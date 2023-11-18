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Ошибочка вышла: итальянские мафиози предложили семье случайной жертвы солидную компенсацию

Ошибочка вышла: итальянские мафиози предложили семье случайной жертвы солидную компенсацию

Автор:
18 ноября 2023 16:05
Сообщество : Криминал
Метки: Джулио Джасио   Италия   криминал   мафия   наказание   ошибка   преступление   расстрел   убийство   
1396
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Ч – честность. Даже мафии не чуждо это качество.

Джулио Джасио вёл вполне добропорядочный образ жизни и ни в чём дурном замечен не был. Однако жизнь 26-летнего мужчины оборвалась из-за случайной роковой ошибки.

Членам итальянского мафиозного клана Каморра поступили сведения, что сестра их босса тайно встречается с вышеупомянутым молодым человеком. Что категорически противоречило представлениям бандитов о понятиях чести.

Члены группировки выследили Джасио, застрелили и растворили тело в кислоте. А потом получили от источника уточняющие сведения: несчастный не то что не состоял с родственницей босса в интимных отношениях, а даже не знал о её существовании. Поскольку не встречался с девушкой и не был с ней знаком.

Ошибочка вышла… Но сделанного не воротишь. Нет дела, как, впрочем, и тела: кислота, однако. А всё что осталось, бандиты выбросили на окраине Неаполя. Но преступники оказались, если можно так выразиться, совестливыми. Они принесли родителям случайной жертвы официальные извинения за то, что растворили их сына в кислоте.

И предложили в качестве компенсации за смерть Джулио 60 тыс. евро и квартиру в центральной части Неаполя.

Что примечательно, исчезновение произошло ещё в 2000 году. И детали убийства стали известны только благодаря человеку, вышедшему из состава клана. Организовавшие похищение и убийство бандиты – 56-летний  Сальваторе Каммарота и 64-летний Карло Наппина предложили по 30 тыс. евро каждый. А Каммарота пообещал ещё и недвижимость, оцениваемую в 120 тыс. евро. Родные категорически отказались и требуют в отношении убийц Джулио, которого они даже не смогли оплакать и похоронить, самого сурового наказания.

Клан основал ещё в 50-х Пио Витторио Джулиано. И хотя в настоящее время влияние сосредоточенной в Неаполе группировки существенно ослабло, она всё ещё продолжает оставаться активной официально действующей криминальной структурой. Со своим очень специфическим, как показал печальный пример с Джасио, но всё же кодексом чести.

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Метки: Джулио Джасио   Италия   криминал   мафия   наказание   ошибка   преступление   расстрел   убийство   
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4  комментария
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thrashbox Полчаса назад
Бандиты - это люди, которые сознательно поставили себя вне закона и морально-этических норм общества, потому - их "честь" и ломаного гроша не стоит.
Родственники правы - убийц нужно отправить в тюрьму пожизненно.
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5k
satra 37 минут назад
Мафия и каморра - разные преступные организации.
Мафия более традиционный "семейный бизнес" родом из Сицилии.
А каморра чисто сетевая структура различных банд зародившаяся в Неаполе.
Еще есть ндрангета из Колабрии.

"Членам итальянского мафиозного клана Каморра" - это абсурд.
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