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Белый маг из Питера накачался алкоголем и поднял на уши весь дом

Белый маг из Питера накачался алкоголем и поднял на уши весь дом

Автор:
12 апреля 2024 19:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   маг   обострение   экстрасенс   
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Полицейские увезли его в отдел в чём родила, а он угрожал им проклятьем.

В 1990-х и начале нулевых был целый бум на магов, гадалок, колдунов и астрологов. Сейчас их популярность поменьше, а комиссия РАН признала астрологию лженаукой. Хотя многим гражданам и не требовалось заключение Академии - им и так всё было понятно.

А сейчас в дело вступил «белый маг» из Санкт-Петербурга. Он позиционирует себя как таролога, экстрасенса и специалиста по «чистке пространства от негатива». А его соседи говорят, что специалист он весьма своеобразный, и если колдует, то строго заправившись алкоголем или веществами.

Их слова подтвердил сам экстрасенс - он накачался «огненной водой», надел шапочку из фольги, потом стал выкидывать вещи из окна квартиры на 18 этаже. К сожалению, выбросил и кота. Мёртвого домашнего питомца позже нашла возле дома супруга колдуна. И обалдела, когда поднялась в квартиру - муженёк устроил там настоящий погром. Вероятно, открыл портал в параллельный мир и в него вселился демон. Или же перебрал с запрещёнными веществами, что более вероятно.

Приключения колдуна закончились с приездом полиции - он открыл сотрудникам дверь абсолютно голым и отказался одеваться. А когда его запихивали в машину, угрожал полицейским увольнением со службы.

Теперь какое-то время будет чистить от негатива камеру в участке. И за убийство несчастного котейки ему тоже придётся ответить, статью о жестоком обращении с животными никто не отменял.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   маг   обострение   экстрасенс   
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13  комментариев
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
За котейку вплоть до пожизненного уроду!
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1k
дмитрий викторович 15 минут назад
За кота на кол!
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−9
Игорь Полчаса назад
Здрaвствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде..

Сейчaс ищу любую рaботу, но покa ничего не нaxодится. Готов нa любую подрaботку, a сейчaс домa есть aбсолютно нечего.
От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Xоть нa булку xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Если остaвите контaкты, то я готов вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе остaвьте свои контaкты в личныx сообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожaлуйстa, номер телефонa нa любую сумму: 8 952 133 65 10 (бaлaнс номерa телефонa у оперaторa или по СБП)

Зaрaнее большое Вaм человеческое спaсибо.
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2k
Igor Grishaev 37 минут назад
Белый маг сволочь и живодёр. Ждем Чёрного Ктулху.
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9k
alex9845 39 минут назад
Просто алкаш и просто придумал повод нажираться.Бежать ей надо от этого алкаша,он и её потом выкинет в окно в угаре.
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1k
Александр 41 минуту назад
Проклял полицейских - это он зря - они могут и "порчу" навести)))
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7k
Евгений Д Час назад
Вот ведь козлина !!!
И повезло что не черный маг
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18k
a_komolow Час назад
Не умеешь ПИТЬ , пей кефир , дебилоид!
Хотелось бы посмотреть видео этого придурка на утро , когда проспится
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Шайтан-воды напился, с демонами сознанием слился, а хотел с ангелами связаться.
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11k
MakDag 2 часа назад
Почему белый, если синий? А кота пусть воскрешает, маг же. И пока не воскресит, из тюрьмы не выпускать.
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204
DarkSkat93 2 часа назад
Устроить утырку "проверку на мага" и выбросить в окно. Если полетит, о базара нет, маг, а если нет, то получит по справедливости
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2786 постов (2738 в горячем)

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