"Самолёты летают по карте плоской Земли": Юрий Лоза привёл очередные доказательства в защиту популярной теории

Не обошлось без упоминания эмблемы ООН и имён Аристотеля, Платона и Конфуция. С козырей зашёл!
Юрия Лозу знают не только как автора-исполнителя песен, но и активного "плоскоземельщика". Артист верит в то, что форма нашей планеты совсем не та, о которой говорят в учебниках астрономии, и доказывает, почему придерживается антинаучных взглядов.
В гостях у Бориса Корчевникова Лоза озвучил несколько аргументов в пользу теории "плоской Земли". Артист обратил внимание на карты, по которым летают самолёты, и конструкции Вселенной в планетарии- - они натянуты на купол и держатся там с помощью палочек и ниточек. А глобус аргументом не является.
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Вишенкой на торте стало упоминание имён Аристотеля, Платона и Конфуция. Все они верили в плоскую Землю, и кто Лоза такой, чтобы с ними спорить. Между тем, у того же Аристотеля - без сомнения великого учёного и философа, было немало ошибок, которые сейчас выглядят занятными. К примеру, он утверждал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин, а молочные зубы ребенка формируются из затвердевшего молока матери. По мнению Аристотеля, ни у рыб, ни у всех остальных, кроме черепах, нет мочевого пузыря. Влага у птиц превращается в перья, а у остальных малопьющих существ - в покрывающие кожу щитки.
И если бы учёные не подвергали сомнению утверждения Аристотеля, мы до сих пор считали, что у "всех других животных шея сгибается и состоит из позвонков; у волков же и львов она представляет одну кость, ибо природа смотрела на то, чтобы она была им пригодна больше для силы, чем для другой помощи".
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И в учебниках и в контурных картах все нарисовано плоско- это тоже доказательства по нему что и вся земля плоская ?????
10% просто необразованная масса.
А эти 90% пользуются тем что большинство людей не обладают таким уровнем знаний чтобы аргументированно доказать шарообразность Земли. На стандартные аргументы давно готовы контраргументы, с которыми слоднее спорить без глубоких знаний
Он может и заблуждается, но грамотный человек приведет научные опровержения его слов, а не придумает от себя всякой шляпы, делая из кого-то идиота.
Кто то скандалит, на людях, кого то "с моста выкидывают" (Ельцина помните)
Мойше-дурачок. На перемене он спросил ребят, почему они его так обзывают.
- Да он и вправду дурачок, господин учитель. Если дать ему большую
монету в пять шекелей и маленькую в десять, он выберет пять, потому
что думает, что она больше. Вот, смотрите...
Парень достает две монеты и предлагает Мойше выбрать. Тот, как всегда,
выбирает пять. Учитель с удивлением спращивает:
- Почему же ты выбрал монету в пять шекелей, а не в десять?
- Посмотрите, она же больше, господин учитель!
После уроков учитель подошел к Мойше.
- Неужели ты не понимаешь, что пять шекелей больше только по размерам,
но на десять шекелей можно купить больше?
- Конечно понимаю, господин учитель.
- Так почему же ты выбираешь пять?
- Потому что, если я выберу десять, они перестанут давать мне деньги!
к слову он с этой передачки минимум лям поднял