Чемпионат мира по сексу завершился досрочно из-за травм и скандала

Чемпионат мира по сексу, который проходил в Испании, лишился семи участников и завершился раньше времени.
На YouTube появилось видео с церемонии награждения победителей первенства. Организаторами чемпионата стали представители Шведской секс-федерации (SSF). Первенство началось 5 марта и должно было продлиться месяц. В нём принимали участие представители Германии, Италии, США, Норвегии, Швеции, Колумбии, Бразилии, Нигерии и Хорватии.
Устроителям пришлось остановить соревнования раньше времени и объявить победителей в конце марта. Организатор первенства Драган Братич сообщил, что некоторые участники выбыли из соревнований досрочно из-за травм, другие были исключены из-за употребления наркотиков и алкоголя, что запрещается уставом федерации.
Выбывшие участники обвинили организаторов в сутенёрстве и отказе выплатить деньги за участие. Устроители заявили, что положенные участникам суммы будут выплачены после 5 апреля.
Чемпионами мира среди мужчин стали Капитано Эрик из Италии, а среди женщин — Науси Лав из Швеции. В начале соревнований первенство удерживала шведка Анна Виктория, но она была дисквалифицирована.
Итог: чемпионом мира по сексу среди мужчин стал Капитано Эрик из Италии, он обслужил 41 девушку.
А среди женщин — Науси Лав из Швеции, она обслужила 210 мужчин.
Видео с церемонии награждения победителей
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- ну маленькие не маленькие, а тень от того мужчинки на городу упала и зайца придавила, который тот город скакал не перескакал)