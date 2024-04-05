Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение оружия

Летом 2023 года во время обыска в доме бойца обнаружили пистолет Retay 17 9-мм калибра, который из охолощённого был переделан в огнестрельный. Сам Муртазалиев объяснил, что увидел в сети безобидный аналог "Глока", захотел себе такой же, а про то, что Retay боевой, он не знал. По его словам, модификацией он также не занимался, и вообще не понимает, в чём его подозревают. Второй подозреваемый, его приятель, тоже вторил, что он белый и пушистый, однако при обыске в его квартире полицейские нашли также "большое количество ножей, муляжи гранат, телескопические дубинки, автомат с патронами и электрошокер".

В эти отговорки на уровне детского сада суд не поверил, и теперь у Муртазалиева будут иные интересы: бойцу присудили реальный срок: он проведёт за решёткой три года и два месяца.