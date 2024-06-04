Последнее объятие друзей посреди разлившейся реки

Трагические кадры запечатлели прощальные мгновения трёх друзей посреди наводнения. Пару и их подругу в последний раз видели живыми в бурлящей реке Натизоне недалеко от Удине, на севере Италии.
В прошлую пятницу Патриция Кормос, 20 лет, её подруга Бьянка Дорос, 23 года, и её возлюбленный Кристиан Молнар, 25 лет, отправились на прогулку во Фриули. По некоторым данным, они дошли до островка посреди реки во время отлива.
Чуть позже очевидцы сделали снимки, как компания стоит посреди разлившейся реки. Не имея возможности добраться до берега, троица держалась до последнего.
Одна из девушек позвонила в полицию около 13:35, и на место происшествия у Римского моста прибыли спасатели.
Пожарный крикнул им с моста, чтобы они держались поближе друг к другу: "Держитесь вместе, обнимайте друг друга".
Начальник пожарной части Джорджио Базиле сказал: "Мы бросили им верёвку, но их буквально на глазах поглотил поток. Мы видели, как они исчезали".
Он добавил: "Проблема не столько в дожде, сколько в силе реки, очень сильные течения. Здесь есть ущелья, есть обратный поток воды, и даже для экспертов это особенно сложная задача".
На место происшествия также прибыл вертолёт, но через полторы минуты после исчезновения людей.
С пятницы не прекращаются поисковые работы. В субботу были найдены тела Кормос и Дорос примерно в 1 км от того места, где их видели в последний раз.
Дорос жила в Румынии и, по всей видимости, приехала навестить свою семью в Италии. Молнар, которого ещё предстоит найти, тоже румын.
Заместитель начальника пожарной части Удине Серджио Бенедетти заявил: "Поиски продолжаются с использованием всех имеющихся у нас ресурсов. Мы не остановимся, пока не найдем третьего пропавшего человека. Есть надежда, что он жив. Вода, хоть и очень медленно, но убывает".
Губернатор Фриули-Венеция-Джулия Массимилиано Федрига выразил соболезнования семьям погибших, а также поблагодарил пожарных и поисково-спасательный отряд.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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