«Это была не грубость»: администрация Оренбургской области объяснила приказ губернатора убрать телефоны на встрече с пострадавшими от наводнения

В Оренбургской области бушуют паводки: подтоплено более 10,1 тысячи жилых домов и свыше 18,1 тысячи приусадебных участков. А город Орск превратился в озеро из-за прорыва дамбы. Несколько районов затопило, люди передвигаются на лодках.

Естественно, у местных жителей накопились вопросы к администрации. Поэтому они пришли к мэрии Орска и потребовали личной встречи с главой города Василием Козупицей. На беседу приехал и глава области Денис Паслер.

В самом начале он заявил, чтобы все убрали телефоны.