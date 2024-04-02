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«Исполнительница желаний» Елена Блиновская готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы погасить долги по налогам

«Исполнительница желаний» Елена Блиновская готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы погасить долги по налогам

Автор:
02 апреля 2024 19:48
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Суд   ФНС   елена блиновская   изолятор   нaлоговая   сизо   
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Пары месяцев в СИЗО оказалось достаточно.

В апреле прошлого года БЛиновскую задержали и отправили под домашний арест. Её обвинили в неуплате налогов почти на 1,5 миллиарда рублей, поэтому суд наложил арест на её активы: 46,1 млн рублей, $292 650, 123 юаня, 5 цзяо (10 цзяо - 1 юань), 21 объект недвижимости, люксовые авто, драгоценности и прочее.

Правила нахождения под домашним арестом она нарушила, поэтому в январе суд определил её в СИЗО.

По всем статьям обвинения - неуплата налогов в особо крупном размере и легализация средств - ей грозит до 16 лет в колонии. С таким суровым вердиктом Елена не согласна, как и с суммой долга по налогам, она попыталась её оспорить, но не вышло.

ФНС насчитала у Блиновской более 6 миллиардов выручки - эти суммы дама заработала на своих «Марафонах желаний» и прочих курсах. Её адвокаты заявляли, что «налоговым органом были допущены существенные нарушения при расчетах» и сотрудники ФНС «завысили данные о доходах их клиентки, а данные по расходам - занизили».

Поэтому защита Блиновской подала встречный иск и хотела пересчёта задолженности - с 1,4 миллиарда рублей до 263,5 миллиона.

В качестве «расходов» указали строительство дачного посёлка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупку автомобилей и прочие радости жизни. Но ни налоговую, ни суд, эти аргументы не тронули.

В иске отказать полностью, - говорится в заявлении суда.

Её адвокаты уже сообщили, что Блиновская готова на мировое соглашение с налоговой. А чтобы погасить задолженность, готова продать имущество. Ответа от ФНС не последовало.

Блиновская будет в изоляторе до 26 апреля. Потом срок нахождения в СИЗО продлят или посадят в колонию - как уже говорили, ей может грозить до 16 лет. Ну или всё же пойдут на мировую и она продаст весь «люкс», чтобы погасить долги перед ФНС. Но последний вариант сейчас выглядит самым маловероятным.

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Метки: Суд   ФНС   елена блиновская   изолятор   нaлоговая   сизо   
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18  комментариев
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42k
Сергей Час назад
Видать невкусная баланда в СИЗО, раз так её припёрло.
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161
Алексей Давыдов Сергей 39 минут назад
Ну не обольщайтесь!) В СИЗО имея не очень много денежков можно жить и питаться вполне нормально.
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23k
Shtoppi 6 минут назад
я вот считаю что её нужно на зону отправить, ес-но помимо взыскания по налогам.
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175
Krrsantan 13 минут назад
Древние говорили.. Деньги потеряешь - ничего не потеряешь, здоровье потеряешь - всё потеряешь..
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26k
ЦСКА 18 минут назад
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42k
Example 6.2.6 23 минуты назад
Налоги это ж часть от прибыли. Т.е. заработал 100 рублей, условно 20 рублей отдаёшь государству. Т.е. у неё требует ведь оплатить налоги с суммы заработка.. а значит 1,4 млрд это какая-то меньшая часть от тех денег, которые должны были осесть у неё на руках. Ок, она могла записать в затраты всякие покупки, которая налоговая не считает затратами необходимыми для бизнеса, но тем не менее она ж не кокаин туда записала, который снюхали с концами, а недвижимость и другие ТМЦ.. т.е. с их реализации точно можно покрыть налоговые претензии.
Тут либо да, и налоговая как-то считает неправильно и у Блиновской таких денег нет, либо она прям большую часть денег вкладывала в недвижимость.. но сложно себе представить тот замковый комплекс который стоит несколько миллиардов, либо она - не совсем дура, и большую часть денег выводила через разные услуги и прочие финари, и где-то спрятала в надежде после судов, остаться не совсем с голой опой. Вопрос, что известно следствию и в целом что от неё хочет наша Фемида - уплаты налогов, карательные меры за уход от уплаты налогов, показательное судилище за мошенничество?
С одной стороны, я бы хотел чтоб у неё всё конфисковали, как доход полученный преступным путём и посадили на 16 лет, чтоб другим неповадно было людей дурить. С другой стороны - люди добровольно ей свои деньги несли чтоб послушать про "успешный успех" .. вроде по закону, кроме уклонения от уплаты налогов, ей и предъявить особо нечего.
Дело резонансное, одна надежда, что много кто внимательно смотрит за процессом и ей не удастся просто так дать на лапу судье и прокурору и по тихому уйти от ответственности.
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21k
Robin Hood 40 минут назад
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46
Друг Человека Час назад
То есть, в жестком обмане неселения её никто не обвиняет, только в неуплате налогов?
Иными словами, как выйдет, она опять начнёт искать лохов. Главное, не забывать платить налоги с денег, полученных путём обмана.
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46
Друг Человека Алекс 43 минуты назад
Как ты определил уровень моей компетентности? И откуда у тебя такая боязнь пытаться думать самому?
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−1
Саня Друг Человека 15 минут назад
А что вы подразумеваете под обманом? Люди добровольно шли и отдавали свои деньги, все законно. У нас люди АвтоВАЗ за 2.5 ляма покупают - давайте АвтоВАЗ тоже засудим за обман населения. Лох не мамонт.
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46
Друг Человека Саня 11 минут назад
Ну, я бы не стал производство автомобилей приравнивать к инфоцыганству.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2740 постов (2692 в горячем)

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