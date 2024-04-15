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В заброшенной церкви найдено тело "вампирши"

В заброшенной церкви найдено тело "вампирши"

Автор:
15 апреля 2024 09:52
Сообщество : Криминал
Метки: Италия   Церковь   вампир   жертвоприношение   турист   убийство   
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В Италии обнаружили обескровленную 22-летнюю француженку, облачённую в наряд вампирши. По предварительным данным, девушка принимала участие в охоте на призраков.

22-летняя Ауриана Натали Лаисне лежала в позе эмбриона, её нашёл турист в заброшенной церкви в северном регионе Италии Валле-д'Аоста. Девушку мог убить бывший парень Тейма Сохаиб. На 21-летнего египтянина, проживавшего в Гренобле, Франция, было заведено дело о домашнем насилии, ему запрещалось приближаться к Лаисне.

"Это классическое убийство, мотивом которого стали чувство собственничества и контроль над волей жертвы, - заявил прокурор Аосты Лука Чекканти. - Человек, арестованный в Лионе, подозревается в совершении преднамеренного убийства при отягчающих обстоятельствах".

Нашёлся свидетель, который видел пару: "Они были одеты как два гота, все в чёрном. Как два вампира. Она была так бледна, что походила на мертвеца. Я больше не могу спать, зная, что произошло".

Как сообщает издание Il Gazzettino, Ауриана и Тейма путешествовали по Европе, искали заброшенные деревени, где можно разбить лагерь. Церковь, в которой нашли девушку, малоизвестна даже местным жителям.

Полиция пытается выяснить, была ли смерть Лаисны "убийством с согласия" или жертвоприношением. Девушка получила ножевое и три пулевых ранения. Преступление может быть связано с популярной в TikTok охотой на призраков.

Судмедэксперты выяснили, что француженку несколько раз ударили походным ножом, а после смерти дважды выстрелили в шею и один раз в живот.

Тело лежало рядом с пакетом розового зефира и другими продуктами. Убийца смыл кровь с пола, следов борьбы также не обнаружили.

Тейма Сохаиб был арестован в Лионе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   Церковь   вампир   жертвоприношение   турист   убийство   
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1  комментарий
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Alex Час назад
Чернильница....
Что тут гадать и думать?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2876 постов (2703 в горячем)

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