Семейная пара отдала на благотворительность $24 миллиона, стала монахами и теперь будет жить на милостыню

Некий Бхавеш Бхандари с женой живут в индийском штате Гуджарат. Семья создала неплохой строительный бизнес, позволивший им заработать немаленькое по местным меркам состояние. В распоряжении пары были дома, автомобили и все остальные положенные богачам излишества.

Однако в этом году семья решила кардинально изменить образ жизни.

В феврале муж и жена приняли участие в процессии и на протяжении четырех километров раздавали встречающимся людям все, что те пожелают: от наличных и мобильных телефонов до кондиционеров. 22 апреля семейная пара перейдет на новый этап. Бхандари откажутся от всего своего имущества, передадут его на благотворительность и станут монахами-джайна. Джайнизм — одна из древнейших религий, распространенных в Индии.