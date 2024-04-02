«Исполнительница желаний» Елена Блиновская готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы погасить долги по налогам

Пары месяцев в СИЗО оказалось достаточно.
В апреле прошлого года БЛиновскую задержали и отправили под домашний арест. Её обвинили в неуплате налогов почти на 1,5 миллиарда рублей, поэтому суд наложил арест на её активы: 46,1 млн рублей, $292 650, 123 юаня, 5 цзяо (10 цзяо - 1 юань), 21 объект недвижимости, люксовые авто, драгоценности и прочее.
Правила нахождения под домашним арестом она нарушила, поэтому в январе суд определил её в СИЗО.
По всем статьям обвинения - неуплата налогов в особо крупном размере и легализация средств - ей грозит до 16 лет в колонии. С таким суровым вердиктом Елена не согласна, как и с суммой долга по налогам, она попыталась её оспорить, но не вышло.
ФНС насчитала у Блиновской более 6 миллиардов выручки - эти суммы дама заработала на своих «Марафонах желаний» и прочих курсах. Её адвокаты заявляли, что «налоговым органом были допущены существенные нарушения при расчетах» и сотрудники ФНС «завысили данные о доходах их клиентки, а данные по расходам - занизили».
Поэтому защита Блиновской подала встречный иск и хотела пересчёта задолженности - с 1,4 миллиарда рублей до 263,5 миллиона.
В качестве «расходов» указали строительство дачного посёлка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупку автомобилей и прочие радости жизни. Но ни налоговую, ни суд, эти аргументы не тронули.
В иске отказать полностью, - говорится в заявлении суда.
Её адвокаты уже сообщили, что Блиновская готова на мировое соглашение с налоговой. А чтобы погасить задолженность, готова продать имущество. Ответа от ФНС не последовало.
Источник:
Блиновская будет в изоляторе до 26 апреля. Потом срок нахождения в СИЗО продлят или посадят в колонию - как уже говорили, ей может грозить до 16 лет. Ну или всё же пойдут на мировую и она продаст весь «люкс», чтобы погасить долги перед ФНС. Но последний вариант сейчас выглядит самым маловероятным.
Источник:
- "Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом
- Блогера, пощекотавшего грудь памятника «Родина-мать», оставили в СИЗО
- «Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции
- "Я же порядочный!": суд не поверил Кологривому и отправил актёра на 7 суток за решётку
- Бросившую в избирательный участок коктейль Молотова девушку отправили в СИЗО
Тут либо да, и налоговая как-то считает неправильно и у Блиновской таких денег нет, либо она прям большую часть денег вкладывала в недвижимость.. но сложно себе представить тот замковый комплекс который стоит несколько миллиардов, либо она - не совсем дура, и большую часть денег выводила через разные услуги и прочие финари, и где-то спрятала в надежде после судов, остаться не совсем с голой опой. Вопрос, что известно следствию и в целом что от неё хочет наша Фемида - уплаты налогов, карательные меры за уход от уплаты налогов, показательное судилище за мошенничество?
С одной стороны, я бы хотел чтоб у неё всё конфисковали, как доход полученный преступным путём и посадили на 16 лет, чтоб другим неповадно было людей дурить. С другой стороны - люди добровольно ей свои деньги несли чтоб послушать про "успешный успех" .. вроде по закону, кроме уклонения от уплаты налогов, ей и предъявить особо нечего.
Дело резонансное, одна надежда, что много кто внимательно смотрит за процессом и ей не удастся просто так дать на лапу судье и прокурору и по тихому уйти от ответственности.
Иными словами, как выйдет, она опять начнёт искать лохов. Главное, не забывать платить налоги с денег, полученных путём обмана.
А вообще надо дождаться обвинения и всё станет понятным. 16 лет за налоги вроде очень много. Значит там еще статьи будут. Вот и посмотрим.