В сети появилось видео, как блогер Хасбик мучает кота

Хасбулла Магомедов — долларовый миллионер, ставший популярным из-за смешных видео в соцсетях. Хасбик страдает карликовостью, в 21 год у парня рост меньше метра. На страницу Хасбика подписаны тысячи человек и на этот раз они стали свидетелями очень неприятных кадров. Кто-то слил в сеть, как блогер издевается над котом.