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В Орске началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы

В Орске началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы

Автор:
05 апреля 2024 20:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Орск   дамба   оренбургская область   паводок   подтопление   эвакуация   
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В этом году лёд растаял слишком быстро и гидротехническое сооружение может не удержать огромного количества прибывающей воды.

В Оренбургской области ввели режим ЧС, а жителей нескольких районов Орска эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы на реке Урал. Вполне возможно, что в скором времмени жилища предстоит покинуть всем жителям города. Ситуация серьёзная. Сообщается, что из-за резкого подъёма уровня воды подтопило уже десятки домов, а также в двух местах дамбу.

В Орск на двух самолётах Ил-76 вылетели главные спецотряды МЧС.


"Два самолёта Ил-76 со спасателями на борту вылетели в город Орск Оренбургской области. Более ста специалистов отряда «Центроспас» и Центра по проведению операций особого риска «Лидер» усилят группировку в наиболее сложных районах", — заявили в МЧС.

Жителей призвали взять документы и самое необходимое и эвакуироваться во временные пункты размещения. Губернатор региона заявил, что ситуация сложная, но управляемая.

К местам подтоплений дамбы направляют дополнительную технику. Сообщается, что в посёлке Строитель течь уже засыпали, в микрорайоне Старый город еще работают. Задействовано 18 грузовиков и три погрузчика.

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Метки: Видео   МЧС   Орск   дамба   оренбургская область   паводок   подтопление   эвакуация   
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