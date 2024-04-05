Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение оружия

Ранее сверхразум в своих соцсетях хвалился, что ходит со стволом даже в зал. Доходился.
Боец Hardcore, выступающий в боях на голых кулаках, попал в неприятную ситуацию. Решив попонтоваться, Сиражудин Муртазалиев, похвалился имеющимся оружием - и тут же попал в поле зрения полиции. Правоохранителям и доказательства искать не пришлось - подобные видео "кулачник" размещал в своих аккаунтах в соцсетях.
Летом 2023 года во время обыска в доме бойца обнаружили пистолет Retay 17 9-мм калибра, который из охолощённого был переделан в огнестрельный. Сам Муртазалиев объяснил, что увидел в сети безобидный аналог "Глока", захотел себе такой же, а про то, что Retay боевой, он не знал. По его словам, модификацией он также не занимался, и вообще не понимает, в чём его подозревают. Второй подозреваемый, его приятель, тоже вторил, что он белый и пушистый, однако при обыске в его квартире полицейские нашли также "большое количество ножей, муляжи гранат, телескопические дубинки, автомат с патронами и электрошокер".
В эти отговорки на уровне детского сада суд не поверил, и теперь у Муртазалиева будут иные интересы: бойцу присудили реальный срок: он проведёт за решёткой три года и два месяца.
После публикации в лиге Hardcore Fighting заявили, что с Муртазалиевым контракт еще не был подписан, т.к. особых результатов боец не показывал: свой единственный поединок под эгидой Hardcore в январе 2023 года он проиграл Николаю Белозерцеву.Так что спортсмен из него получился не ахти, как впрочем, и понтовщик.
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Хотя.. дагеастанец, изначально человек не выдающихся умственных способностей, так ещё и боксёр - явно много раз в голову пропускал, тут возможно, действительно сертифицированный дебил.
1. Он не много не подумал о последствиях.
2. Это следствие анатомических особенностей верхней части туловища (головы) и последствия данного вида спорта или родовой травмы.
3. Видимо не дочитал Законы до Ст .222 УК РФ
Пора бы уже ввести уголовку за принадлежность к этой радикально-агрессивной секте.