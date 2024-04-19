"Хуже уже не будет": в Дагестане предоставили социальный срез по проституткам

В нескольких крупных города Дагестана накрыли сеть салонов, где девушки оказывали услуги интимного характера. Девушек опросили - их ответы заставляют задуматься.
Дагестан - республика главным образом мусульманская, однако проституция есть и там. Недавно во многих крупных пабликах РД появилось видео, в котором опрашивают нескольких девушек. Все они труженицы интим-салонов, и у всех за плечами богатый опыт взрослой жизни, несмотря на юный возраст.
Большинство из опрошенных - несовершеннолетние: самой старшей из Сонечек Мармеладовых, Оксане, 22 года, многим нет и 18-ти. При этом, они уже наркозависимы, и регулярно употребляют и мефедрон, и героин. Интересным выглядит тот факт, что в "жрицы любви" девушки подались не из- за нужды. У них есть родители с неплохими профессиями, а значит, девицы, как минимум, не голодали. Впрочем, сейчас они обеспечивают сами себя и, наверное, на отсутствие финансов не жалуются.
А вот со здоровьем у юных особ дело обстоит не очень. В конце видео мужчина сообщает группе, что у одной из девушек обнаружен гепатит С, а двое других заражены ВИЧ. Перед тем как озвучить диагнозы, он интересуется, изменится ли их жизнь, если они узнают, что серьёзно больны - и получает утвердительный ответ.
Когда было снято это видео, неизвестно. В конце марта в МВД Республики Дагестан публиковали информацию о том, что накрыли работу борделя, которым управляла 65-летняя пенсионерка. Она "принимала на работу девушек для оказания интимных услуг, выплачивала им заработную плату, получала денежные средства от клиентов, а также следила за порядком и дисциплиной, вела учет посещений", – сообщили в ведомстве.
Источник:
Ей бы, конечно, с внуками нянчиться, а не вот это всё. Хотя, может, совмещала? Ведь как-то же умеют в Дагестане совмещать с одной стороны набожность, а с другой - пользование услугами проституток и употребление алкоголя.
Источник:
- "На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из пневматического пистолета
- Сотрудники ФСБ задержали дагестанских энергетиков, похитивших из бюджета почти 3 млрд рублей
- Тонированный брат-близнец: в Индии обнаружили местную копию Хасбика
- Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение оружия
- В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
Спит спит спит Оля с кем попало.