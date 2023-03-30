В сети появилось видео, как блогер Хасбик мучает кота

Хасбулла Магомедов — долларовый миллионер, ставший популярным из-за смешных видео в соцсетях. Хасбик страдает карликовостью, в 21 год у парня рост меньше метра. На страницу Хасбика подписаны тысячи человек и на этот раз они стали свидетелями очень неприятных кадров. Кто-то слил в сеть, как блогер издевается над котом.
В сети появилось видео, на котором блогер Хасбик издевается над котиком. Парень дёргает животное за уши, а когда кот пытается скрыться — догоняет и бьёт по голове, со словами: "Пошел на улицу, иначе я тебя порву". Чем именно не угодил пушистик блогеру — не ясно.
Ролик стал популярен в сети. Подписчики блогера тут же обвинили его в жестоком обращении с животными.
Хасбулла Магомедов широко известен по всему миру благодаря своей карликовости и смешным роликам в интернете. Свой успех Хасбулла закрепил контрактом с UFC. Он выступал вместе с Хабибом Нурмагомедовым, пил чай с Кадыровым и пообещал реванш Макгрегору.
Источник:
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Чё его постоянно даги/чехи таскают с собой? Кроме уродства у него ничего нет. Просто юродивый. Я и так брезгую мусульманской культурой. А тут ещё брезгую в квадрате. И да, пофиг чё там с котом. Не смотрел.
ПС, после увиденного, никакого сострадания я к этому мутанту не имею.
сами видите что он кота достает, хороший человек не будет плохо обращаться с животными - это факт железобетонный и неоспоримый и отмазки тут от его фанатов в стиле "да это просто на видео, он шутит, он слегка" я не приму
Я о нём узнал тут на фишках несколько месяцев назад, до этого видел этого хоббита и ХЗ вообще кто это.