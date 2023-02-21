Мал да богат — блогер из Дагестана стал долларовым миллионером

Ещё пять лет назад о нём никто не знал, но все изменилось в 2019 году, когда ролик с ним, где парень 93 сантиметров ростом сказал: «Клубника бомба, честно говоря», завируслися.
Миловидная внешность Хасбика действительно взорвала весь интернет. Следом он стал завоёвывать популярность в России, превратившись в блогера-миллионника. Сейчас его известность уже вышла за пределы нашей страны.
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Он снимается в рекламе, летает по миру, фотографируясь с мировыми знаменитостями. Особенно Хасбулла популярен в сообществе MMA.
Глава организации боёв без правил даже предложил ему контракт на бой, но тут вмешалась другая знаменитость из Дагестана - Хабиб Нурмагомедов. Бывший боец и чемпион UFC уговорил своего земляка не превращать все в фарс и отказаться от выступления, а в качестве компенсации, как сказал сам Хабиб, один бизнесмен заплатил Хасбику и его возможному оппоненту крупную сумму денег. Это, конечно, расстроило Дану Уайта, но не помешало главе промоушена использовать паренька для пиара.
Пока люди в октагоне выясняли, кто из них сильнее, Хасбик сидел в зале и зарабатывал деньги, поскольку куда бы он не приходил, люди платили деньги за возможность с ним пообщаться. Таким образом маленький дагестанский блогер смог заработать порядка 2 миллионов долларов.
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Да и с учетом его «фактуры», не думаю что бабло заменяет полноценное существование.
В любом случае, это его личное дело
Такой же есть аналог в Турции...
Никому он плохого же не делает