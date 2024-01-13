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Спорные реликвии: итальянская церковь опознала в мощах из "Мутабора" свою собственность

Спорные реликвии: итальянская церковь опознала в мощах из "Мутабора" свою собственность

Автор:
13 января 2024 07:25
Метки: Mutabor   Видео   Италия   Церковь   мощи   рпц   
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Всего одна "голая" вечеринка не только серьезно подпортила жизнь отечественных звезд, но и вызвала большой церковный скандал в Италии.

Мощи, которые хозяин "Мутабора" передал РПЦ, исчезли из шкафа реликвария в итальянской Новаре. Издание La Stampa пишет, что после новостей о подарке Михаила Данилова храму Знамения иконы Божией Матери в Италии разразился большой церковный скандал.

После грандиозного скандала с "голой вечеринкой", владелец "Мутабора" Михаил Данилов передал мощи святого Николая Чудотворца храму на Рождество. По его словам, он выступает против мракобесия и поддерживает церковь, а о том, что у него творится в заведении знать не знал. Но мощи не особо помогли, 10 января "Мутабор" был закрыт на 90 дней.

Но это был не конец истории: после новостей о подарке мощей в реликварии курии Новары (Италия), епископ курии Новары Франко Брамбилла внезапно опознал в них собственность итальянской церкви. Мощи Николая Чудотворца действительно хранились в реликварии, но неожиданным образом пропали из шкафа, да так, что никто и не помнит, когда их не стало.

Центральная фигура скандала - Франко Черрути (на фото справа), бывший хранитель реликвария, чья подпись стоит на сертификате о подлинности мощей. Здесь начинается цепочка загадочных провалов во времени.

Экс-хранитель покинул должность в 2016 году, однако сертификат датирован 2018 годом (Михаил Данилов утверждал, что приобрел мощи в ноябре 2023 года).


При этом мощи от "Мутабора" - не единственная реликвия, чья подлинность подтверждена сертификатом от Черрути. Итальянец также подписал сертификат на частицу Пояса Пресвятой Богородицы, которую летом 2011 года предприниматель Вадим Жимиров передал Казанскому собору в Санкт-Петербурге.


По информации La Stampa, Черрути вызвали для дачи объяснений, ему может грозить церковный суд.
Сам же Черрути утверждает, что не помнит, как его подпись оказалась на сертификате, и считает, что документ, который вместе с мощами хозяин «Мутабора» передал московскому храму, является поддельным. 


Итальянец отвергает все обвинения и заявляет, что необходимо тщательно разобраться в этой ситуации, призывая найти печати, которые обычно ставят при передаче мощей.
«У меня есть кое-какие мысли, но я пока не готов ими делится», — сказал Черрути журналистам.


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Метки: Mutabor   Видео   Италия   Церковь   мощи   рпц   
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16  комментариев
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27
Деньги Есть Час назад
А вообще, название "Мутабор" класно подходит к клубу, где собираются мутанты от эстрады и светской жизни.
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59
Daitepiva 6 минут назад
Вообще, это разве нормально, что каких-то людей порезали на части, а потом эти части считают святынями, таскают по миру и выставляют на всеобщее обозрение?
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7k
V2.Smirnov 8 минут назад
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6k
livaneth 13 минут назад
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856
Шурман 13 минут назад
Как они достали с эти церквями и всякой херней . А не он ли сказал не стройте мне храмы ? или не он же сказал что бог в наших сердцах и он везде ? . Я вот на рождество поехал в храм и отпил водицы благотворной из общего стакана , спасибо за все я в шутку сказал что диарея и боли в животе это бесы выходят :))))))))))))))))))))
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59
Daitepiva Шурман 2 минуты назад
Из общего стакана с десятками или даже сотнями людей? Так это вы ещё легко отделались поносом и рвотой.
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8k
Конрад Карлович 21 минуту назад
звезд, в данном случае, надо писать в кавычках.
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5k
Хачик 44 минуты назад
«У меня есть кое-какие мысли (ЧИТАЙ-НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ), но я пока не готов ими делитЬся», сказал Черрути журналистам.
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1k
Евгений Час назад
Так вроде до этого была новость, что мощи, подаренные нашей церкви Мутаборцем, фальшивые???
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27
Деньги Есть Час назад
"Но мощи не особо помогли, 10 января "Мутабор" был закрыт на 90 дней."

Если мощи не помогли, то это точно подделка.
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