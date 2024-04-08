"Роскосмос" показал снимки затопленных районов Оренбургской области из космоса

В госкорпорации сообщили, что наблюдают за гидрологической обстановкой в Оренбуржье с помощью спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и аппаратом гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М".
Госкорпорации "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки затопленных паводками районов Оренбургской области. Там уточнили, что в селе Краснохолм ситуация стабилизируется, максимальный уровень воды там достигал 510 сантиметров, но сейчас уровень воды начинает снижаться. Всего по полученным данным со спутников дистанционного зондирования Земли, в селе подтопило 41 дом и 906 дворовых территорий.
Гораздо серьёзней ситуация обстоит в Орске. Там затоплены все садовые некоммерческие товарищества (СНТ), которые находятся западнее и юго-восточнее старой части города. Также на снимках акцентируется внимание на затопленных дорогах.
Напомним, что режим ЧС в Оренбургской области был объявлен 4 апреля. На следующий день в Орске произошёл прорыв дамбы. Спасатели начали эвакуировать людей из пострадавших районов. По данным на 8 апреля, вода в реке Урал в Оренбурге достигла достигла отметки в 872 сантиметра. Отмечается, что опасной считается отметка в 930 сантиметров. Известно, что в Орске затоплено более 6 тысяч домов.
Власти пообещали построить новую дамбу. Однако жителей сейчас больше интересует возмещение ущерба. Сегодня в центре города жители устроили митинг. Последней каплей для них стали слова главы МЧС, который заявил, что жителей города об эвакуации предупреждали за неделю до потопа. Но это не так, впервые об опасности заговорили лишь 5 апреля. Люди возмущены и опасаются, что власти пытаются переложить вину на них. Поэтому они вышли на улицу и добились встречи с губернатором Оренбургской области. При этом на встрече с инициативной группой жителей губернатор не стал комментировать слова главы МЧС.
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Нужны более пробивные люди, а не такая каша, которая 2х слов связать не может нормально.
Ну это должно быть не трудно проверить прокуратуре?