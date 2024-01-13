Спорные реликвии: итальянская церковь опознала в мощах из "Мутабора" свою собственность

Центральная фигура скандала - Франко Черрути (на фото справа), бывший хранитель реликвария, чья подпись стоит на сертификате о подлинности мощей. Здесь начинается цепочка загадочных провалов во времени.



Экс-хранитель покинул должность в 2016 году, однако сертификат датирован 2018 годом (Михаил Данилов утверждал, что приобрел мощи в ноябре 2023 года).

При этом мощи от "Мутабора" - не единственная реликвия, чья подлинность подтверждена сертификатом от Черрути. Итальянец также подписал сертификат на частицу Пояса Пресвятой Богородицы, которую летом 2011 года предприниматель Вадим Жимиров передал Казанскому собору в Санкт-Петербурге.