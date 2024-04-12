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Сотрудники ФСБ задержали дагестанских энергетиков, похитивших из бюджета почти 3 млрд рублей

Сотрудники ФСБ задержали дагестанских энергетиков, похитивших из бюджета почти 3 млрд рублей

Автор:
12 апреля 2024 13:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Дагэнерго   ФСБ   задержание   коррупция   чиновники   
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Всего по делу о мошенничестве задержали 10 бывших и действующих чиновников.

Сотрудники ФСБ раскрыли организованную преступную группу, состоящую из бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Дагэнерго". Всего силовики задержали 9 человек, все уже отправлены в СИЗО. По данным следствия, ОПГ "Энергетик" похитила более 2,8 млрд рублей бюджетных денег. Сообщается, что уже проведены обыски в офисах и домах фигурантов дела в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике и на Ставрополье.



"ФСБ РФ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — сообщили в ФСБ.

Добавим, что 3 апреля в Дагестане после обыска по делу о мошенничестве задержали гендиректора "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева. Очевидно, его показания помогли распутать клубок и выйти на всех участников преступной группы коррупционеров. Всем фигурантам дела грозит до 10 лет колонии.

Подозревать в крупном мошенничестве дагестанских энергетиков федеральные власти начали летом 2023 года. Тогда в регионе произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего местные жители выходили на протесты. После этого генпрокурор России Игорь Краснов направил в Дагестан комиссию для разбирательств в непонятных отключениях электроэнергии в республике.

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Метки: Видео   Дагестан   Дагэнерго   ФСБ   задержание   коррупция   чиновники   
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21  комментарий
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
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2k
Dema 9 минут назад
А чё за фильм?
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5k
Руслан 14 минут назад
Пока из реально жестких сроков, полученных чинушами, можно вспомнить разве что бывшего сенатора Арашукова со своей бандой...Но там, видимо, перешел дорогу кому-то очень влиятельному, типа Сечина или Миллера
Очень хочется верить, что пожизненное будут давать регулярно всем виновным в таких масштабных хищениях.
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36k
Fat Lynx Полчаса назад
Если бы дагестанские чиновники хоть чуть-чуть заботились бы об энергосетях, то не было бы отключений, а, соответственно, не приехала бы комиссия и недостачу не нашли бы...
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36k
Fat Lynx Полчаса назад
никогда такого не было и вот, опять!
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2k
Alex Fisher 37 минут назад
На Кавказе вопрос: -"откуда деньги?"- приравнивается к личному оскорблению.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 47 минут назад
Все же Дагестан уникальная территория....газ воруют со страшной силой, электроэнергию тоже, дотации полностью, вообще есть там что нибудь что НЕ воруют?
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2k
Damvrot Hohlam 51 минуту назад
Мухузаипаев
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165
r3mba4 Damvrot Hohlam 23 минуты назад
самый короткий анекдот: Муха залетела.)
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61k
dima423 53 минуты назад
Сроки надо давать пропорционально суммам ущерба, чтобы те кто украл ярд и больше уже на волю не выходили... Тогда глядишь 10 раз подумают многие
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61k
dima423 55 минут назад
Тачила крутая)) Внушает
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10k
vasilykopkov Час назад
"Дагестанские энергетики" - звучит непривычно и немного забавно.
Примерно как "арктические попугаи".
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2k
Alex Час назад
3 миллиарда, лет на пять тянет. Вот если бы 30, там бы условно обошлись, а 300 уже освобождение прямо в зале суда
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155
Петр Петров Alex 54 минуты назад
5-10 лет это мало. За такие суммы. Он выйдет миллионером все равно. Необходимо определить некую равнозначность суммы к сроку. Или же если он вернет в
н... кратном размере и отсидит другой срок.
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534
Алексей Куликов 2 часа назад
На Северном Кавказе почти культ воровства. "Стыдно не украсть, стыдно попасться" ©
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996
Quantimus 2 часа назад
В 2017 году было:
>>Полиция Парабельского района задержала подозреваемого в краже домашней птицы, который похитил куриц и индюка, а также украл велосипед, на котором увез «добычу». В отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.<<

Они хотят сказать, что 3 миллиарда эквивалентно нескольким курицам и паре индюков? Почему с ростом украденной государственной собственности и денег не ужесточается наказание? В СССР даже расстреливали за хищение гос. собственности, если в крупном размере.
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96k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Создатель РАО "ЕЭС России" и "Россети" - Чубайс
Чубайс уехал .....
Головы посыпались.....
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6k
Григорий 2 часа назад
только надо не до, а от!
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Burzum
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  • 1977 постов (1984 в горячем)
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