Этрусское сокровище, существование которого замалчивали исследователи

Этрусская цивилизация населяла в I тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова и была постепенно вытеснена римлянами. Но отголоски её древнейшей культуры периодически дают о себе знать.
В 1991 году два итальянских исследователя – Джованни Ламоратта и Джузеппе Майорано сообщили об обнаружении странного объекта. Особого интереса находка не вызвала. И лишь спустя 17 лет местный энтузиаст –Сальваторе Фоски, живший в Бомарцо, решил её исследовать. Тем более что слышал от отца и деда о существовании древнего святилища, который называли Камнем проповедника (Сассо дель Предикаторе).
Внешне пирамида напоминает архитектурные артефакты цивилизации майя. Но технически её нельзя считать именно пирамидой, поскольку триангулирована только одна сторона объекта.
Загадочный мегалит древние строители высекли прямо из скалы – серого вулканического туфа. Длина объекта составляет 17, высота – 10, а самое широкое место – 8 метров.
На внешней части вырублено три лестницы. Нижняя состоит из 20 ступеней и ведёт к двум дополнительным алтарям. Две других вдвое короче и ведут к основному алтарю. Вдоль края расположен канал, который разделяется на два других, ведущих на дно скалы. Их наличие служит прямым доказательством того, что сооружение использовалось для принесения жертв, кровь которых должна была стекать по желобам.
Детальное исследование сооружения, которое назвали пирамидой Бомарцо в честь города, показало, то построена она была примерно в 7 веке нашей эры и использовалась как храмовый алтарь. О чём свидетельствует негласное название, используемое в народе – Камень проповедника. С течением времени функциональное назначение объекта могло быть изменено.
Отсутствие интереса и, соответственно, активного изучения и исследования пирамиды объясняется тем, что она нарушает классическую хорошо отлаженную историю Италии в древности. Поэтому официально было принято решение отнести сооружение к этрусской эпохе, хотя истинное происхождение пирамиды Бомарцо остаётся под вопросом.
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На это место приходил человек, когда ему тоскливо, со своим медведем играть на балалайке. Высоко - чтобы вся округа слышала.
А кривая она потому, что строили с похмелья.
Почитал иностранные сайты про эту лестницу :
Считается, что этот алтарь вырубили в VII - VI веках ДО нашей эры.
Алтарь предназначался для жертвоприношения животных.
А так да, красиво. Уверен, что мы многого не знаем из такой древней истории. Виной тому и отсутствие знаний (воспоминаний), записей и прочего. По таким находкам ученые лишь додумывают возможную историю. А с теориями не стоит ломать существующую (пусть и исто ошибочную) историю. Наука вообще медленно двигается, пока не случается подтвержденного прорыва.