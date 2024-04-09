"Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот приказал убрать телефоны

В Оренбурге местные жители захотели встретиться с губернатором, чтобы глава региона "пояснил за паводок". Чиновник во время разговора запретил использовать телефоны.
Вчера, 8 апреля, жители Оренбурга собрались у администрации с требованием встречи с главой региона.
"Мы его не убьём - просто хотим поговорить!"
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Один из протестующих обратился к президенту:
— Никто никому не помогает! Мы ездим б***ь на лодках, помогаем бабушкам, помогаем, собак спасаем. Мы еду за свой счет покупаем. Государство ничего не делает. Церковь выделяет хлеб и воду — государство смотрит на это. Это что, закон? Это беззаконие.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Мужчина эмоционально продолжал спорить, отвечая правоохранителям за использования нецензурной лексики:
«Человек, загнанный в угол, способен на все. Понимаете? Когда нечего терять, то да. А потом будете лично мне предъявлять».
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Людей крайне разозлили попытки свалить все беды за рухнувшую дамбу на крыс - якобы те прогрызли дыры, и этого оказалось достаточно. О такой невероятной причине разрушения плотины заявил участвовавший в постройке этого сооружения директор АО "Спецстрой" Сергей Комаров.
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Конечно, крысы, а кто же еще!
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Чтобы не накалять ситуацию, встречу в жителями организовали в Орске. Правда, инициативную группу попросили убрать телефоны.
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На возмущение жителей о том, что они потом не докажут сказанное губернатором Денисом Паслером, им ответили, что тут присутствует пресса, так что видео будет. Группа отметила, что официальным СМИ доверия нет - они "вырежут" всё, что покажется спорным и неудобным. И примеры тому есть: 3 апреля мэр Орска на своей странице в ВК заявил, что никакой тревоги за устойчивость дамбы через реку Урал нет, а спустя три дня сооружение рухнуло. О том, что сейчас происходит в этом городе Оренбургской области, сообщается ежедневно.
А тот самый пост Купелицы от 3 апреля канул в лету, т.е. был удалён - зачем чиновнику компромат на самого себя?
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Что до Паслера, он заявил, что проще всего объявить кого-то одного виноватым за всё случившееся, а потом стал жаловаться, что уже несколько дней не спал, не менял одежду и вообще.
Из конструктивного глава региона заявил, что все пострадавшие получат выплаты, средства на компенсации уже выделены.
На вопрос о том, что делать тем, кто «потерял всё полностью», губернатор ответил: «Получат полную компенсацию» (без уточнения, по каким параметрам она будет рассчитываться). Также Паслер сообщил, что за коммунальные услуги на затопленных территориях плата начисляться не будет, а кредиты пострадавших в результате паводка реструктурируют. Сотрудникам предприятий в зоне подтопления в любом случае выплатят зарплату.
А о ситуации в Оренбургской области наглядно и без слов говорят снимки из космоса, снятые с помощью спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и аппаратом гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М".
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Вот тварь галимая! Все в жидовском стиле. Сначала найти козла отпущения, а потом начать выть и скулить как жалкая сучка, что не спал он и трусики не менял уже который день.
Но соевым куколдам этого не понять лишь бы крайнего найти!