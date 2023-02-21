Мал да богат — блогер из Дагестана стал долларовым миллионером

Глава организации боёв без правил даже предложил ему контракт на бой, но тут вмешалась другая знаменитость из Дагестана - Хабиб Нурмагомедов. Бывший боец и чемпион UFC уговорил своего земляка не превращать все в фарс и отказаться от выступления, а в качестве компенсации, как сказал сам Хабиб, один бизнесмен заплатил Хасбику и его возможному оппоненту крупную сумму денег. Это, конечно, расстроило Дану Уайта, но не помешало главе промоушена использовать паренька для пиара.