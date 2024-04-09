На Филиппинах запретили сплетни

Это же откуда в людях такая жестокость! В филиппинском городе Биналонан официально запретили сплетничать под угрозой штрафов, отработок и даже тюрьмы. Чаще всего заставляют убираться в назидание.
Почему запретили сплетничать
Случилось это не сразу, постепенно район за районом. Сначала этот закон ввели в одном районе города Морено в 2017 году. Нарушителей штрафовали на 500 песо и заставляли отработать смену на уборке мусора с городских улиц.
Второй раз уже никто не попадался, как бабка отшептала даже у заядлых сплетников. Ловили их, кстати, на распространении слухов в общественных местах, оценивали уровень сплетен уже сами сотрудники полиции.
Так почему запретили-то? Потому что начальник дурак и самодур, который получил больше власти и теперь командует целым городом. Этот человек – мэр города Биналонана Рамона Гико III, который решил повысить производительность в городе.
Он считает, что за разговорами люди тратят время впустую и не работают.
- Никто не хочет, чтобы его считали сплетником, - сказала глава местного совета Джовелин Манауа
У мэра уточнили, что же такое сплетни. Ведь можно пересказывать друзьям сюжет сериала или обсуждать ужин. Мэр ответил, что летом, в особо жаркие дни, филиппинцам не хочется работать. Вместо этого они собираются под тенями деревьев и долго обсуждают друг с другом все события в городе: кто кому изменяет, какие из членов местного совета залезли в долги (ага, вот где собака порылась).
Совет и мэр утверждают, что их закон никак не мешает свободе слова, а как раз наоборот – это защита членов сообщества от клеветничества и злонамеренных слухов.
- Мы просто не хотим завоевать репутацию места, где ходят много слухов, - говорят в мэрии. Стойкое ощущение, что сами придумали проблему, сами ее героически побороли, а еще по 500 песо с кого угодно теперь состричь можно.
Предыдущий закон от мэра касался запрета караоке после 10 вечера, и в нем было гораздо больше пользы и смысла. Но я считаю, что если ты издал два закона – один тупой, а второй нормальный, это тебе случайно повезло принять нормальный, а так-то ты тупица. Потому что умный принял бы два хороших закона.
Какие мы можем сделать выводы из этого? Выводы, что на Филиппинах хорошо – за идиотизм никого в тюрьму не посадят, а может даже и мэром какого-нибудь города сделают. Главное быть деятельным идиотом.
Источник:
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Обсуждаешь главу города? Оп! Сплетник и бегом убирать улицы. И ведь уже и клеймо повесили. А уж если не дать конкретного определения "правонарушению", а отдать на откуп полиции! Вот где простор. Сажай любого!
Слухи ширятся, не ведая преград.
Ходят сплетни, что не будет больше слухов совершенно.
Ходят слухи, будто сплетни запретят.