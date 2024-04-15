В заброшенной церкви найдено тело "вампирши"

"Это классическое убийство, мотивом которого стали чувство собственничества и контроль над волей жертвы, - заявил прокурор Аосты Лука Чекканти. - Человек, арестованный в Лионе, подозревается в совершении преднамеренного убийства при отягчающих обстоятельствах".

Нашёлся свидетель, который видел пару: "Они были одеты как два гота, все в чёрном. Как два вампира. Она была так бледна, что походила на мертвеца. Я больше не могу спать, зная, что произошло".

Как сообщает издание Il Gazzettino, Ауриана и Тейма путешествовали по Европе, искали заброшенные деревени, где можно разбить лагерь. Церковь, в которой нашли девушку, малоизвестна даже местным жителям.