«Это была не грубость»: администрация Оренбургской области объяснила приказ губернатора убрать телефоны на встрече с пострадавшими от наводнения

По словам представителей его администрации, «всё закончилось миром и объятиями».
В Оренбургской области бушуют паводки: подтоплено более 10,1 тысячи жилых домов и свыше 18,1 тысячи приусадебных участков. А город Орск превратился в озеро из-за прорыва дамбы. Несколько районов затопило, люди передвигаются на лодках.
Естественно, у местных жителей накопились вопросы к администрации. Поэтому они пришли к мэрии Орска и потребовали личной встречи с главой города Василием Козупицей. На беседу приехал и глава области Денис Паслер.
В самом начале он заявил, чтобы все убрали телефоны.
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Хотя потом все успокоились и кто-то встречу с губернатором всё же снимал. Одна из активисток сказала, что ей якобы ещё в начале января сообщали о том, что дамба течёт. По её словам, администрация не приняла тогда должных мер. И девушка потребовала найти виновных в затоплении города.
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К сожалению, ответ губернатора остался за кадром. Зато сегодня на связь вышла его администрация и рассказала, что видео с его требованием убрать телефоны просто вырвано из контекста.
Денис Владимирович Паслер очень воспитанный и корректный человек. Эта фраза не была ни грубостью, ни хамством, ни оскорблением. За 5 лет работы в регионе ни один человек не слышал от него грубого резкого слова.
Начиналось всё очень напряженно: крики, ругань… А именно благодаря способности губернатора общаться с людьми в уважительном тоне, закончилось всё миром и объятиями. Его внезапное появление в зале вызвало неожиданную реакцию, люди кинулись с телефонами ему просто в лицо, поэтому он и сказал: телефоны уберите. Люди в стрессе, люди в трагедии. И губернатор это понимает.
На следующий день мэр Орска сообщил, что пик наводнения пройден и вскоре вода начнёт убывать. Но пока там ситуация такая:
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А эксперт Олег Дюкарев заявил, что дамба была якобы построена на плодородном и неустойчивом слое. И начала разрушаться ещё 11 лет назад, сильный паводок её просто «добил».
Вот что сообщают о компенсации гражданам:
От жителей Орска уже поступило 14 414 заявлений через портал Госуслуг:
10 162 - на единовременную материальную помощь.
4 252 - на финансовую помощь при утрате имущества.
Специалисты минсоцразвития отрабатывают весь поток сообщений, чтобы в максимально сжатые сроки произвести выплаты. В Оренбургской области по решению губернатора их размер увеличен в два раза. Единовременная материальная помощь составляет 20 000 рублей на человека, 50 000 рублей на человека - финансовая помощь в случае частичной утраты имущества первой необходимости и 100 000 рублей на человека - при полной утрате имущества первой необходимости.
В настоящее время принято решение о выплате единовременной материальной помощи 869 жителям, её уже 466 человек. Работа продолжается.
По этому поводу высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал сумму компенсации пострадавшим «смехотворной»:
В этой ситуации необходимо разобраться, чтобы не допускать повторений подобных ситуаций. Те цифры, которые сейчас озвучиваются по компенсациям пострадавшим, просто смехотворные. Нужно платить порядка 500 тысяч рублей, порядка миллиона рублей тем, кто потерял жильё.
А глава Орска утверждает, что людям всё компенсируют и выплаты будут «адекватными». Но займутся этим позже, когда разберутся с паводком.
Неспокойно и в Оренбурге, там звучит сирена.
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Мэр города Сергей Салмин предупреждает, что жителям ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города - вероятно, придётся эвакуироваться из-за подступающей воды.
Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды. Прямо сейчас нужно собрать документы и ценные вещи. Поднимите вещи и технику с пола - на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили, - сообщил мэр.
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Поцелуями и слезами радости
Где то прочел, что ущерба уже насчитали на 21 ярд.
Ну нормально хозяйствуем.
Вместо того, что бы в дамбу вложить лямов 100, теперь будет расходов в сотни раз больше.
-у этих всё "якобы". Сейчас будут п"здеть что всё норм. В наглую. Как сп"здели что силовики приехали вовремя в Крокус. Холопы схавают, чё...