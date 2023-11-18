Ошибочка вышла: итальянские мафиози предложили семье случайной жертвы солидную компенсацию

Ч – честность. Даже мафии не чуждо это качество.
Джулио Джасио вёл вполне добропорядочный образ жизни и ни в чём дурном замечен не был. Однако жизнь 26-летнего мужчины оборвалась из-за случайной роковой ошибки.
Членам итальянского мафиозного клана Каморра поступили сведения, что сестра их босса тайно встречается с вышеупомянутым молодым человеком. Что категорически противоречило представлениям бандитов о понятиях чести.
Члены группировки выследили Джасио, застрелили и растворили тело в кислоте. А потом получили от источника уточняющие сведения: несчастный не то что не состоял с родственницей босса в интимных отношениях, а даже не знал о её существовании. Поскольку не встречался с девушкой и не был с ней знаком.
Ошибочка вышла… Но сделанного не воротишь. Нет дела, как, впрочем, и тела: кислота, однако. А всё что осталось, бандиты выбросили на окраине Неаполя. Но преступники оказались, если можно так выразиться, совестливыми. Они принесли родителям случайной жертвы официальные извинения за то, что растворили их сына в кислоте.
И предложили в качестве компенсации за смерть Джулио 60 тыс. евро и квартиру в центральной части Неаполя.
Что примечательно, исчезновение произошло ещё в 2000 году. И детали убийства стали известны только благодаря человеку, вышедшему из состава клана. Организовавшие похищение и убийство бандиты – 56-летний Сальваторе Каммарота и 64-летний Карло Наппина предложили по 30 тыс. евро каждый. А Каммарота пообещал ещё и недвижимость, оцениваемую в 120 тыс. евро. Родные категорически отказались и требуют в отношении убийц Джулио, которого они даже не смогли оплакать и похоронить, самого сурового наказания.
Клан основал ещё в 50-х Пио Витторио Джулиано. И хотя в настоящее время влияние сосредоточенной в Неаполе группировки существенно ослабло, она всё ещё продолжает оставаться активной официально действующей криминальной структурой. Со своим очень специфическим, как показал печальный пример с Джасио, но всё же кодексом чести.
Источник:
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Родственники правы - убийц нужно отправить в тюрьму пожизненно.
Мафия более традиционный "семейный бизнес" родом из Сицилии.
А каморра чисто сетевая структура различных банд зародившаяся в Неаполе.
Еще есть ндрангета из Колабрии.
"Членам итальянского мафиозного клана Каморра" - это абсурд.