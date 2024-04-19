"Хуже уже не будет": в Дагестане предоставили социальный срез по проституткам

Дагестан - республика главным образом мусульманская, однако проституция есть и там. Недавно во многих крупных пабликах РД появилось видео, в котором опрашивают нескольких девушек. Все они труженицы интим-салонов, и у всех за плечами богатый опыт взрослой жизни, несмотря на юный возраст.

Большинство из опрошенных - несовершеннолетние: самой старшей из Сонечек Мармеладовых, Оксане, 22 года, многим нет и 18-ти. При этом, они уже наркозависимы, и регулярно употребляют и мефедрон, и героин. Интересным выглядит тот факт, что в "жрицы любви" девушки подались не из- за нужды. У них есть родители с неплохими профессиями, а значит, девицы, как минимум, не голодали. Впрочем, сейчас они обеспечивают сами себя и, наверное, на отсутствие финансов не жалуются.

А вот со здоровьем у юных особ дело обстоит не очень. В конце видео мужчина сообщает группе, что у одной из девушек обнаружен гепатит С, а двое других заражены ВИЧ. Перед тем как озвучить диагнозы, он интересуется, изменится ли их жизнь, если они узнают, что серьёзно больны - и получает утвердительный ответ.