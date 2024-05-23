Нужно 35 виз: самый богатый человек Африки не может свободно путешествовать по континенту

Алико Данготе, который "стоит" более 17 миллиардов долларов, говорит, что сталкивается с чрезмерной бюрократией при пересечении африканских границ. И у него нет времени ходить по посольствам.
Алико Данготе, самый богатый человек Африки, пожаловался, что ему трудно путешествовать по собственному континенту. Курьез в том, что европейцам, или американцам это сделать куда проще, недели уроженцу Нигерии, который даже сумел стать баснословно богатым.
Несмотря на то, что уроженец Нигерии Алико Данготе ведет бизнес во многих странах, он жалуется, что сталкивается с гораздо большим количеством препятствий при пересечении Африки, чем когда-либо сталкивались посетители с европейскими паспортами.
"Как инвестор, как человек, который хочет сделать Африку великой, я должен подать заявление на получение 35 различных виз в своем паспорте", — сказал 67-летний Данготе на недавнем форуме генеральных директоров Африки в Кигали.
"У меня действительно нет времени ходить по посольствам с паспортом, чтобы получить визу", — пожаловался он под смех аудитории.
Многих африканцев раздражает тот факт, что европейские паспорта бывших колонизаторов имеют больше безвизового доступа в Африку, чем многие африканские паспорта. Данготе убедительно высказал это в Кигали, когда он повернулся к французскому руководителю рядом с ним и заявил: "Я могу заверить вас, что Патрику (Пуянне, генеральный директор Total Energies) не нужны 35 виз во французском паспорте, а это означает, что у вас более свободное передвижение, чем у меня в Африке".
При этом он похвалил Руанду, которая отменила визы для всех африканских граждан в 2023 году. Бенин, Гамбия и Сейшельские острова также предлагают безвизовый доступ для всех африканцев.
Но многие африканские страны по-прежнему требуют визы от других африканцев, и этот опыт чреват дискриминацией, враждебностью и заоблачными пошлинами.
Нигерийский режиссер-путешественник Тайо Айна рассказывал, что ему даже пришлось сдавать анализы, чтобы попасть в Эфиопию. Его также задерживали в аэропортах Кении и Южной Африки из-за его нигерийского паспорта. В итоге он купил себе паспорт карибской страны Сент-Китс и Невис за 150 000 долларов, чтобы иметь возможность путешествовать более свободно.
"Иногда едешь в страну, а там уже нет визы по прибытии. Бывают случаи, когда людей депортируют, когда они приземляются, потому что там изменили политику в том время пока человек был в небе", — говорит 31-летний Тайо.
Африканский союз заявил, что одной из его целей является снятие "ограничений на возможность африканцев путешествовать, работать и жить на своем континенте путем изменения ограничительных законов и продвижения безвизового режима", но реализация этого плана идет очень медленно.
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Не думаю, что он не озаботился подобной возможностью.