«Положение критическое, не теряйте время!»: в Оренбурге идёт эвакуация под вой сирен

Внимание, оренбуржцы!

В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация!

Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны.

Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!