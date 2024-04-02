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"Самолёты летают по карте плоской Земли": Юрий Лоза привёл очередные доказательства в защиту популярной теории

"Самолёты летают по карте плоской Земли": Юрий Лоза привёл очередные доказательства в защиту популярной теории

Автор:
02 апреля 2024 18:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аристотель   Видео   Юрий Лоза   борис корчевников   знаменитости   плоская земля   секта плоскоземельщиков   
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Не обошлось без упоминания эмблемы ООН и имён Аристотеля, Платона и Конфуция. С козырей зашёл!

Юрия Лозу знают не только как автора-исполнителя песен, но и активного "плоскоземельщика". Артист верит в то, что форма нашей планеты совсем не та, о которой говорят в учебниках астрономии, и доказывает, почему придерживается антинаучных взглядов.


В гостях у Бориса Корчевникова Лоза озвучил несколько аргументов в пользу теории "плоской Земли". Артист обратил внимание на карты, по которым летают самолёты, и конструкции Вселенной в планетарии- - они натянуты на купол и держатся там с помощью палочек и ниточек. А глобус аргументом не является.


Вишенкой на торте стало упоминание имён Аристотеля, Платона и Конфуция. Все они верили в плоскую Землю, и кто Лоза такой, чтобы с ними спорить. Между тем, у того же Аристотеля - без сомнения великого учёного и философа, было немало ошибок, которые сейчас выглядят занятными. К примеру, он утверждал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин, а молочные зубы ребенка формируются из затвердевшего молока матери. По мнению Аристотеля, ни у рыб, ни у всех остальных, кроме черепах, нет мочевого пузыря. Влага у птиц превращается в перья, а у остальных малопьющих существ - в покрывающие кожу щитки.


И если бы учёные не подвергали сомнению утверждения Аристотеля, мы до сих пор считали, что у "всех других животных шея сгибается и состоит из позвонков; у волков же и львов она представляет одну кость, ибо природа смотрела на то, чтобы она была им пригодна больше для силы, чем для другой помощи".

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Метки: Аристотель   Видео   Юрий Лоза   борис корчевников   знаменитости   плоская земля   секта плоскоземельщиков   
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25  комментариев
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3k
San_Fajanse Час назад
мне кажется, дядя Юра троллит всех
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14k
Андрей А 5 минут назад
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2k
КАКАнгел 7 минут назад
но маршруты самолетов как раз изогнуты в связи с круглой формой земли . и известно расстояние между всеми точками и в северном и в южном полушарии .
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7k
Евгений Д 10 минут назад
О.О.О.О.О.
И в учебниках и в контурных картах все нарисовано плоско- это тоже доказательства по нему что и вся земля плоская ?????
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88
vlvah 14 минут назад
Я проработал больше 20 лет штурманом ГА, и теперь удивился насколько этот певчик ТУПОЙ, больше его песен не слушаю
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30k
Aqueronte 16 минут назад
Да 90% плоскоземельцев это тролли.
10% просто необразованная масса.
А эти 90% пользуются тем что большинство людей не обладают таким уровнем знаний чтобы аргументированно доказать шарообразность Земли. На стандартные аргументы давно готовы контраргументы, с которыми слоднее спорить без глубоких знаний
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14k
net 17 минут назад
Товарищ автор, Если вы внимательно смотрели его видео на эту тему, то он не утверждает, что земля плоская. И в этом видео тоже. Он утверждает, что она не шарообразная и многие природные процессы и законы физики не могут работать на Земле шарообразной формы, а работают по законам физики схожими с «теорией плоской Земли». Используемая им фраза «плоская Земля» это как наглядный пример для природных явлений, которые он приводит в пример в других роликах.
Он может и заблуждается, но грамотный человек приведет научные опровержения его слов, а не придумает от себя всякой шляпы, делая из кого-то идиота.
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23k
Killgrave 18 минут назад
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39k
russger 21 минуту назад
?
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47k
Alex Ivanov Полчаса назад
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21k
Luc72 36 минут назад
Или тролит "от души" или именно такой тролинг выбрал для того, чтобы о нем не забывали.
Кто то скандалит, на людях, кого то "с моста выкидывают" (Ельцина помните
)
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10k
Trenzel2003 40 минут назад
Путешествие на маленьком плоту, не пошло на пользу Лозе. Чокнулся.
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55k
Опиум для народа 41 минуту назад
Ну, те, кто верит в бога ( богов ) недалеко от Юры ушли. Над кем смеётесь-то?
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50
Друг Человека Опиум для народа 7 минут назад
Когда Аллах даёт деньги, в него сложно не уверовать.
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42k
Сергей 56 минут назад
Это он вчера выдал наверное.
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1k
Вик Тор 58 минут назад
Новый учитель, придя в класс, обнаружил, что одного мальчика дразнят
Мойше-дурачок. На перемене он спросил ребят, почему они его так обзывают.
- Да он и вправду дурачок, господин учитель. Если дать ему большую
монету в пять шекелей и маленькую в десять, он выберет пять, потому
что думает, что она больше. Вот, смотрите...
Парень достает две монеты и предлагает Мойше выбрать. Тот, как всегда,
выбирает пять. Учитель с удивлением спращивает:
- Почему же ты выбрал монету в пять шекелей, а не в десять?
- Посмотрите, она же больше, господин учитель!
После уроков учитель подошел к Мойше.
- Неужели ты не понимаешь, что пять шекелей больше только по размерам,
но на десять шекелей можно купить больше?
- Конечно понимаю, господин учитель.
- Так почему же ты выбираешь пять?
- Потому что, если я выберу десять, они перестанут давать мне деньги!
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18k
Kucher Час назад
Мне б такие бабки, как ему, за передачу заплатили, я б сказал, что Земля трапециевидная, пирамидальная, кубическая, да хоть в форме буквы "ЗЮ", а звёзды и Луна саморезами к небесной тверди прикручены.
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4k
poбт Час назад
чел просто стабильно троллит долб*ое*бов, у долб*ое*бов стабильно пригорает

к слову он с этой передачки минимум лям поднял
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61k
dima423 Час назад
Он просто хочет в космос слетать... типа все устанут с ними спорить и запустят его туда чтоб сам посмотрел))
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20k
Bill Час назад
Лоза - очередное доказательство, что звезды и знаменитости - это тупое, небразованное стадо.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1948 постов (1935 в горячем)

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