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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1357 постов • 58 подписчиков подписаться
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Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления

Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления

Автор:
15 апреля 2024 16:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Строительство   дамба   оренбургская область   паводки   селяне   
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На практике доказали, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Жители посёлка Перовский под Оренбургом не дожидаясь помощи от государства, скооперировались и смогли самостоятельно защитить свои дома и имущество от затопления. Селяне собрали около трёх миллионов рублей, купили несколько тысяч кубометров глины, спроектировали дамбу и на протяжении 5 суток возводили сооружение протяжённостью полтора километра.

Отмечается, что жители села работали круглосуточно — мужчины возводили насыпь, а женщины готовили еду. Дисциплина была железная, дежурства расписали по семьям и работали даже по ночам — с фонарями инспектировали дамбу, проверяя сохранность сооружения.

По словам жителей Перовского, ни помощи от администрации посёлка или области, ни выплат при ЧС они не получили. Но получили нагоняй от чиновников, который грозились наказать их за несогласованную постройку дамбы.

Благодаря коллективному и самоотверженному труду дома жителей не пострадали. Дамба выстояла, вода отступила, хотя всё ещё остаётся на опасном уровне.

По последним данным, уровень воды в реке Урал снизился на 16 сантиметров. Но составляет 11,6 метра, более чем на 2 метра превышая опасное значение (9,3 метра). Подтопленными остаются 15 тысяч жилых домов в области, из зон подтопления за всё время эвакуировали 16,5 тысяч человек.

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Метки: Видео   Строительство   дамба   оренбургская область   паводки   селяне   
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34  комментария
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17k
ron 2 часа назад
несогласованная постройка... вся суть чиновничества )
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2k
lihaci 4 минуты назад
Чего там чиновники грозят?!? А влепить коллективный иск за оставление в опасности?! А уволить этих чиновников за невыполнение служебных обязанностей?! Грамотный юрист придумает как осадить мародеров в высоких постах. И да, не бояться использовать прессу и соцсети. Этого вурдалаки боятся сейчас больше всего.
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2k
lihaci 4 минуты назад
Чего там чиновники грозят?!? А влепить коллективный иск за оставление в опасности?! А уволить этих чиновников за невыполнение служебных обязанностей?! Грамотный юрист придумает как осадить мародеров в высоких постах. И да, не бояться использовать прессу и соцсети. Этого вурдалаки боятся сейчас больше всего.
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21k
Александр 5 минут назад
Всех этих чиновников выгнать к херам собачим и больше не принимать на гос службу.
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5k
Горожанин 7 минут назад
Это и есть коммунизм в действии, коммунизм в жизни. Чем он плох в сравнении с узаконенной капиталистической мотивацией личной наживы?
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7k
Трям 11 минут назад
Вот сволочи! Столько бабла не дали попилить...
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43k
Сергей 19 минут назад
""Но получили нагоняй от чиновников, который грозились наказать их за несогласованную постройку дамбы. ""
Вот это обещание чиновники однозначно выполнят, тут много ума не надо.
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2k
Росомаха 21 минуту назад
Как то единоросы пролетели на таком хайпе, просто удивительно...
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22k
иванов дмитрий Полчаса назад
Скоро вода уйдет
страсти поулягутся
И придут чиновники\прокуроры с претензиями и возбуждением дел(надеюсь только административных)
.
Напомню историю , которая была и здесь на фишках.

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7k
Кистень 36 минут назад
Теперь надо бы построить дамбу против чуркестанцев...
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3k
Старожил 37 минут назад
"Но получили нагоняй от чиновников, который грозились наказать их за несогласованную постройку дамбы."
А как же, в карманах-то у них ничего не осело
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9k
Онотолей 39 минут назад
А теперь на них спокойно можно заводить уголовные или хотя бы административные дела.Такое уже было когда люди сами дороги ремонтировали.
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14k
Терапевт 54 минуты назад
Поселок небольшой, бюджет такого около 20 млн рублей на год. Думаю, что на противопаводковые мероприятия сколько-то было запланировано в этом бюджете, и уверен, что это было сделано. Бюджет так не работает, что раз и резко потратил деньги куда захотел. Бюджет планируется на год, распределяется по всем пунктам, и шаг влево, шаг вправо - проблемы. Вот взяли бы местные чиновники и вырвали из бюджета деньги на эту дамбу, а потом прокуратура пришла с проверкой, и плевать они хотели на добрые намерения. Закупка глины без тендера в нарушение процедуры торгов - штраф. если цена выше рынка - вообще сесть могут те, кто это допустил. Так что претензия, что денег местная администрация не дала не совсем обоснована.
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3k
Владимир 54 минуты назад
Почему то у них дамба устояла, наверное бобры помогли?
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51
Бывалый Трус Владимир 20 минут назад
Просто бобры всех мышей прогнали
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7
Аркадий Булгаков 55 минут назад
Огромное уважение людям, которые смогли объединиться и сделать дело, защитить свои семьи!!!
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11k
Дмитрий 56 минут назад
Красавчики! Респект таким людям!

Отдельное спасибо оператору и монтажёру короткого ролика.
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2k
Мария Коненкова 59 минут назад
Но получили нагоняй от чиновников, который грозились наказать их за несогласованную постройку дамбы.
----
И почему я не удивлена? Прям искала в тексте эту фразу. Странно, что не пригнали технику разрушить "незаконную постройку". И ещё - только "нагоняй" получили жители или штрафами их тоже обеспечили? Хот перечитала - "грозились наказать", то есть возможно, этих без вины виноватых людей ещё и рублём накажут. Ну как же, оказывается, цена вопроса спасения целого посёлка коррелирует со стоимостью одной вечеринки в клубе сынка или дочки любого из этих чиновников. и все об этом узнают.
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1k
Александр Шевченко 59 минут назад
Если народ может всё сам ... Вопрос нахера эта кодла дармоедов ?
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47
Скфрлчшч 59 минут назад
кого-то 10 лярдов лишили...
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51
Бывалый Трус Час назад
"На практике доказали, что спасение утопающих дело рук самих утопающих."

А взымание налогов - это чьих рук дело?
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13
pilot52 Бывалый Трус Полчаса назад
Послушать наших чиновников, так мы должны на свои деньги учиться, лечиться, защищаться от дронов, а теперь еще от стихийных бедствий. Тогда зачем они вообще нужны, если мы и без них можем обойтись?
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Судя по домам не самые бедные люди и вполне возможно и из администрации там тоже живут . Так что всё у них будет хорошо.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1986 постов (1993 в горячем)
Лесник
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