FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8760 постов • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Тонированный брат-близнец: в Индии обнаружили местную копию Хасбика

Тонированный брат-близнец: в Индии обнаружили местную копию Хасбика

Автор:
15 апреля 2024 09:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Дагестан   Хасбулла   знаменитости   индийский Хасбик   хасбик   
1570
3
6

Импортозамещённая версия мечтает стать крутым блогером. В соцсетях уже предложили индийцу вызвать на бой дагестанского Хасбика - эта "битва века" могла бы сделать темнолицего парня настоящей знаменитостью.

Российский блогер Хасбик стал популярным благодаря своей необычной внешности.


Других талантов у невысокого человека нет. Более того, хайпуя, он показал себя как живодёра, чем вызвал неконтролируемый поток гнева в свой адрес. Интересно, что при уровне своего интеллекта Хасбик сумел достичь финансового благополучия - его доходы давно исчисляются весьма круглыми цифрами - о таком индийцу по имени Декиа остаётся лишь мечтать.


Между тем, низкорослый индус - практически точная копия дагестанского блогера. В иных видео он больше похож на Хасбуллу, чем сам Хасбик.


У некоторых пользователей соцсетей даже закрадывались сомнения: а не проделки ли это нейросетей?


На самом деле, Декия реален, он живёт в штате Бихар, и отчаянно мечтает стать популярным. Как сообщают СМИ, он отмечает российского близнеца под каждым своим постом в надежде, что тот обратит внимание на свою иноземную копию и как-то поможет в продвижении карьеры, но пока безуспешно.


А пока интернет-пользователи предложили Декиа вызвать амбассадора UFC на бой, чтобы повысить свою популярность.


Это могла бы быть битва века, не так ли?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Дагестан   Хасбулла   знаменитости   индийский Хасбик   хасбик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
дмитрий викторович 2 часа назад
Блииин! Вот только стали забывать об этом ущербном. Нееет. А давайте напомним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
39
ViciousSnake 5 минут назад
Кто-то решил хачевского говнокарлика попиарить, а то что-то давненько оно уже не всплывало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
liveevil 16 минут назад
Мне до этого этот Х*ясбик был противен по самое не могу, а теперь оказывается их еще и двое.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97k
Доктор Джонс Полчаса назад
Гонорея не имеет национальности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
russger 50 минут назад
Он такой же ублюдошный или нормальный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata 59 минут назад
Он когда-нибудь сдохнет уже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Час назад
Зачем тут опять эта жертва инцеста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Shtoppi Час назад
«Импортозамещённая версия мечтает стать крутым блогером.»
---------
ушлепки все на одно лицо, вне зависимости от страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей А 2 часа назад
Дауны то же все похожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Вам одного долбо"ба мало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
pinbalist 2 часа назад
Пусть они встретятся и аннигилируют к хренам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1999 постов (1988 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238256



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего...
Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи
Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи
Набирающие популярность в сообществах
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Среди планет, рыб и вагонов
Среди планет, рыб и вагонов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#СССР#милота#Россия#автомобили#Китай#авто аварии#кошка#забавно
#животные#история#США#Юмор#машина#ДТП#криминал#автомир#дети#интересно
#в мире#кот#люди#война#аварии#кино#факты#Спасение#Еда#нападение
Среди планет, рыб и вагонов Среди планет, рыб и вагонов "Не делайте глупостей! Пользуйтесь моим примером": Кологривый обратился к поклонникам после семидневного ареста "Не делайте глупостей! Пользуйтесь моим примером": Кологривый обратился к поклонникам после... "Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом "Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под... В сети появилось видео, как блогер Хасбик мучает кота В сети появилось видео, как блогер Хасбик мучает кота Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall "Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России межнациональную обстановку "Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России...

На что жалуетесь?

Вернуться