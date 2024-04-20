Семейная пара отдала на благотворительность $24 миллиона, стала монахами и теперь будет жить на милостыню

В Индии семья решила пожертвовать на благие цели все заработанное ими за жизнь состояние в $24 миллиона и начать аскетическую жизнь монахов. Теперь супруги будут бродить по стране и жить подаянием.
Некий Бхавеш Бхандари с женой живут в индийском штате Гуджарат. Семья создала неплохой строительный бизнес, позволивший им заработать немаленькое по местным меркам состояние. В распоряжении пары были дома, автомобили и все остальные положенные богачам излишества.
Однако в этом году семья решила кардинально изменить образ жизни.
В феврале муж и жена приняли участие в процессии и на протяжении четырех километров раздавали встречающимся людям все, что те пожелают: от наличных и мобильных телефонов до кондиционеров. 22 апреля семейная пара перейдет на новый этап. Бхандари откажутся от всего своего имущества, передадут его на благотворительность и станут монахами-джайна. Джайнизм — одна из древнейших религий, распространенных в Индии.
Помимо прочего, семья приняла обет жизни, основанной на аскетическом воздержании. Теперь Бхавешу и его жене будет разрешено иметь лишь по два белых одеяния, чашу для подаяний и «раджохаран» — белую метлу, которую джайнские монахи используют для очистки земли от насекомых перед тем, как на нее сесть. Это символ их ненасильственного образа жизни.
Бхандари планируют потратить остаток жизни на путешествие по Индии босиком, а единственным их заработком станет милостыня.
Источник:
- Чемпионат мира по сексу завершился досрочно из-за травм и скандала
- Как трущобы Индии стали интереснее Тадж-Махала
- На Филиппинах запретили сплетни
- Зависимые попугаи – гроза ферм Индии
- На аукцион выставили вторую версию портрета Черчилля, который он ненавидел