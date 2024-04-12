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«Положение критическое, не теряйте время!»: в Оренбурге идёт эвакуация под вой сирен

«Положение критическое, не теряйте время!»: в Оренбурге идёт эвакуация под вой сирен

Автор:
12 апреля 2024 14:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Орск   Урал   дамба   курган   наводнение   оренбург   паводки   сирена   эвакуация   
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Уровень воды в реке Урал достиг критической отметки. Мэр города призвал жителей немедленно покинуть дома.

Последние несколько дней усиленно обсуждалась ситуация в городе Орск - там половина города ушла под воду из-за паводков. А Следком разбирается в причинах ЧП. Возможно, вскоре будет несколько уголовных дел с серьёзными сроками. Глава Минстроя уже сказал, что в городе нет никакой дамбы - есть земляной вал и стоить миллиард рублей он не может.

Но паводки бушуют не только в Орске - они охватили более 30 регионов страны. А некоторые города могут последовать за Орском и также уйти под воду. Например, в полумиллионом Оренбурге сегодня проходит эвакуация.

Вот что сообщил мэр Сергей Салмин:

Внимание, оренбуржцы!

В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация!

Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны.

Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!

А город выглядит так:

Непростые выходные ждут и жителей Кургана. К воскресенью вода в Тоболе поднимется до критических отметок и дамба может не выдержать. Как заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков:

Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11.04.2024 ровно 10 метров. На 1 м и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган.

Когда ситуация с паводками стабилизируется - непонятно. Научный руководитель Института водных проблем РАН и эколог Виктор Данилов-Данильян сообщил:

Бывает по-разному, вода может стоять и две недели, а может и месяц или полтора, всё зависит прежде всего от рельефа.

Источник:

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Метки: Видео   Орск   Урал   дамба   курган   наводнение   оренбург   паводки   сирена   эвакуация   
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
посадки будут?
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−2
Бывалый Трус 7 минут назад
"Возможно, вскоре будет несколько уголовных дел с серьёзными сроками. Глава Минстроя уже сказал, что в городе нет никакой дамбы - есть земляной вал и стоить миллиард рублей он не может."

1. Опять это слово "Возможно" Как бы намекают, что может и сойти с рук.
2. А разве Минстрой никак непричастен к постройке дамбы? Думаю, глава Минстроя Ирек Файзуллин в данной ситуации извиняться должен, а не высказывать своё экспертное мнение. Даже если он глава только 4 года. И если раньше тут обсуждали зачем люди стоят свои частные дома в зоне возможного подтопления, то здесь явно видны высотные человейники. И стало быть, тут явно головотяпство на очень высоком уровне.
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22k
Mike Miller 17 минут назад
Вообще, вся эта ситуация наглядно показывает, что все эти "умные люди", все эти инженерные службы,.. нифига не умные люди. А службы - фейковые, как и их финансирование.

Нахрена они все? Нет, ну серьезно, нахрена они все? Если они не могут ничего просчитать хотят бы за трич-четыре дня по паводку?
У нас в Новосибирске на плотине ГЭС такая же ситуация. Был год, что они НАБИРАЛИ воду в водохранилище для поддержания общего уровня, а через несколько дней дней стало понятно, что идет паводок с Алтая больше, чем обычно, и им пришлось резко сбрасывать воду с водохранилища, тем самым, затопив хренову тучу дач и деревушек ниже по течению.
Сука... на понимай вы в этом что-то больше обычного рыбака, что 20 лет подряд выходит на одну и ту же реку рыбачить, вы должны были бы предугадать этот паводок и подготовить уровень водохранилища для его прихода. НО НИФИГА!
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1k
Доцент 44 минуты назад
Все последние новости про наводнение.
М все клюют чиновников : там недостроили и тут разворовали!
Наверняка всё так и есть - где это вы видели чиновника который не ворует?
Это фантастика!!!
Но вот у меня совсем другой вопрос:
А где были все эти шаманы из Гидрометцентра?
Что заранее не могли предугадать что случится такая ситуация?
Или там всё бабло уходит на то чтобы девахи в телике задницами крутили?
Красиво конечно, вот только в чём смысл?
Ссылка www.youtube.com
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9k
Гвоздь Час назад
и куда всех этих жителей отправляют?
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11k
Олегbl4 2 часа назад
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August
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