"Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот приказал убрать телефоны

Что до Паслера, он заявил, что проще всего объявить кого-то одного виноватым за всё случившееся, а потом стал жаловаться, что уже несколько дней не спал, не менял одежду и вообще.

Из конструктивного глава региона заявил, что все пострадавшие получат выплаты, средства на компенсации уже выделены.

На вопрос о том, что делать тем, кто «потерял всё полностью», губернатор ответил: «Получат полную компенсацию» (без уточнения, по каким параметрам она будет рассчитываться). Также Паслер сообщил, что за коммунальные услуги на затопленных территориях плата начисляться не будет, а кредиты пострадавших в результате паводка реструктурируют. Сотрудникам предприятий в зоне подтопления в любом случае выплатят зарплату.

А о ситуации в Оренбургской области наглядно и без слов говорят снимки из космоса, снятые с помощью спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и аппаратом гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М".