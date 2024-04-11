Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье в 40 млрд рублей

Сумма предварительная и ещё может измениться, но вряд ли в меньшую сторону.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе совещания с президентом о ликвидации последствий паводков сообщил, что предварительный ущерб от подтоплений превышает 40 миллиардов рублей.
"Регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба. Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная сумма, потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили", — сказал Паслер.
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По словам губернатора, в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга. Ожидается, что подтопит ещё 3,5 тысячи домов.
Помимо Паслера на совещании присутствовали губернаторы Тюменской и Курганской областей. По словам губернатора последней, Вадима Шумкова, сейчас в регионе укрепляют дамбу общей протяжённостью 30 километров. Её уровень собираются поднять до 1100 сантиметров, на опасных участках — ещё выше.
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Митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявил, что с просьбой провести крёстный ход по воздуху его неоднократно просили местные жители. Он добавил, что икона Божией Матери не раз спасала русский народ, например, от нашествия Тамерлана.
"Они дают инструкции, как справиться со смертельной болезнью. А люди должны откликаться и исполнять то, что им сказано, и тогда эпидемия может отступить или пройти мимо. Иначе будет много заболевших и умерших. А задача священнослужителей — молиться, призывать к молитве весь народ и оказывать помощь всем нуждающимся. Если мы с вами станем на эту общую молитву, если принесем покаяние, будем творить дела милосердия, то у нас масштабы бедствия значительно уменьшатся", — сказал митрополит Даниил.
Что касается Тюменской области, то выход рек Тобол и Ишим из берегов ожидается к 13 апреля. Наиболее сложная ситуация ожидается к 20 апреля, сообщил губернатор Александр Моор.
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Ну теперь точно на убыль пойдёт.