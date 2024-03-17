По всей Индии провели ритуалы изгнания феминизма

Смысл в том, что если делать это в одном месте, то злой дух феминизма улетит в соседний штат. Нужно делать сразу везде, чтобы дух улетел к соседям. На подарок, Пакистан! Или Китай там.

Вот изгоним феминизм и заживем

Ритуал «Писанчини Мукти Пуджи» означает изгнание зла. По мнению священнослужителей, феминизм дает не равенство, а позволяет женщинам доминировать там, где раньше было слово мужчины.