Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления

На практике доказали, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Жители посёлка Перовский под Оренбургом не дожидаясь помощи от государства, скооперировались и смогли самостоятельно защитить свои дома и имущество от затопления. Селяне собрали около трёх миллионов рублей, купили несколько тысяч кубометров глины, спроектировали дамбу и на протяжении 5 суток возводили сооружение протяжённостью полтора километра.
Отмечается, что жители села работали круглосуточно — мужчины возводили насыпь, а женщины готовили еду. Дисциплина была железная, дежурства расписали по семьям и работали даже по ночам — с фонарями инспектировали дамбу, проверяя сохранность сооружения.
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По словам жителей Перовского, ни помощи от администрации посёлка или области, ни выплат при ЧС они не получили. Но получили нагоняй от чиновников, который грозились наказать их за несогласованную постройку дамбы.
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Благодаря коллективному и самоотверженному труду дома жителей не пострадали. Дамба выстояла, вода отступила, хотя всё ещё остаётся на опасном уровне.
По последним данным, уровень воды в реке Урал снизился на 16 сантиметров. Но составляет 11,6 метра, более чем на 2 метра превышая опасное значение (9,3 метра). Подтопленными остаются 15 тысяч жилых домов в области, из зон подтопления за всё время эвакуировали 16,5 тысяч человек.
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Вот это обещание чиновники однозначно выполнят, тут много ума не надо.
Всех их разумеется представят к наградам и денежным премиям.. а ещё лучше по квартире в Москве каждому.
страсти поулягутся
И придут чиновники\прокуроры с претензиями и возбуждением дел(надеюсь только административных)
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Напомню историю , которая была и здесь на фишках.
А как же, в карманах-то у них ничего не осело
Отдельное спасибо оператору и монтажёру короткого ролика.
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И почему я не удивлена? Прям искала в тексте эту фразу. Странно, что не пригнали технику разрушить "незаконную постройку". И ещё - только "нагоняй" получили жители или штрафами их тоже обеспечили? Хот перечитала - "грозились наказать", то есть возможно, этих без вины виноватых людей ещё и рублём накажут. Ну как же, оказывается, цена вопроса спасения целого посёлка коррелирует со стоимостью одной вечеринки в клубе сынка или дочки любого из этих чиновников. и все об этом узнают.
А взымание налогов - это чьих рук дело?