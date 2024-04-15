Тонированный брат-близнец: в Индии обнаружили местную копию Хасбика

Импортозамещённая версия мечтает стать крутым блогером. В соцсетях уже предложили индийцу вызвать на бой дагестанского Хасбика - эта "битва века" могла бы сделать темнолицего парня настоящей знаменитостью.
Российский блогер Хасбик стал популярным благодаря своей необычной внешности.
Других талантов у невысокого человека нет. Более того, хайпуя, он показал себя как живодёра, чем вызвал неконтролируемый поток гнева в свой адрес. Интересно, что при уровне своего интеллекта Хасбик сумел достичь финансового благополучия - его доходы давно исчисляются весьма круглыми цифрами - о таком индийцу по имени Декиа остаётся лишь мечтать.
Между тем, низкорослый индус - практически точная копия дагестанского блогера. В иных видео он больше похож на Хасбуллу, чем сам Хасбик.
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У некоторых пользователей соцсетей даже закрадывались сомнения: а не проделки ли это нейросетей?
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На самом деле, Декия реален, он живёт в штате Бихар, и отчаянно мечтает стать популярным. Как сообщают СМИ, он отмечает российского близнеца под каждым своим постом в надежде, что тот обратит внимание на свою иноземную копию и как-то поможет в продвижении карьеры, но пока безуспешно.
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А пока интернет-пользователи предложили Декиа вызвать амбассадора UFC на бой, чтобы повысить свою популярность.
Это могла бы быть битва века, не так ли?
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ушлепки все на одно лицо, вне зависимости от страны.