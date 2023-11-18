Ошибочка вышла: итальянские мафиози предложили семье случайной жертвы солидную компенсацию

Члены группировки выследили Джасио, застрелили и растворили тело в кислоте. А потом получили от источника уточняющие сведения: несчастный не то что не состоял с родственницей босса в интимных отношениях, а даже не знал о её существовании. Поскольку не встречался с девушкой и не был с ней знаком.

Ошибочка вышла… Но сделанного не воротишь. Нет дела, как, впрочем, и тела: кислота, однако. А всё что осталось, бандиты выбросили на окраине Неаполя. Но преступники оказались, если можно так выразиться, совестливыми. Они принесли родителям случайной жертвы официальные извинения за то, что растворили их сына в кислоте.

И предложили в качестве компенсации за смерть Джулио 60 тыс. евро и квартиру в центральной части Неаполя.