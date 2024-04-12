Сотрудники ФСБ задержали дагестанских энергетиков, похитивших из бюджета почти 3 млрд рублей

Всего по делу о мошенничестве задержали 10 бывших и действующих чиновников.
Сотрудники ФСБ раскрыли организованную преступную группу, состоящую из бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Дагэнерго". Всего силовики задержали 9 человек, все уже отправлены в СИЗО. По данным следствия, ОПГ "Энергетик" похитила более 2,8 млрд рублей бюджетных денег. Сообщается, что уже проведены обыски в офисах и домах фигурантов дела в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике и на Ставрополье.
"ФСБ РФ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — сообщили в ФСБ.
Источник:
Добавим, что 3 апреля в Дагестане после обыска по делу о мошенничестве задержали гендиректора "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева. Очевидно, его показания помогли распутать клубок и выйти на всех участников преступной группы коррупционеров. Всем фигурантам дела грозит до 10 лет колонии.
Подозревать в крупном мошенничестве дагестанских энергетиков федеральные власти начали летом 2023 года. Тогда в регионе произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего местные жители выходили на протесты. После этого генпрокурор России Игорь Краснов направил в Дагестан комиссию для разбирательств в непонятных отключениях электроэнергии в республике.
Источник:
- 8 лет за шутку: в Санкт-Петербурге студент соврал о заложенной бомбе - пришлось эвакуировать "Лондон Молл"
- На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте
- В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов
- Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
- Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»
Примерно как "арктические попугаи".
н... кратном размере и отсидит другой срок.
>>Полиция Парабельского района задержала подозреваемого в краже домашней птицы, который похитил куриц и индюка, а также украл велосипед, на котором увез «добычу». В отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.<<
Они хотят сказать, что 3 миллиарда эквивалентно нескольким курицам и паре индюков? Почему с ростом украденной государственной собственности и денег не ужесточается наказание? В СССР даже расстреливали за хищение гос. собственности, если в крупном размере.
Чубайс уехал .....
Головы посыпались.....