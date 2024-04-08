Чемпионат мира по сексу завершился досрочно из-за травм и скандала





Выбывшие участники обвинили организаторов в сутенёрстве и отказе выплатить деньги за участие. Устроители заявили, что положенные участникам суммы будут выплачены после 5 апреля.

Чемпионами мира среди мужчин стали Капитано Эрик из Италии, а среди женщин — Науси Лав из Швеции. В начале соревнований первенство удерживала шведка Анна Виктория, но она была дисквалифицирована.