Сотрудники ФСБ задержали дагестанских энергетиков, похитивших из бюджета почти 3 млрд рублей

Сотрудники ФСБ раскрыли организованную преступную группу, состоящую из бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Дагэнерго". Всего силовики задержали 9 человек, все уже отправлены в СИЗО. По данным следствия, ОПГ "Энергетик" похитила более 2,8 млрд рублей бюджетных денег. Сообщается, что уже проведены обыски в офисах и домах фигурантов дела в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике и на Ставрополье.

"ФСБ РФ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — сообщили в ФСБ.