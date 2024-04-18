FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8680 постов • 1061 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Власти не станут наказывать жителей оренбургского посёлка деревни за самовольно построенную дамбу

Власти не станут наказывать жителей оренбургского посёлка деревни за самовольно построенную дамбу

Автор:
18 апреля 2024 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Строительство   дамба   наказание   несанкционированная постройка   оренбургская область   паводки   посёлок   
2520
1
2

Вполне возможно, что когда всё утихнет, сельчан заставят за свои деньги снести несанкционированную постройку.

Жители посёлка под Оренбургом на свои деньги и своими силами возвели дамбу и смогли защитить дома и имущество от подтопления. Однако ранее появилась информация, что жителей ждёт наказание в виде штрафов и даже уголовного дело (80 тысяч штрафа или 3 месяца ареста) за возведение несанкционированной постройки, поскольку гидротехнические сооружения должны проходить обязательную государственную экспертизу.


Вчера местные СМИ писали, что на место строительства дамбы приехал начальник администрации УЖКХ Оренбурга Андрей Райков и потребовал, чтобы жители посёлка Перовский перестали укреплять насыпь, поскольку, во-первых, это незаконно, во-вторых, уже нет поводов для беспокойства — вода в реке Урал пошла на убыль. При этом, также отметили СМИ, Райков проинспектировал построенную жителями насыпь и положительно оценил их труд и качество сооружения.

Напомним, что жители Перовского не захотели эвакуироваться и попытались самостоятельно решить проблему с паводком. Они собрали 3 млн рублей, закупили глину и на протяжении 5 дней возводили дамбу, которая остановила воду перед населённым пунктом.

Сообщается, что жителей посёлка, когда всё уляжется, могут заставить снести самовольную постройку за собственных счёт — так прописано в законах.


В Минприроды пояснили, что строительство частных дамб может спасти дома жителей одного посёлка, но серьёзно ухудшить положение других населённых пунктов, поскольку остановленная вода никуда не девается и её уровень возрастает на других участках.



"Из-за расположения, сужающего пойменное пространство, локально может произойти повышение уровней воды при прохождении половодья и паводков", — рассказали в Минприроды.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Строительство   дамба   наказание   несанкционированная постройка   оренбургская область   паводки   посёлок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Владимир 2 часа назад
Там одна дамба прошла экспертизу, только что то не справилась с задачей. Почему то за жопу никого не взяли. А эта не прошла экспертизу но с задачей справилась, видимо потому что никто бабки на апартаменты в Дубае не утащил....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Александр Шевченко 10 минут назад
Вот такое отношение ...

Ссылка youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
Этим людям государство должно восполнить 100% их денежные затраты, дамбу укрепить и украсить скамейками, сделать место для отдыха.
А не вот это всё.....)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
Евгений Бобр 12 минут назад
Ничего сносить не надо, пусть сносят власти. А дамба сама образовалась как и наводнение)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Игорь 21 минуту назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не y кого. Oдолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8-952-133-65-10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
МadMax Игорь 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АНДРЕЙ Полчаса назад
Что за законы у нас в стране?? Жители посёлка МОЛОДЦЫ !!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sanchesS80 51 минуту назад
По хорошему, государство должно компенсировать стоимость возведения этой дамбы. Потому что люди сэкономили большие деньги по сравнению с тем, чтобы было если посёлок затопило целиком.
Я понимаю, что так было бы в сказе. Ведь властям выгодно затопление - сколько бюджета потом можно распилить на восстановлении и ремонте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
vesna2024 sanchesS80 43 минуты назад
Главное чтоб НАТО не зашло, никто столько не выжмет сколько свои.
Свои выжмут, потом выжмут в долг, а потом отправят в другую страну за этот долг воевать. И на дорожку расскажут что это всё мировой заговор евреев.
И это, телефоны поубирайте, повыключайте, видео всякие записывать не надо. В демократиях записывать будете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Евгений 53 минуты назад
Дык, ты самовольно дырку в асфальте заделаешь - тебе штраф впаяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
МadMax raael13 Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mikhail Час назад
в целом, государство должно наградить тех кто организовал и принимал участие в строительстве. мало того что они себя обезопасили, так еще и сняли с государства уйму расходов по спасению, охране и компенсации утрат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Час назад
Дамбы не будут разваливаться, если их укреплять телами коррупционеров))) Леонид не даст соврать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lafonten Час назад
Едрисня [мат]...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
845
Macht Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ron Час назад
Аплодирую стоя! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex Час назад
Всех чиновников на кол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
665
Guilty Pleasure 2 часа назад
этим властям еще и счет следует выставить за то, что сами не возвели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100k
7guest 2 часа назад
Власти не станут наказывать ...
И ицелоп не будет их бить по ночам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
alertol 2 часа назад
Технически закон есть закон. Практически лучше бы чиновники его тоже соблюдали, а не только "простолюдины"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 2 часа назад
схерали незаконно? свободные вооруженные граждане, владеющие землей, собрались и решили. основы демократии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sos1960sos 2 часа назад
Власти не будут наказывать, но при случае припомнят всё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll 2 часа назад
Не стали наказывать??? Эти ублюдки че там совсем окуели? Люди своими руками, спасали свои дома, жизни. Делали то с чем не справились власти, и еще объяснятся должны за это! Только пожизненные посадки с конфискацией, бесполезных и коррумпированных чинуш. По другому я хз, как бороться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
458
DuckTales 2 часа назад
Молодцы
, я про жителей .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1998 постов (2007 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

216503



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления
Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления
В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку
В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля
Снимут новые "Приключения Буратино". Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса
Снимут новые "Приключения Буратино". Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#Юмор#Прикол#аварии#история#кошка#фильм#подборка#кино
#фото#интересно#в мире#собака#ДТП#люди#Реакция#США#Пёс#факты
#машина#автомир#кот#интересное#авто аварии#милота#Россия#Автовсячина#забавно#конфликт
Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье в 40 млрд рублей Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье в 40 млрд рублей "Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот приказал убрать телефоны "Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот... «Это была не грубость»: администрация Оренбургской области объяснила приказ губернатора убрать телефоны на встрече с пострадавшими от наводнения «Это была не грубость»: администрация Оренбургской области объяснила приказ губернатора убрать... "Роскосмос" показал снимки затопленных районов Оренбургской области из космоса "Роскосмос" показал снимки затопленных районов Оренбургской области из космоса «Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники должны отчитаться о расходах на борьбу с паводками «Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники...

На что жалуетесь?

Вернуться