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"Хуже уже не будет": в Дагестане предоставили социальный срез по проституткам

"Хуже уже не будет": в Дагестане предоставили социальный срез по проституткам

Автор:
19 апреля 2024 13:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   бордель   опрос   проститутки   социальный срез   
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В нескольких крупных города Дагестана накрыли сеть салонов, где девушки оказывали услуги интимного характера. Девушек опросили - их ответы заставляют задуматься.

Дагестан - республика главным образом мусульманская, однако проституция есть и там. Недавно во многих крупных пабликах РД появилось видео, в котором опрашивают нескольких девушек. Все они труженицы интим-салонов, и у всех за плечами богатый опыт взрослой жизни, несмотря на юный возраст.


Большинство из опрошенных - несовершеннолетние: самой старшей из Сонечек Мармеладовых, Оксане, 22 года, многим нет и 18-ти. При этом, они уже наркозависимы, и регулярно употребляют и мефедрон, и героин. Интересным выглядит тот факт, что в "жрицы любви" девушки подались не из- за нужды. У них есть родители с неплохими профессиями, а значит, девицы, как минимум, не голодали. Впрочем, сейчас они обеспечивают сами себя и, наверное, на отсутствие финансов не жалуются.


А вот со здоровьем у юных особ дело обстоит не очень. В конце видео мужчина сообщает группе, что у одной из девушек обнаружен гепатит С, а двое других заражены ВИЧ. Перед тем как озвучить диагнозы, он интересуется, изменится ли их жизнь, если они узнают, что серьёзно больны - и получает утвердительный ответ.




Когда было снято это видео, неизвестно. В конце марта в МВД Республики Дагестан публиковали информацию о том, что накрыли работу борделя, которым управляла 65-летняя пенсионерка. Она "принимала на работу девушек для оказания интимных услуг, выплачивала им заработную плату, получала денежные средства от клиентов, а также следила за порядком и дисциплиной, вела учет посещений", – сообщили в ведомстве.


Ей бы, конечно, с внуками нянчиться, а не вот это всё. Хотя, может, совмещала? Ведь как-то же умеют в Дагестане совмещать с одной стороны набожность, а с другой - пользование услугами проституток и употребление алкоголя.

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Метки: Видео   Дагестан   бордель   опрос   проститутки   социальный срез   
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10  комментариев
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3k
Radugananebe Час назад
Ой, неужели там есть нехорошие девушки? ))) Да еще дагестанки? Ничего себе!
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3k
Lakrista 24 минуты назад
А почему бы не задуматься над тем, что именно СПРОС рождает предложение?) или дагестанских мачо туда, пардон, за хер тащат? Не будет спроса на проституцию, не будет проституции, все просто.
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5k
SmartCat101 Полчаса назад
что на это скажет бородатая обезьяна? это все ошибка? или медальки им на сиськи повесит?
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64k
Олег 57 минут назад
Что за удовольствие вдуть за 7 тыс спидозную чеченскую наркоманку без предохранения? Да я сам себе отгрызу хер.
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2k
Демьян Час назад
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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12
truten 2 часа назад
Вспомнил сразу мелодию.
Спит спит спит Оля с кем попало.
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Schreibikus
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