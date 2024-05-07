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Дагестанский тренер отпинал своего воспитанника из-за проигрыша на соревнованиях

Дагестанский тренер отпинал своего воспитанника из-за проигрыша на соревнованиях

Автор:
07 мая 2024 16:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   борьба   избиение   тренер   ученик   
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Вопросом уже занимаются прокуратура и Минспорта.

В Оренбургской области проходили соревнования по борьбе. Там случился скандал с участием горе-тренера Алаутдина Атаева.

После одной из схваток, Атаев схватил за шею своего проигравшего подопечного, затем отвесил парню пощёчину и дал пинка под зад. Затем - кадр из подсобки, где он бьёт мальчика ногой по голове.

Все заметили последний момент и всполошились. Хотя в ролике вроде бы два разных парня, это видно даже по цвету волос и форме. Видимо, мужик всех их «обучает» одинаково.

Неистовый тренер стал «героем» соцсетей и на видео с его воспитательными методами обратила внимание детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова:

Мы сразу же направили обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку инциденту и принять меры. Подобное отношение к детям недопустимо. Родителям этого мальчика или других детей, кто, возможно, сталкивался с агрессивным поведением тренера, при обращении будет оказана любая юридическая или психологическая помощь.

Так что подключилась и прокуратура. А министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов заявил, что «шокирован» увиденным. Он добавил, что тренер не работает в государственных спортивных школах, а занимается с детьми в частном порядке. Как он это делает - видно в ролике.

Увидел видео, где на кадрах юного спортсмена-борца за неудачное выступление на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области избивает тренер. Им оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент Карабудахкентского района, но назвать его тренером язык не поворачивается.

Как и все шокирован увиденным. Никто не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена, применять силу даже в воспитательных целях.

У этого взрослого человека, позволившего себе такое, явно не все в порядке в голове. Необходимо проверить его психологическое состояние. Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале, - сообщил министр Сажидов.

На тренера-борцуна могут завести уголовное дело. Например, о «Хулиганстве» или по другой статье. Это уже решит прокуратура.


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Метки: Видео   Дагестан   борьба   избиение   тренер   ученик   
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Гомерчик Час назад
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Андрей Граф 36 минут назад
обезьяны тупые...
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DuckTales 52 минуты назад
Друг с другом пусть что хотят, то и делают...
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Иван Сивиркин DuckTales Минуту назад
Потом зверье и вырастает
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Алексей Бляйбтрой Час назад
даги не умеют проигрывать
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Alex Час назад
Чурка тупая
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