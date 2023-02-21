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Мал да богат — блогер из Дагестана стал долларовым миллионером

Мал да богат — блогер из Дагестана стал долларовым миллионером

Автор:
21 февраля 2023 21:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ufc   Данай Уайт   Спорт   блогер   богатые   деньги   интересно   хасбик   
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Ещё пять лет назад о нём никто не знал, но все изменилось в 2019 году, когда ролик с ним, где парень 93 сантиметров ростом сказал: «Клубника бомба, честно говоря», завируслися.

Миловидная внешность Хасбика действительно взорвала весь интернет. Следом он стал завоёвывать популярность в России, превратившись в блогера-миллионника. Сейчас его известность уже вышла за пределы нашей страны.

Он снимается в рекламе, летает по миру, фотографируясь с мировыми знаменитостями. Особенно Хасбулла популярен в сообществе MMA.

Глава организации боёв без правил даже предложил ему контракт на бой, но тут вмешалась другая знаменитость из Дагестана - Хабиб Нурмагомедов. Бывший боец и чемпион UFC уговорил своего земляка не превращать все в фарс и отказаться от выступления, а в качестве компенсации, как сказал сам Хабиб, один бизнесмен заплатил Хасбику и его возможному оппоненту крупную сумму денег. Это, конечно, расстроило Дану Уайта, но не помешало главе промоушена использовать паренька для пиара.

Пока люди в октагоне выясняли, кто из них сильнее, Хасбик сидел в зале и зарабатывал деньги, поскольку куда бы он не приходил, люди платили деньги за возможность с ним пообщаться. Таким образом маленький дагестанский блогер смог заработать порядка 2 миллионов долларов.

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Метки: ufc   Данай Уайт   Спорт   блогер   богатые   деньги   интересно   хасбик   
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13  комментариев
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1k
KE2646 2 часа назад
Мерзкий какой-то... И приколы у него мерзкие. Ударить неожиданно кого-нибудь, тортом в лицо зарядить. Да, он больной и по этой теме никто его не трогает, но приколы построенные на этой безнаказанности какие-то тупые и мерзкие. Неприятный тип.
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10k
kaboza 4 минуты назад
Первый раз слышу об этом, стремный какой-то....брр....чо-то точно не в порядке.
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2k
BAMBRA 5 минут назад
Как же я жил до сего дня, ничего не зная про Хазбика? Лучшие годы жизни впустую...
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579
Александр 13 минут назад
Урод блогер из Дагестана -это жесть , ему еще в дупло бы долбиться в прямом эфире .Остановите планету,я сойду.
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283
ruslan d 51 минуту назад
что это было ?
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6k
Sanar Час назад
Да о нём и сейчас никто не знает, любят пиарить убогих в ограниченных кругах ограниченных.
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Чего чужие деньги считать.
Да и с учетом его «фактуры», не думаю что бабло заменяет полноценное существование.
В любом случае, это его личное дело
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4k
Трям 2 часа назад
Недобитый пробник черножопого!
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12k
Андрей А 2 часа назад
Пипл хавает (С)
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3k
kleyman 2 часа назад
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