Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления

По последним данным, уровень воды в реке Урал снизился на 16 сантиметров. Но составляет 11,6 метра, более чем на 2 метра превышая опасное значение (9,3 метра). Подтопленными остаются 15 тысяч жилых домов в области, из зон подтопления за всё время эвакуировали 16,5 тысяч человек.