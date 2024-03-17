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По всей Индии провели ритуалы изгнания феминизма

По всей Индии провели ритуалы изгнания феминизма

Автор:
17 марта 2024 10:28
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   в мире   люди   новости   ритуал   феминизм   фото   
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Есть в индийской культуре ритуал пуджи, он проводится для изгнания злых духов. И вот «Фонд спасения Индии» решил, что феминизм и всякая независимость женщин губит страну и плохо на нее влияет. Потому эти идет нужно изгнать, как злых духов.

50 точек изгнания. Сработало?!

Фонд спасения Индии назвал феминизм «раком» и решил очистить тело страны. В этот фонд входит порядка 40 разных сообществ, которых объединяет одно – мысль, что гендерное равенство разрушает семейные традиции.

Работают ребята очень скоординировано, потому что ритуал изгнания провели одновременно в 50 точках по всей стране!

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Смысл в том, что если делать это в одном месте, то злой дух феминизма улетит в соседний штат. Нужно делать сразу везде, чтобы дух улетел к соседям. На подарок, Пакистан! Или Китай там.

Вот изгоним феминизм и заживем

Ритуал «Писанчини Мукти Пуджи» означает изгнание зла. По мнению священнослужителей, феминизм дает не равенство, а позволяет женщинам доминировать там, где раньше было слово мужчины.

- Вот почему семьи в Индии распадаются в мгновение ока. Исчезает сплоченность, которая скрепляет семьи, - говорит священник.

После ритуала 150 мужчин окунулись в реку Ганг, чтобы очистить своих жен от «токсичного феминизма». А потом провели ритуал погребения духа Пиндаан, показывая, что «феминизм убит и похоронен».

Все это, конечно, безумно смешит феминисток самой формой подхода. Вместо того чтобы менять что-то реально, если что-то не устраивает, в Индии устраивают массовые омовения и жгут благовония, изгоняя «злой дух равенства».

Довольно забавный сред индийского менталитета, где принято уповать на богов. И как ты живешь зависит во многом, хорошо ли ты молил богов. Так и заживут, да.

Феминизм убивает Индию?

На самом деле экономический подъем, за который так боролась Индия, во многом зависит и от того, что все больше женщин получают образование и работают на квалифицированных работах. Без женского труда подобное невозможно, вспомните Китай и СССР.

Женщины только посмеиваются над ритуалами по стране, но ответных, «чтобы изгнать дух токсичного патриархата» не устраивают. Глупо как-то и толку ноль.

Жестокая и неприятная правда в том, что если бы мужчины сами вывозили экономику и домохозяйства, феминизм бы не нашел такого большого отклика среди женского населения Индии. И чего теперь пенять на последствия?

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Метки: Индия   в мире   люди   новости   ритуал   феминизм   фото   
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26k
сеньор Леонсио Час назад
Тут экзорцизм нужен!
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8k
Vladimir 5 минут назад
Ритуал изгнания ... Что бамбуковый дрын уже не помогает?
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13k
Copycat Полчаса назад
Очень интересно то как движение за то что бы женщины получили какие то равные права типа "права голоса" возможность получать равные ЗП и пр. переварилось в какую то истерию

людям которые жили в СССР не совсем понятна эта тема по тому что в СССР все были равны в этом плане, много женщин занимали высокие посты в компартии, женщины без пробелм работали и на производстве там сварщицами, рельсы укладывали и т.д. а вот на западе там постоянно с этим была проблема, у них там много где даже в 70-80х женщин сильно третировали

но их феминизм он сам себя пожрал переварившись из чего то разумного и нужно в какой то адовый звездец
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Terracotka

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