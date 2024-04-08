"Роскосмос" показал снимки затопленных районов Оренбургской области из космоса

Власти пообещали построить новую дамбу. Однако жителей сейчас больше интересует возмещение ущерба. Сегодня в центре города жители устроили митинг. Последней каплей для них стали слова главы МЧС, который заявил, что жителей города об эвакуации предупреждали за неделю до потопа. Но это не так, впервые об опасности заговорили лишь 5 апреля. Люди возмущены и опасаются, что власти пытаются переложить вину на них. Поэтому они вышли на улицу и добились встречи с губернатором Оренбургской области. При этом на встрече с инициативной группой жителей губернатор не стал комментировать слова главы МЧС.