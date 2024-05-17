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«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике

«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике

Автор:
17 мая 2024 14:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питбуль   Питер   Санкт-Петербург   нападение   пес   
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А потом спокойно пошёл домой.

Вчера в Санкт-Петербурге девушка гуляла по скверу со своей собакой. Ей повстречался 30-летний владелец питбуля. Пёс бойцовой породы сразу сделал стойку и облаял питомца девушки, та лишь сделала замечание его хозяину - что на такого зверя надо надевать намордник - и пошла дальше.

Мужик от этого пришёл в ярость, догнал даму и приспустил питбуля с поводка. Тот мгновенно налетел на собаку и сбил с ног девушку.

Когда дама пришла в себя - отправилась в травмпункт и написала заявление в полицию. Но на этом история не закончилась: через несколько минут неадекват натравил псину на жильца соседнего дома - тот тоже поинтересовался, почему тип выгуливает агрессивного питбуля без намордника. Собака повалила мужчину на асфальт.

У пострадавшего рваные раны голени и предплечья. Сначала его отвезли в больницу, после перевязки и уколов отпустили домой.

Полицейские задержали хозяина питбуля и завели уголовное дело о хулиганстве. Собаку изъяли и временно отправили в приют.

Полиция намерена ходатайствовать об аресте подозреваемого, - сообщили в МВД.

Это уже набило всем оскомину - неадекват заводит бойцового пса и несколько лет кошмарит всю округу. Хотя решается всё элементарно: приравнять собаку такой породы к оружию и выдавать на него разрешение после прохождения будущим владельцем всех экспертиз. И позволять выгуливать только в наморднике и специальном ошейнике. Можно ли держать такого в многоквартирном доме - отдельный разговор.

А пока имеем то, что имеем.

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Метки: Видео   Питбуль   Питер   Санкт-Петербург   нападение   пес   
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53  комментария
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128k
Аааа Час назад
Псину усыпить, а собаку на нары
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5k
Владимир 3 минуты назад
морда лица дегенерата
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484
Фрол 5 минут назад
Решение может быть только одно - хозяина псины ,утомлённого бухлом,усыпить,а пса пристрелить.Пёс уже не адекватен ,как и его хозяин.
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1k
Александр 7 минут назад
Собака без поводка и намордника в общественном месте, штраф от 5000 тр. Сколько можно терпеть это? Это как обезьяна с гранатой выглядит, не знаешь когда порвет.
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515
Александр Портениер 13 минут назад
Если он не сядет ,пускай на его место сядет судья который его отпустит.Собаку усыпить 100% хотя и жалко она ни в чём не виновата так хозяин воспитал.
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2k
raael13 17 минут назад
30-лет, а выглядит как старик.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Я люблю собак. Но я знаю, на что они способны. Какая в них мощь. И сколько времени нужно уделять животному.
Потому у меня Бостон терьер. Небольшой офигенный компаньон. Никаких усилий не нужно прилагать, чтобы не доставлять проблем себе и обществу.
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25k
sanchesS80 Полчаса назад
Натравливание собаки давно пора принять к умышленному нападению с использованием предметов используемых в качестве оружия. А хулиганка с использованием оружия это хороший срок. Присядет лет на 7-8 - подумает, надо ли ему повторять еще раз.
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303
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Да у него на роже написано что он устал от этой жизни и хочет отдохнуть лет 8
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3k
Duke_kir 38 минут назад
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17k
Алексей 40 минут назад
Ну собственно все понятно, наличие такой собаки компенсируется отсутствием писюна....
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1k
Леший 41 минуту назад
на лице большая печать интеллекта.....
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12k
Дмитрий 42 минуты назад
Значить проблема в одном! Где взять 2 патрона?
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7k
The Dude 43 минуты назад
бешеного пса усыпить
питбуля на перевоспитание
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7k
Атомный Крот 43 минуты назад
Всегда подозревал, что владельцы бойцовых собак - это неадекваты, компенсирующие таким образом свои комплексы. В очередной раз убедился, что был прав.
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18k
ron 52 минуты назад
извинения?
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2k
Мария Коненкова 52 минуты назад
Список потенциально опасных пород собак, которым полагается обязательное ношение намордника (свежий, скорректированный в сторону сокращения):
акбаш;
американский бандог;
амбульдог;
бразильский бульдог;
булли Кутта;
бульдог алапахский чистокровный (отто);
бэндог;
волко-собачьи гибриды;
волкособ, гибрид волка;
гуль дог;
питбульмастиф;
северокавказская собака;
метисы указанных пород.

https://www.garant.ru/news/1274891/https://www.garant.ru/news/1274891/

Как видим, питбуль в число таких пород не входит. Это к вопросу о том, что каждая свинья, прям как взрослая, считает себя охренеть экспертом по законам и швыряется воплями о "наморднике" к любому человеку с собакой крупнее тойтерьера на улице.

Просто констатация. Поведение этого гражданина не оправдываю, наоборот. Натравливание собак на людей считаю преступлением, дрессировку собак любых пород считаю обязательной, и т. д.
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62k
dima423 58 минут назад
даже по епальнику видно что конченый черт
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709
tokol Час назад
Медицина тут бессильна - будем усыплять
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Когда уже наша Государственная дума примет закон об приравнивании собаки к оружию . И ответственность должна быть такая же как за применение холодного или огнестрельного оружия. Не говоря уже, что штраф за выгул без намордника должен быть не менее 100 000 рублей.
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25k
Shtoppi Час назад
у этого т. н. хозяина собаки на роже написано - отморозок. таким на зоне место.
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August
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