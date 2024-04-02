«Исполнительница желаний» Елена Блиновская готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы погасить долги по налогам

ФНС насчитала у Блиновской более 6 миллиардов выручки - эти суммы дама заработала на своих «Марафонах желаний» и прочих курсах. Её адвокаты заявляли, что «налоговым органом были допущены существенные нарушения при расчетах» и сотрудники ФНС «завысили данные о доходах их клиентки, а данные по расходам - занизили».

Поэтому защита Блиновской подала встречный иск и хотела пересчёта задолженности - с 1,4 миллиарда рублей до 263,5 миллиона.

В качестве «расходов» указали строительство дачного посёлка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупку автомобилей и прочие радости жизни. Но ни налоговую, ни суд, эти аргументы не тронули.