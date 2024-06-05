Турист осквернил древнеримскую достопримечательность

Нидерландец совершил акт вандализма в Геркулануме, древнем городе, который, как и Помпеи, был уничтожен извержением Везувия в 79 году нашей эры. Турист расписался на одном из домов, ему грозит крупный штраф.
"27-летний гражданин Нидерландов, отдыхавший в Кампании, в память о своём визите написал маркером на древней лепнине дома, раскопанного из пепла Везувия, - говорится в заявлении полиции. - Подпись несмываемая. Личность нарушителя установлена, он доставлен в отделение".
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано сообщил: "Любой ущерб наносит вред нашему наследию, красоте и самобытности, поэтому он должен быть наказан со всей строгостью".
Подобный инцидент произошёл прошлым летом: британский турист оставил любовную надпись на стене Колизея. Иван Данаилов выцарапал ключом "Иван + Хейли 23".
"Я с глубочайшим смущением признаю, что только после инцидента я узнал о древности памятника, - признался Иван. - Прошу прощения у итальянцев и всего мира за ущерб, причинённый памятнику, который, по сути, является наследием всего человечества".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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