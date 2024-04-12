Белый маг из Питера накачался алкоголем и поднял на уши весь дом

А сейчас в дело вступил «белый маг» из Санкт-Петербурга. Он позиционирует себя как таролога, экстрасенса и специалиста по «чистке пространства от негатива». А его соседи говорят, что специалист он весьма своеобразный, и если колдует, то строго заправившись алкоголем или веществами.

Их слова подтвердил сам экстрасенс - он накачался «огненной водой», надел шапочку из фольги, потом стал выкидывать вещи из окна квартиры на 18 этаже. К сожалению, выбросил и кота. Мёртвого домашнего питомца позже нашла возле дома супруга колдуна. И обалдела, когда поднялась в квартиру - муженёк устроил там настоящий погром. Вероятно, открыл портал в параллельный мир и в него вселился демон. Или же перебрал с запрещёнными веществами, что более вероятно.

Приключения колдуна закончились с приездом полиции - он открыл сотрудникам дверь абсолютно голым и отказался одеваться. А когда его запихивали в машину, угрожал полицейским увольнением со службы.