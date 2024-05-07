Дагестанский тренер отпинал своего воспитанника из-за проигрыша на соревнованиях

Все заметили последний момент и всполошились. Хотя в ролике вроде бы два разных парня, это видно даже по цвету волос и форме. Видимо, мужик всех их «обучает» одинаково.

Неистовый тренер стал «героем» соцсетей и на видео с его воспитательными методами обратила внимание детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова:

Мы сразу же направили обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку инциденту и принять меры. Подобное отношение к детям недопустимо. Родителям этого мальчика или других детей, кто, возможно, сталкивался с агрессивным поведением тренера, при обращении будет оказана любая юридическая или психологическая помощь.

Так что подключилась и прокуратура. А министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов заявил, что «шокирован» увиденным. Он добавил, что тренер не работает в государственных спортивных школах, а занимается с детьми в частном порядке. Как он это делает - видно в ролике.