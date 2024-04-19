На аукцион выставили вторую версию портрета Черчилля, который он ненавидел

Эскиз к портрету бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965), который тот невзлюбил так сильно, что полотно было сожжено, впервые уйдет с молотка.
На свое 80-летие в 1954 году Черчилль получил множество подарков со всего мира, в том числе памятный портрет художника Грэма Сазерленда, заказанный британским Парламентом. Черчилль ненавидел получившийся портрет, что стало известным историческим фактом, который даже был показан в сериале «Корона».
Однако видел ли премьер-министр вторую версию портрета, который является эскизом первого? Если нет, то Черчиллю очень повезло. Или наоборот, как считают эксперты аукционного дома Сотбис, где эта уцелевшая версия будет продана за 800 тысяч фунтов стерлингов.
Вот такой портрет Уинстон Черчилль получил на своё 80-летие. Он ненавидел его за то, что выглядит на нём «пьяным в стельку»
Так выражался сам премьер-министр. Он позировал художнику Грэму Сазерленду в несколько заходов и хотел выглядеть на портрете благородно. Черчилль также видел некоторые эскизы на раннем этапе работы натурщика, которые ему нравились, но вот итоговый результат крайне его разозлил. При этом портрет был торжественно вручён политику в Вестминстерском дворце (представьте выражение его лица).
Одна из вероятных (свидетели расходятся в показаниях) цитат Черчилля, когда тот впервые увидел портрет:
Я выгляжу как пьяница, которого вытащили из канавы на Стрэнде.
Сыгравший Черчилля Джон Литгоу отлично передал эмоции премьер-министра, посмотрите.
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В итоге по настоятельной просьбе Уинстона портрет был сначала спрятан от всего света в подвале, а после сожжён (хотя есть теория, что нет). Искусствоведы считают картину крайне удачной, из-за чего уничтожение «Портрета Уинстона Черчилля» Сазерленда воспринимается как трагедия британской живописи.
Здесь Черчилль изображён смотрящим в окно и надиктовывающим письмо. Андре Златтингер, эксперт Сотбис, предположил, что Черчилль «вполне возможно» предпочёл бы этот черновой эскиз конечному портрету. Хотя, как мы можем видеть, тема клинического алкоголизма здесь раскрыта ничуть не меньше, если не больше.
Теперь эту версию портрета продадут за 800 тысяч фунтов стерлингов (997 тысяч долларов) 6 июня 2024 года. Продажа приурочена к 150-летию со дня рождения легендарного британца.
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