Турист осквернил древнеримскую достопримечательность

"27-летний гражданин Нидерландов, отдыхавший в Кампании, в память о своём визите написал маркером на древней лепнине дома, раскопанного из пепла Везувия, - говорится в заявлении полиции. - Подпись несмываемая. Личность нарушителя установлена, он доставлен в отделение".

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано сообщил: "Любой ущерб наносит вред нашему наследию, красоте и самобытности, поэтому он должен быть наказан со всей строгостью".