На аукцион выставили вторую версию портрета Черчилля, который он ненавидел





На свое 80-летие в 1954 году Черчилль получил множество подарков со всего мира, в том числе памятный портрет художника Грэма Сазерленда, заказанный британским Парламентом. Черчилль ненавидел получившийся портрет, что стало известным историческим фактом, который даже был показан в сериале «Корона».

Однако видел ли премьер-министр вторую версию портрета, который является эскизом первого? Если нет, то Черчиллю очень повезло. Или наоборот, как считают эксперты аукционного дома Сотбис, где эта уцелевшая версия будет продана за 800 тысяч фунтов стерлингов.