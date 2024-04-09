На Филиппинах запретили сплетни

Так почему запретили-то? Потому что начальник дурак и самодур, который получил больше власти и теперь командует целым городом. Этот человек – мэр города Биналонана Рамона Гико III, который решил повысить производительность в городе.

Он считает, что за разговорами люди тратят время впустую и не работают.

- Никто не хочет, чтобы его считали сплетником, - сказала глава местного совета Джовелин Манауа

У мэра уточнили, что же такое сплетни. Ведь можно пересказывать друзьям сюжет сериала или обсуждать ужин. Мэр ответил, что летом, в особо жаркие дни, филиппинцам не хочется работать. Вместо этого они собираются под тенями деревьев и долго обсуждают друг с другом все события в городе: кто кому изменяет, какие из членов местного совета залезли в долги (ага, вот где собака порылась).