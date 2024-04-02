"Самолёты летают по карте плоской Земли": Юрий Лоза привёл очередные доказательства в защиту популярной теории

Вишенкой на торте стало упоминание имён Аристотеля, Платона и Конфуция. Все они верили в плоскую Землю, и кто Лоза такой, чтобы с ними спорить. Между тем, у того же Аристотеля - без сомнения великого учёного и философа, было немало ошибок, которые сейчас выглядят занятными. К примеру, он утверждал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин, а молочные зубы ребенка формируются из затвердевшего молока матери. По мнению Аристотеля, ни у рыб, ни у всех остальных, кроме черепах, нет мочевого пузыря. Влага у птиц превращается в перья, а у остальных малопьющих существ - в покрывающие кожу щитки.

И если бы учёные не подвергали сомнению утверждения Аристотеля, мы до сих пор считали, что у "всех других животных шея сгибается и состоит из позвонков; у волков же и львов она представляет одну кость, ибо природа смотрела на то, чтобы она была им пригодна больше для силы, чем для другой помощи".