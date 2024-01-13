Спорные реликвии: итальянская церковь опознала в мощах из "Мутабора" свою собственность

Всего одна "голая" вечеринка не только серьезно подпортила жизнь отечественных звезд, но и вызвала большой церковный скандал в Италии.
Мощи, которые хозяин "Мутабора" передал РПЦ, исчезли из шкафа реликвария в итальянской Новаре. Издание La Stampa пишет, что после новостей о подарке Михаила Данилова храму Знамения иконы Божией Матери в Италии разразился большой церковный скандал.
После грандиозного скандала с "голой вечеринкой", владелец "Мутабора" Михаил Данилов передал мощи святого Николая Чудотворца храму на Рождество. По его словам, он выступает против мракобесия и поддерживает церковь, а о том, что у него творится в заведении знать не знал. Но мощи не особо помогли, 10 января "Мутабор" был закрыт на 90 дней.
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Но это был не конец истории: после новостей о подарке мощей в реликварии курии Новары (Италия), епископ курии Новары Франко Брамбилла внезапно опознал в них собственность итальянской церкви. Мощи Николая Чудотворца действительно хранились в реликварии, но неожиданным образом пропали из шкафа, да так, что никто и не помнит, когда их не стало.
Центральная фигура скандала - Франко Черрути (на фото справа), бывший хранитель реликвария, чья подпись стоит на сертификате о подлинности мощей. Здесь начинается цепочка загадочных провалов во времени.
Экс-хранитель покинул должность в 2016 году, однако сертификат датирован 2018 годом (Михаил Данилов утверждал, что приобрел мощи в ноябре 2023 года).
При этом мощи от "Мутабора" - не единственная реликвия, чья подлинность подтверждена сертификатом от Черрути. Итальянец также подписал сертификат на частицу Пояса Пресвятой Богородицы, которую летом 2011 года предприниматель Вадим Жимиров передал Казанскому собору в Санкт-Петербурге.
По информации La Stampa, Черрути вызвали для дачи объяснений, ему может грозить церковный суд.
Сам же Черрути утверждает, что не помнит, как его подпись оказалась на сертификате, и считает, что документ, который вместе с мощами хозяин «Мутабора» передал московскому храму, является поддельным.
Итальянец отвергает все обвинения и заявляет, что необходимо тщательно разобраться в этой ситуации, призывая найти печати, которые обычно ставят при передаче мощей.
«У меня есть кое-какие мысли, но я пока не готов ими делится», — сказал Черрути журналистам.
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Если мощи не помогли, то это точно подделка.