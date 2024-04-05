В Орске началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы

В этом году лёд растаял слишком быстро и гидротехническое сооружение может не удержать огромного количества прибывающей воды.
В Оренбургской области ввели режим ЧС, а жителей нескольких районов Орска эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы на реке Урал. Вполне возможно, что в скором времмени жилища предстоит покинуть всем жителям города. Ситуация серьёзная. Сообщается, что из-за резкого подъёма уровня воды подтопило уже десятки домов, а также в двух местах дамбу.
Источник:
В Орск на двух самолётах Ил-76 вылетели главные спецотряды МЧС.
"Два самолёта Ил-76 со спасателями на борту вылетели в город Орск Оренбургской области. Более ста специалистов отряда «Центроспас» и Центра по проведению операций особого риска «Лидер» усилят группировку в наиболее сложных районах", — заявили в МЧС.
Источник:
Жителей призвали взять документы и самое необходимое и эвакуироваться во временные пункты размещения. Губернатор региона заявил, что ситуация сложная, но управляемая.
К местам подтоплений дамбы направляют дополнительную технику. Сообщается, что в посёлке Строитель течь уже засыпали, в микрорайоне Старый город еще работают. Задействовано 18 грузовиков и три погрузчика.
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
- Рабочие не потушили окурки и устроили масштабный пожар на мебельной фабрике
- В порту Петербурга загорелся ледокол "Ермак"
- Пассажирка самолёта взбесилась из-за разговора стюардессы и заявила, что у неё в рюкзаке бомба
- «Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с отколовшейся льдины
- США накрыла волна зимних штормов