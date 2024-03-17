По всей Индии провели ритуалы изгнания феминизма

Есть в индийской культуре ритуал пуджи, он проводится для изгнания злых духов. И вот «Фонд спасения Индии» решил, что феминизм и всякая независимость женщин губит страну и плохо на нее влияет. Потому эти идет нужно изгнать, как злых духов.
50 точек изгнания. Сработало?!
Фонд спасения Индии назвал феминизм «раком» и решил очистить тело страны. В этот фонд входит порядка 40 разных сообществ, которых объединяет одно – мысль, что гендерное равенство разрушает семейные традиции.
Работают ребята очень скоординировано, потому что ритуал изгнания провели одновременно в 50 точках по всей стране!
Смысл в том, что если делать это в одном месте, то злой дух феминизма улетит в соседний штат. Нужно делать сразу везде, чтобы дух улетел к соседям. На подарок, Пакистан! Или Китай там.
Вот изгоним феминизм и заживем
Ритуал «Писанчини Мукти Пуджи» означает изгнание зла. По мнению священнослужителей, феминизм дает не равенство, а позволяет женщинам доминировать там, где раньше было слово мужчины.
- Вот почему семьи в Индии распадаются в мгновение ока. Исчезает сплоченность, которая скрепляет семьи, - говорит священник.
После ритуала 150 мужчин окунулись в реку Ганг, чтобы очистить своих жен от «токсичного феминизма». А потом провели ритуал погребения духа Пиндаан, показывая, что «феминизм убит и похоронен».
Все это, конечно, безумно смешит феминисток самой формой подхода. Вместо того чтобы менять что-то реально, если что-то не устраивает, в Индии устраивают массовые омовения и жгут благовония, изгоняя «злой дух равенства».
Довольно забавный сред индийского менталитета, где принято уповать на богов. И как ты живешь зависит во многом, хорошо ли ты молил богов. Так и заживут, да.
Феминизм убивает Индию?
На самом деле экономический подъем, за который так боролась Индия, во многом зависит и от того, что все больше женщин получают образование и работают на квалифицированных работах. Без женского труда подобное невозможно, вспомните Китай и СССР.
Женщины только посмеиваются над ритуалами по стране, но ответных, «чтобы изгнать дух токсичного патриархата» не устраивают. Глупо как-то и толку ноль.
Жестокая и неприятная правда в том, что если бы мужчины сами вывозили экономику и домохозяйства, феминизм бы не нашел такого большого отклика среди женского населения Индии. И чего теперь пенять на последствия?
Источник:
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людям которые жили в СССР не совсем понятна эта тема по тому что в СССР все были равны в этом плане, много женщин занимали высокие посты в компартии, женщины без пробелм работали и на производстве там сварщицами, рельсы укладывали и т.д. а вот на западе там постоянно с этим была проблема, у них там много где даже в 70-80х женщин сильно третировали
но их феминизм он сам себя пожрал переварившись из чего то разумного и нужно в какой то адовый звездец