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Чемпионат мира по сексу завершился досрочно из-за травм и скандала

Чемпионат мира по сексу завершился досрочно из-за травм и скандала

Автор:
08 апреля 2024 10:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Чемпионат мира по сексу   в мире   допинг   люди   новости   фото   
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Чемпионат мира по сексу, который проходил в Испании, лишился семи участников и завершился раньше времени.

На YouTube появилось видео с церемонии награждения победителей первенства. Организаторами чемпионата стали представители Шведской секс-федерации (SSF). Первенство началось 5 марта и должно было продлиться месяц. В нём принимали участие представители Германии, Италии, США, Норвегии, Швеции, Колумбии, Бразилии, Нигерии и Хорватии.


Устроителям пришлось остановить соревнования раньше времени и объявить победителей в конце марта. Организатор первенства Драган Братич сообщил, что некоторые участники выбыли из соревнований досрочно из-за травм, другие были исключены из-за употребления наркотиков и алкоголя, что запрещается уставом федерации.


Выбывшие участники обвинили организаторов в сутенёрстве и отказе выплатить деньги за участие. Устроители заявили, что положенные участникам суммы будут выплачены после 5 апреля.

Чемпионами мира среди мужчин стали Капитано Эрик из Италии, а среди женщин — Науси Лав из Швеции. В начале соревнований первенство удерживала шведка Анна Виктория, но она была дисквалифицирована.


Итог: чемпионом мира по сексу среди мужчин стал Капитано Эрик из Италии, он обслужил 41 девушку.

А среди женщин — Науси Лав из Швеции, она обслужила 210 мужчин.

Источник:

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Метки: Видео   Чемпионат мира по сексу   в мире   допинг   люди   новости   фото   
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13  комментариев
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40k
albedo 42 минуты назад
[мат], сэр
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2k
Алексей Гулевич 56 секунд назад
поэтому "испанский стыд" ?!
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8k
Marlboro 4 минуты назад
Странно что не победила из незалежной. Они обычно в последнее время и футболы выигрывают и евровидения..
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36k
Fat Lynx 4 минуты назад
Это что, соревнования по скоростной ебле?
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61k
turyst 8 минут назад
И тут лысый.
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30k
Serg2001 11 минут назад
Эрик и Науси должны были встретиться в финале. И в очной борьбе выяснить кто кого!
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882
Нежмисто Живисто 12 минут назад
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1k
Сид 17 минут назад
Групповуха..
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35k
Korolev Полчаса назад
Если отдых, то активный! Если праздник, то спортивный!
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3k
bosayk Полчаса назад
- мужчинки то маленькие
- ну маленькие не маленькие, а тень от того мужчинки на городу упала и зайца придавила, который тот город скакал не перескакал)
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11k
Дмитрий 36 минут назад
Тут даже медведю стыдно выходить....
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2449 постов (2389 в горячем)

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