совершал!, - рассказал осуждённый Mash.
Меня обвинили в нападении с целью убийства, якобы я каждой жертве два-три раза ударил топором по голове. А они даже не проснулись! Ну, значит, они умерли? Представьте: ударю я человека по голове два раза с целью убийства. Голова-то в итоге отлетит! Меня вообще под расстрел хотели из-за этого, - рассказывал мужчина Mash.
За время заключения мужчина успел побывать в исправительных учреждениях Стерлитамака, Мелеуза, Салавата, Белебея, под Уфой. Когда мужчина вышел из тюрьмы, его жена умерла, а сын вырос сиротой. Погоревав несколько лет, мужчина завёл новую семью.
Всё это время он пытался добиться того, что его приговор признали недействительным. Ему это удалось. В 2009 году один из свидетелей по делу всё же признался, что его показания против Фатхуллы были ложными. Перед своей смертью Наиль написал заявление в полицию о том, что именно он — настоящий преступник. Дело, впрочем, возбуждать не стали, ведь срок давности по нему истёк. Только в 2023 году Верховный суд реабилитировал Исхакова. Глубоко пожилого.
После всего этого пенсионер подал иск к государству на 450 млн рублей. Однако, суд снизил сумму до 2 млн. Заседание должно было состояться 16 апреля. Однако, по словам адвоката, решение сегодня так и не было вынесено — суд объявил перерыв «для изучения дела». По мнению адвоката, судьи и прокуроры просто ждут, пока старик умрёт. Но, судя по всему, пенсионер ещё тот крепкий орешек, сообщает Msket.
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