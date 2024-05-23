Нужно 35 виз: самый богатый человек Африки не может свободно путешествовать по континенту

При этом он похвалил Руанду, которая отменила визы для всех африканских граждан в 2023 году. Бенин, Гамбия и Сейшельские острова также предлагают безвизовый доступ для всех африканцев.

Но многие африканские страны по-прежнему требуют визы от других африканцев, и этот опыт чреват дискриминацией, враждебностью и заоблачными пошлинами.

Нигерийский режиссер-путешественник Тайо Айна рассказывал, что ему даже пришлось сдавать анализы, чтобы попасть в Эфиопию. Его также задерживали в аэропортах Кении и Южной Африки из-за его нигерийского паспорта. В итоге он купил себе паспорт карибской страны Сент-Китс и Невис за 150 000 долларов, чтобы иметь возможность путешествовать более свободно.

"Иногда едешь в страну, а там уже нет визы по прибытии. Бывают случаи, когда людей депортируют, когда они приземляются, потому что там изменили политику в том время пока человек был в небе", — говорит 31-летний Тайо.

Африканский союз заявил, что одной из его целей является снятие "ограничений на возможность африканцев путешествовать, работать и жить на своем континенте путем изменения ограничительных законов и продвижения безвизового режима", но реализация этого плана идет очень медленно.