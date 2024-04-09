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На Филиппинах запретили сплетни

На Филиппинах запретили сплетни

Автор:
09 апреля 2024 11:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   люди   новости   сплетни   филиппины   фото   
763
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Это же откуда в людях такая жестокость! В филиппинском городе Биналонан официально запретили сплетничать под угрозой штрафов, отработок и даже тюрьмы. Чаще всего заставляют убираться в назидание.

Почему запретили сплетничать

Случилось это не сразу, постепенно район за районом. Сначала этот закон ввели в одном районе города Морено в 2017 году. Нарушителей штрафовали на 500 песо и заставляли отработать смену на уборке мусора с городских улиц.

Второй раз уже никто не попадался, как бабка отшептала даже у заядлых сплетников. Ловили их, кстати, на распространении слухов в общественных местах, оценивали уровень сплетен уже сами сотрудники полиции.

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Так почему запретили-то? Потому что начальник дурак и самодур, который получил больше власти и теперь командует целым городом. Этот человек – мэр города Биналонана Рамона Гико III, который решил повысить производительность в городе.

Он считает, что за разговорами люди тратят время впустую и не работают.

- Никто не хочет, чтобы его считали сплетником, - сказала глава местного совета Джовелин Манауа

У мэра уточнили, что же такое сплетни. Ведь можно пересказывать друзьям сюжет сериала или обсуждать ужин. Мэр ответил, что летом, в особо жаркие дни, филиппинцам не хочется работать. Вместо этого они собираются под тенями деревьев и долго обсуждают друг с другом все события в городе: кто кому изменяет, какие из членов местного совета залезли в долги (ага, вот где собака порылась).

Совет и мэр утверждают, что их закон никак не мешает свободе слова, а как раз наоборот – это защита членов сообщества от клеветничества и злонамеренных слухов.

- Мы просто не хотим завоевать репутацию места, где ходят много слухов, - говорят в мэрии. Стойкое ощущение, что сами придумали проблему, сами ее героически побороли, а еще по 500 песо с кого угодно теперь состричь можно.

Предыдущий закон от мэра касался запрета караоке после 10 вечера, и в нем было гораздо больше пользы и смысла. Но я считаю, что если ты издал два закона – один тупой, а второй нормальный, это тебе случайно повезло принять нормальный, а так-то ты тупица. Потому что умный принял бы два хороших закона.

Какие мы можем сделать выводы из этого? Выводы, что на Филиппинах хорошо – за идиотизм никого в тюрьму не посадят, а может даже и мэром какого-нибудь города сделают. Главное быть деятельным идиотом.

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Метки: в мире   люди   новости   сплетни   филиппины   фото   
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icosmo10 Vasenko 42 минуты назад
Одобряю!
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Как лихо стали запрещать всё. Уже нет ничего, чего бы не могли запретить.
Обсуждаешь главу города? Оп! Сплетник и бегом убирать улицы. И ведь уже и клеймо повесили. А уж если не дать конкретного определения "правонарушению", а отдать на откуп полиции! Вот где простор. Сажай любого!
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726
Рома Полчаса назад
Закаленные во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград.
Ходят сплетни, что не будет больше слухов совершенно.
Ходят слухи, будто сплетни запретят.
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Anarasius
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  • 3854 поста (3712 в горячем)

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