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Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение оружия

Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение оружия

Автор:
05 апреля 2024 10:24
Сообщество : Криминал
Метки: HardCore   Видео   Дагестан   Реальный срок   Сиражудин Муртазалиев   Суд   боец кулачной лиги   незаконное хранение оружия   
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Ранее сверхразум в своих соцсетях хвалился, что ходит со стволом даже в зал. Доходился.

Боец Hardcore, выступающий в боях на голых кулаках, попал в неприятную ситуацию. Решив попонтоваться, Сиражудин Муртазалиев, похвалился имеющимся оружием - и тут же попал в поле зрения полиции. Правоохранителям и доказательства искать не пришлось - подобные видео "кулачник" размещал в своих аккаунтах в соцсетях.


Летом 2023 года во время обыска в доме бойца обнаружили пистолет Retay 17 9-мм калибра, который из охолощённого был переделан в огнестрельный. Сам Муртазалиев объяснил, что увидел в сети безобидный аналог "Глока", захотел себе такой же, а про то, что Retay боевой, он не знал. По его словам, модификацией он также не занимался, и вообще не понимает, в чём его подозревают. Второй подозреваемый, его приятель, тоже вторил, что он белый и пушистый, однако при обыске в его квартире полицейские нашли также "большое количество ножей, муляжи гранат, телескопические дубинки, автомат с патронами и электрошокер". 


В эти отговорки на уровне детского сада суд не поверил, и теперь у Муртазалиева будут иные интересы: бойцу присудили реальный срок: он проведёт за решёткой три года и два месяца.


После публикации в лиге Hardcore Fighting заявили, что с Муртазалиевым контракт еще не был подписан, т.к. особых результатов боец не показывал: свой единственный поединок под эгидой Hardcore в январе 2023 года он проиграл Николаю Белозерцеву.Так что спортсмен из него получился не ахти, как впрочем, и понтовщик.



Источник:

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Метки: HardCore   Видео   Дагестан   Реальный срок   Сиражудин Муртазалиев   Суд   боец кулачной лиги   незаконное хранение оружия   
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21  комментарий
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30k
Serg2001 Час назад
Понты перевешивают здравый смысл. Уровень IQ отрицательный.
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5k
The Dude 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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63k
Олег 10 минут назад
через три с половиной года на улицу выйдет тренированный убийца с наглухо отбитой башкой и отсутствием мозга.
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17k
Alex 16 минут назад
"свой единственный поединок под эгидой Hardcore в январе 2023 года он проиграл"- я правильно понимаю, что пистолет он начал носить, чтобы больше не проиграть? )
Ссылка www.youtube.com
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15k
jnkbxybr 17 минут назад
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1k
Андрей Граф 18 минут назад
тупая чурбанская обезьяна
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Ну наконец то...
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Допускаю, что человек, в угоду своим тараканам в голове - может переделать СХП или газовый пистолет в настоящий огнестрел. (Тут вопрос уровня кустращины.. не разорвёт ли такое изделие у тебя в руках при выстреле?). Но ходить про это и хвастаться, и уж тем более записывать видео - будет только клинический слабоумный.
Хотя.. дагеастанец, изначально человек не выдающихся умственных способностей, так ещё и боксёр - явно много раз в голову пропускал, тут возможно, действительно сертифицированный дебил.
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14k
кот базилий 41 минуту назад
Рожа какая тупая - "нээ, нэ зналь, нэ дэлаль"
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21k
Robin Hood 47 минут назад
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19k
banzai7 49 минут назад
Раньше я думал, что цыгане самый отстойный народ.
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6k
TirAn 56 минут назад
Комментарий из культурной столицы
1. Он не много не подумал о последствиях.
2. Это следствие анатомических особенностей верхней части туловища (головы) и последствия данного вида спорта или родовой травмы.
3. Видимо не дочитал Законы до Ст .222 УК РФ
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23k
Shtoppi Час назад
туда ему и дорога, как любому говноотребью, которое мнит себя гангстерами невиданной крутизны.
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144k
parallax Час назад
Борода без усов, признак ваххабита.
Пора бы уже ввести уголовку за принадлежность к этой радикально-агрессивной секте.
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8k
Alex Час назад
Тупая обезьяна.
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79k
Viktor Час назад
А интересно, макакам на зоне помело стригут?

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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1961 пост (1950 в горячем)

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