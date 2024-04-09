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"Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот приказал убрать телефоны

"Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот приказал убрать телефоны

Автор:
09 апреля 2024 10:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Денис Паслер   Орск   встреча с жителями   дамба   затопление   оренбург   паводок   прорыв плотины   
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В Оренбурге местные жители захотели встретиться с губернатором, чтобы глава региона "пояснил за паводок". Чиновник во время разговора запретил использовать телефоны.

Вчера, 8 апреля, жители Оренбурга собрались у администрации с требованием встречи с главой региона.


"Мы его не убьём - просто хотим поговорить!"

Один из протестующих обратился к президенту:


— Никто никому не помогает! Мы ездим б***ь на лодках, помогаем бабушкам, помогаем, собак спасаем. Мы еду за свой счет покупаем. Государство ничего не делает. Церковь выделяет хлеб и воду — государство смотрит на это. Это что, закон? Это беззаконие.



Мужчина эмоционально продолжал спорить, отвечая правоохранителям за использования нецензурной лексики:


«Человек, загнанный в угол, способен на все. Понимаете? Когда нечего терять, то да. А потом будете лично мне предъявлять».


Людей крайне разозлили попытки свалить все беды за рухнувшую дамбу на крыс - якобы те прогрызли дыры, и этого оказалось достаточно. О такой невероятной причине разрушения плотины заявил участвовавший в постройке этого сооружения директор АО "Спецстрой" Сергей Комаров.



Конечно, крысы, а кто же еще!



Чтобы не накалять ситуацию, встречу в жителями организовали в Орске. Правда, инициативную группу попросили убрать телефоны.




На возмущение жителей о том, что они потом не докажут сказанное губернатором Денисом Паслером, им ответили, что тут присутствует пресса, так что видео будет. Группа отметила, что официальным СМИ доверия нет - они "вырежут" всё, что покажется спорным и неудобным. И примеры тому есть: 3 апреля мэр Орска на своей странице в ВК заявил, что никакой тревоги за устойчивость дамбы через реку Урал нет, а спустя три дня сооружение рухнуло. О том, что сейчас происходит в этом городе Оренбургской области, сообщается ежедневно.


А тот самый пост Купелицы от 3 апреля канул в лету, т.е. был удалён - зачем чиновнику компромат на самого себя?



Что до Паслера, он заявил, что проще всего объявить кого-то одного виноватым за всё случившееся, а потом стал жаловаться, что уже несколько дней не спал, не менял одежду и вообще.


Из конструктивного глава региона заявил, что все пострадавшие получат выплаты, средства на компенсации уже выделены.


На вопрос о том, что делать тем, кто «потерял всё полностью», губернатор ответил: «Получат полную компенсацию» (без уточнения, по каким параметрам она будет рассчитываться). Также Паслер сообщил, что за коммунальные услуги на затопленных территориях плата начисляться не будет, а кредиты пострадавших в результате паводка реструктурируют. Сотрудникам предприятий в зоне подтопления в любом случае выплатят зарплату.


А о ситуации в Оренбургской области наглядно и без слов говорят снимки из космоса, снятые с помощью спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и аппаратом гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М".



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Метки: Видео   Денис Паслер   Орск   встреча с жителями   дамба   затопление   оренбург   паводок   прорыв плотины   
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13  комментариев
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23k
Shtoppi 51 минуту назад
грызуны там только чинуши местные, которые в бюджетах гигантские дыры своим воровством прогрызают и тащат все что только можно под себя, а потом чуть что начинают лепить горбатого, что они ни в чем не виноваты и прочую ложь. в общем - ох_ели в край от вседозволенности и безнаказанности.
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133
Аврашалом Маркович 12 минут назад
Скорее всего не крысы, а бобры, польско-украинский след, потому что bobr - kurwa!
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625
FlakoBoy 36 минут назад
«Что до Паслера, он заявил, что проще всего объявить кого-то одного виноватым за всё случившееся, а потом стал жаловаться, что уже несколько дней не спал, не менял одежду и вообще.»
---------
Вот тварь галимая! Все в жидовском стиле. Сначала найти козла отпущения, а потом начать выть и скулить как жалкая сучка, что не спал он и трусики не менял уже который день.
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14k
Владимир 37 минут назад
Ну всё правильно, крысы виноваты, что деньги из бюджета воруют.
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95
Друг Человека 48 минут назад
Эх, жаль Путин не знает. Уж он бы всем этим чиновникам точно задал! А то делают, что хотят, а ему не докладывают.
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95
Друг Человека 2 минуты назад
Обалдеть, сколько народу втихую минусуют Владимира Владимировича. Думаете, он знает, что все воруют, но не хочет или не может ничего сделать?
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5k
Феликс Дзержинский 49 минут назад
Затопило Орск, по этому нужно срочно высылать гуманитарный груз авиацией в Испанию, Италию, Турцию и т. д.
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27k
сеньор Леонсио 50 минут назад
Любая дамба строится под средний паводок с запасом, никто не будет превышать разумную высоту и прочность, так никаких средств не хватит!
Но соевым куколдам этого не понять лишь бы крайнего найти!
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−2
Штатный шпион Час назад
Ага грызуны... то чайки крышу проклевали, то грызуны
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95
Друг Человека Штатный шпион 39 минут назад
Какраул! Крысы плотину грызут!
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1k
surgy Час назад
Крысы дамбу разрушили, сильное высказывание. Думаю в кадр все эти крысы не поместились. Например глава региона на выступлении явно нервничает, с чего бы это?!…
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9k
Alex Час назад
Мужик в очках - красава, сказал то, о чем все давно думают. Чиновники щас сраться под себя начнут. Я давно говорил, только массовый расстрелы чиновников помогут.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1976 постов (1964 в горячем)

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