Власти не станут наказывать жителей оренбургского посёлка деревни за самовольно построенную дамбу

Жители посёлка под Оренбургом на свои деньги и своими силами возвели дамбу и смогли защитить дома и имущество от подтопления. Однако ранее появилась информация, что жителей ждёт наказание в виде штрафов и даже уголовного дело (80 тысяч штрафа или 3 месяца ареста) за возведение несанкционированной постройки, поскольку гидротехнические сооружения должны проходить обязательную государственную экспертизу.

Вчера местные СМИ писали, что на место строительства дамбы приехал начальник администрации УЖКХ Оренбурга Андрей Райков и потребовал, чтобы жители посёлка Перовский перестали укреплять насыпь, поскольку, во-первых, это незаконно, во-вторых, уже нет поводов для беспокойства — вода в реке Урал пошла на убыль. При этом, также отметили СМИ, Райков проинспектировал построенную жителями насыпь и положительно оценил их труд и качество сооружения.