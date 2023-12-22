Этрусское сокровище, существование которого замалчивали исследователи

На внешней части вырублено три лестницы. Нижняя состоит из 20 ступеней и ведёт к двум дополнительным алтарям. Две других вдвое короче и ведут к основному алтарю. Вдоль края расположен канал, который разделяется на два других, ведущих на дно скалы. Их наличие служит прямым доказательством того, что сооружение использовалось для принесения жертв, кровь которых должна была стекать по желобам.