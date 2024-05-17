«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике

Вчера в Санкт-Петербурге девушка гуляла по скверу со своей собакой. Ей повстречался 30-летний владелец питбуля. Пёс бойцовой породы сразу сделал стойку и облаял питомца девушки, та лишь сделала замечание его хозяину - что на такого зверя надо надевать намордник - и пошла дальше.

Мужик от этого пришёл в ярость, догнал даму и приспустил питбуля с поводка. Тот мгновенно налетел на собаку и сбил с ног девушку.

Когда дама пришла в себя - отправилась в травмпункт и написала заявление в полицию. Но на этом история не закончилась: через несколько минут неадекват натравил псину на жильца соседнего дома - тот тоже поинтересовался, почему тип выгуливает агрессивного питбуля без намордника. Собака повалила мужчину на асфальт.