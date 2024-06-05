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Турист осквернил древнеримскую достопримечательность

Турист осквернил древнеримскую достопримечательность

Автор:
05 июня 2024 09:25
Сообщество : Путешествия
Метки: Италия   вандализм   геркуланум   город   лепнина   турист   
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Нидерландец совершил акт вандализма в Геркулануме, древнем городе, который, как и Помпеи, был уничтожен извержением Везувия в 79 году нашей эры. Турист расписался на одном из домов, ему грозит крупный штраф.

"27-летний гражданин Нидерландов, отдыхавший в Кампании, в память о своём визите написал маркером на древней лепнине дома, раскопанного из пепла Везувия, - говорится в заявлении полиции. - Подпись несмываемая. Личность нарушителя установлена, он доставлен в отделение".

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано сообщил: "Любой ущерб наносит вред нашему наследию, красоте и самобытности, поэтому он должен быть наказан со всей строгостью".

Подобный инцидент произошёл прошлым летом: британский турист оставил любовную надпись на стене Колизея. Иван Данаилов выцарапал ключом "Иван + Хейли 23".

"Я с глубочайшим смущением признаю, что только после инцидента я узнал о древности памятника, - признался Иван. - Прошу прощения у итальянцев и всего мира за ущерб, причинённый памятнику, который, по сути, является наследием всего человечества".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   вандализм   геркуланум   город   лепнина   турист   
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3  комментария
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no. Полчаса назад
что не уничтожило время, поломают туристы.
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newegg 11 минут назад
Через 500 лет его надписью будут восхищаться археологи всего мира.
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DuckTales Полчаса назад
Ни в коем случае не оправдываю, но в те давние времена люди тоже писали на этих стенах примерно тоже самое, есть куча доказательств. Времена меняются а люди нет , забавно
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Fuchsia
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  • 3007 постов (2835 в горячем)

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