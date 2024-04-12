Полицейские увезли его в отдел в чём родила, а он угрожал им проклятьем.
В 1990-х и начале нулевых был целый бум на магов, гадалок, колдунов и астрологов. Сейчас их популярность поменьше, а комиссия РАН признала астрологию лженаукой. Хотя многим гражданам и не требовалось заключение Академии - им и так всё было понятно.
А сейчас в дело вступил «белый маг» из Санкт-Петербурга. Он позиционирует себя как таролога, экстрасенса и специалиста по «чистке пространства от негатива». А его соседи говорят, что специалист он весьма своеобразный, и если колдует, то строго заправившись алкоголем или веществами.
Их слова подтвердил сам экстрасенс - он накачался «огненной водой», надел шапочку из фольги, потом стал выкидывать вещи из окна квартиры на 18 этаже. К сожалению, выбросил и кота. Мёртвого домашнего питомца позже нашла возле дома супруга колдуна. И обалдела, когда поднялась в квартиру - муженёк устроил там настоящий погром. Вероятно, открыл портал в параллельный мир и в него вселился демон. Или же перебрал с запрещёнными веществами, что более вероятно.
Приключения колдуна закончились с приездом полиции - он открыл сотрудникам дверь абсолютно голым и отказался одеваться. А когда его запихивали в машину, угрожал полицейским увольнением со службы.
Источник:
Теперь какое-то время будет чистить от негатива камеру в участке. И за убийство несчастного котейки ему тоже придётся ответить, статью о жестоком обращении с животными никто не отменял.
Источник:
- «Выходи, ничтожество!»: в Ленобласти мужчине надоело слушать громкую музыку соседа и он постучал ему топором в окно
- «Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
- В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для получения вида на жительство
- «Живут в своё удовольствие»: в Питере женщина приехала выяснять, почему застройщик не отдаёт ей ключи от жилья, и обнаружила в квартире бригаду мигрантов
- «Я просто в шоке»: в Санкт-Петербурге гламурная девушка устроилась воспитательницей в детский сад и рассказала о «минусах работы»
Сейчaс ищу любую рaботу, но покa ничего не нaxодится. Готов нa любую подрaботку, a сейчaс домa есть aбсолютно нечего. От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Xоть нa булку xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.
Если остaвите контaкты, то я готов вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе остaвьте свои контaкты в личныx сообщенияx. Я верну 100%!
Пополните, пожaлуйстa, номер телефонa нa любую сумму: 8 952 133 65 10 (бaлaнс номерa телефонa у оперaторa или по СБП)
Зaрaнее большое Вaм человеческое спaсибо.
И повезло что не черный маг
Хотелось бы посмотреть видео этого придурка на утро , когда проспится
p.s. надо, тихо, тупо, тупорылого уничтожить.. Ну, не человек же (!?) А мразь, конченая(!)