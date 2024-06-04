Последнее объятие друзей посреди разлившейся реки

Чуть позже очевидцы сделали снимки, как компания стоит посреди разлившейся реки. Не имея возможности добраться до берега, троица держалась до последнего.

Одна из девушек позвонила в полицию около 13:35, и на место происшествия у Римского моста прибыли спасатели.