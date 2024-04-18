Вполне возможно, что когда всё утихнет, сельчан заставят за свои деньги снести несанкционированную постройку.
Жители посёлка под Оренбургом на свои деньги и своими силами возвели дамбу и смогли защитить дома и имущество от подтопления. Однако ранее появилась информация, что жителей ждёт наказание в виде штрафов и даже уголовного дело (80 тысяч штрафа или 3 месяца ареста) за возведение несанкционированной постройки, поскольку гидротехнические сооружения должны проходить обязательную государственную экспертизу.
Вчера местные СМИ писали, что на место строительства дамбы приехал начальник администрации УЖКХ Оренбурга Андрей Райков и потребовал, чтобы жители посёлка Перовский перестали укреплять насыпь, поскольку, во-первых, это незаконно, во-вторых, уже нет поводов для беспокойства — вода в реке Урал пошла на убыль. При этом, также отметили СМИ, Райков проинспектировал построенную жителями насыпь и положительно оценил их труд и качество сооружения.
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Напомним, что жители Перовского не захотели эвакуироваться и попытались самостоятельно решить проблему с паводком. Они собрали 3 млн рублей, закупили глину и на протяжении 5 дней возводили дамбу, которая остановила воду перед населённым пунктом.
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Сообщается, что жителей посёлка, когда всё уляжется, могут заставить снести самовольную постройку за собственных счёт — так прописано в законах.
В Минприроды пояснили, что строительство частных дамб может спасти дома жителей одного посёлка, но серьёзно ухудшить положение других населённых пунктов, поскольку остановленная вода никуда не девается и её уровень возрастает на других участках.
"Из-за расположения, сужающего пойменное пространство, локально может произойти повышение уровней воды при прохождении половодья и паводков", — рассказали в Минприроды.
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А не вот это всё.....)
Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего. Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не y кого. Oдолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.
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Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
Я понимаю, что так было бы в сказе. Ведь властям выгодно затопление - сколько бюджета потом можно распилить на восстановлении и ремонте.
Свои выжмут, потом выжмут в долг, а потом отправят в другую страну за этот долг воевать. И на дорожку расскажут что это всё мировой заговор евреев.
И это, телефоны поубирайте, повыключайте, видео всякие записывать не надо. В демократиях записывать будете
И ицелоп не будет их бить по ночам!