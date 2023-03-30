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В сети появилось видео, как блогер Хасбик мучает кота

В сети появилось видео, как блогер Хасбик мучает кота

Автор:
30 марта 2023 13:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хасбулла   видео   живодёр   издевательство   интересное   кот   фото   хасбик   
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Хасбулла Магомедов — долларовый миллионер, ставший популярным из-за смешных видео в соцсетях. Хасбик страдает карликовостью, в 21 год у парня рост меньше метра. На страницу Хасбика подписаны тысячи человек и на этот раз они стали свидетелями очень неприятных кадров. Кто-то слил в сеть, как блогер издевается над котом.

В сети появилось видео, на котором блогер Хасбик издевается над котиком. Парень дёргает животное за уши, а когда кот пытается скрыться — догоняет и бьёт по голове, со словами: "Пошел на улицу, иначе я тебя порву". Чем именно не угодил пушистик блогеру — не ясно.

Ролик стал популярен в сети. Подписчики блогера тут же обвинили его в жестоком обращении с животными.

Хасбулла Магомедов широко известен по всему миру благодаря своей карликовости и смешным роликам в интернете. Свой успех Хасбулла закрепил контрактом с UFC. Он выступал вместе с Хабибом Нурмагомедовым, пил чай с Кадыровым и пообещал реванш Макгрегору.

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Метки: Хасбулла   видео   живодёр   издевательство   интересное   кот   фото   хасбик   
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25  комментариев
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19k
С.В. Час назад
на бутылку мини педика
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58
Иван Сусанин Минуту назад
первый раз этого пидрилу вижу
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16k
Сергей 5 минут назад
В сети появилось видео, как блогер Хасбик мучает котаПосмотреть
В сети появилось видео, как блогер Хасбик мучает кота
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371
Liberman 6 минут назад
Я не могу понять, как этот "Паспарту по-дагестански" популярен? Что в нем такого интересного?
Чё его постоянно даги/чехи таскают с собой? Кроме уродства у него ничего нет. Просто юродивый. Я и так брезгую мусульманской культурой. А тут ещё брезгую в квадрате. И да, пофиг чё там с котом. Не смотрел.
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2k
Pioner76 7 минут назад
Ну его природа наказала на опережение. Как будто знала, что дебил вырастит.
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10k
Hunson Abadeer 8 минут назад
как же бесит эта морда... фрик йопаный
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20k
nobody® 10 минут назад
Что-то нечленораздельное звучит, ручка и ножка в кадре. А это точно он?
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11k
GROMOZEKA 13 минут назад
Тот случай когда сочетается уродство физическое и моральное
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420
Dima 16 минут назад
вызывает одно отвращение, противный
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229
Вася Пупкин 17 минут назад
Это что за покемон?
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5k
BenderRodriguez 24 минуты назад
Карлики всегда злобные, за редким исключением.
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10k
Владимир Полчаса назад
За@бал этот минихач. Жаль что на Кавказе не как в Спарте, с горы убогих не скидывают.
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10k
Алексей 38 минут назад
Я устал это этого товарища,ругаться не буду
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4k
Трям 51 минуту назад
Этот пробник черножопого уже зоибал.
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28k
Levyathan 59 минут назад
Забавно, я о существовании этого уродца узнал, как раз вчера. Вышел анонс "Что было дальше". Первый выпуск будет как раз с ним. Надеюсь, что ЧБДшники, раз.е.б.у.т его за кота, как Бог черепаху.
ПС, после увиденного, никакого сострадания я к этому мутанту не имею.
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8k
Колорад Час назад
Вы видели его ролики? Там и так понятно, что он неприятный человек. Не понимаю, кто может быть на него подписан.
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9k
Copycat Час назад
да козел он блин, то что он общался с кадыровым не обеляет человека

сами видите что он кота достает, хороший человек не будет плохо обращаться с животными - это факт железобетонный и неоспоримый и отмазки тут от его фанатов в стиле "да это просто на видео, он шутит, он слегка" я не приму
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18k
Александр Час назад
Ладно с этим блохером, но что должно быть в голове у людей чтобы на такое быть подписанным и смотреть?
Я о нём узнал тут на фишках несколько месяцев назад, до этого видел этого хоббита и ХЗ вообще кто это.
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3k
brrr Час назад
Ссылка www.youtube.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
329978



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