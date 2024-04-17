Житель Уфы, отсидевший в тюрьме 13 лет за чужое убийство, никак не может добиться компенсации от государства

Дело Фатхуллы Исхакова началось в 1959 году. Тогда его знакомый Наиль пытался зарубить трех человек топором из-за безответной любви. Однако, обвинили Фатхуллу. На его пиджаке нашли каплю крови, которую принесла с собой одна из девушек, на которых напал Наиль. Она прибежала к другу, чтобы рассказать о случившемся. В том же году Фатхуллу признали виновным и осудили на 15 лет колонии, из которых он отсидел 13 лет.

Арестовали меня. Три дня били. Шрамы на голове до сих пор остались. Угрожали, что супруга вместе со мной по делу пойдёт! Сына даже привели, он тогда ногу сломал, в гипсе был! Я всё равно не признался! Я ничего не совершал!, - рассказал осуждённый Mash.