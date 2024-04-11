Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье в 40 млрд рублей

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявил, что с просьбой провести крёстный ход по воздуху его неоднократно просили местные жители. Он добавил, что икона Божией Матери не раз спасала русский народ, например, от нашествия Тамерлана.

"Они дают инструкции, как справиться со смертельной болезнью. А люди должны откликаться и исполнять то, что им сказано, и тогда эпидемия может отступить или пройти мимо. Иначе будет много заболевших и умерших. А задача священнослужителей — молиться, призывать к молитве весь народ и оказывать помощь всем нуждающимся. Если мы с вами станем на эту общую молитву, если принесем покаяние, будем творить дела милосердия, то у нас масштабы бедствия значительно уменьшатся", — сказал митрополит Даниил.