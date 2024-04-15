Других талантов у невысокого человека нет. Более того, хайпуя, он показал себя как живодёра, чем вызвал неконтролируемый поток гнева в свой адрес. Интересно, что при уровне своего интеллекта Хасбик сумел достичь финансового благополучия - его доходы давно исчисляются весьма круглыми цифрами - о таком индийцу по имени Декиа остаётся лишь мечтать.



