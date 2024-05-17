«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике

А потом спокойно пошёл домой.
Вчера в Санкт-Петербурге девушка гуляла по скверу со своей собакой. Ей повстречался 30-летний владелец питбуля. Пёс бойцовой породы сразу сделал стойку и облаял питомца девушки, та лишь сделала замечание его хозяину - что на такого зверя надо надевать намордник - и пошла дальше.
Мужик от этого пришёл в ярость, догнал даму и приспустил питбуля с поводка. Тот мгновенно налетел на собаку и сбил с ног девушку.
Когда дама пришла в себя - отправилась в травмпункт и написала заявление в полицию. Но на этом история не закончилась: через несколько минут неадекват натравил псину на жильца соседнего дома - тот тоже поинтересовался, почему тип выгуливает агрессивного питбуля без намордника. Собака повалила мужчину на асфальт.
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У пострадавшего рваные раны голени и предплечья. Сначала его отвезли в больницу, после перевязки и уколов отпустили домой.
Полицейские задержали хозяина питбуля и завели уголовное дело о хулиганстве. Собаку изъяли и временно отправили в приют.
Полиция намерена ходатайствовать об аресте подозреваемого, - сообщили в МВД.
Это уже набило всем оскомину - неадекват заводит бойцового пса и несколько лет кошмарит всю округу. Хотя решается всё элементарно: приравнять собаку такой породы к оружию и выдавать на него разрешение после прохождения будущим владельцем всех экспертиз. И позволять выгуливать только в наморднике и специальном ошейнике. Можно ли держать такого в многоквартирном доме - отдельный разговор.
А пока имеем то, что имеем.
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Потому у меня Бостон терьер. Небольшой офигенный компаньон. Никаких усилий не нужно прилагать, чтобы не доставлять проблем себе и обществу.
питбуля на перевоспитание
акбаш;
американский бандог;
амбульдог;
бразильский бульдог;
булли Кутта;
бульдог алапахский чистокровный (отто);
бэндог;
волко-собачьи гибриды;
волкособ, гибрид волка;
гуль дог;
питбульмастиф;
северокавказская собака;
метисы указанных пород.
https://www.garant.ru/news/1274891/https://www.garant.ru/news/1274891/
Как видим, питбуль в число таких пород не входит. Это к вопросу о том, что каждая свинья, прям как взрослая, считает себя охренеть экспертом по законам и швыряется воплями о "наморднике" к любому человеку с собакой крупнее тойтерьера на улице.
Просто констатация. Поведение этого гражданина не оправдываю, наоборот. Натравливание собак на людей считаю преступлением, дрессировку собак любых пород считаю обязательной, и т. д.
И, Вы, судя по общению, тоже владелица собаки.
Слишком (скажу мягко) эмоционально реагируете.
Не находите Ваше заявление возмутительным?
"каждая свинья, прям как взрослая, считает себя охренеть экспертом по законам и швыряется воплями"
Выгул собак в намордниках обязателен лишь для утверждённого списка из 13 потенциально опасных пород. Для всех остальных пород, включая крупные - обязателен выгул НА ПОВОДКЕ. Без намордника. Намордник же обязателен только в транспорте и парочке отдельных мест типа рынков и детских площадок.
https://www.mos.ru/news/item/88213073/https://www.mos.ru/news/item/88213073/
ЧИТАЙТЕ, МАТЬ ВАШУ.
Дело в Питере и довожу до Вашего сведения:
"Запрещается в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и(или) без намордника;
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 N 51-16)"
Вот как в Москве:
ЗАПРЕЩЕНО выгуливать собак:
- без поводка и намордника (крупные, сторожевые и агрессивные породы)
Кроме этого есть еще один момент который некоторые забывают, любое животное, что контактирует с другими, а собаки всегда нюхают друг друга, являются потенциальными переносчиками бешенства. Сильно сомневаюсь, что такой неадекваты возит своего пса на прививки и сам их делает.
Этого дебила-только усыпление
Реально - обе категории задолбали!
Только его почему то не применяют.
Тот же закон Питера, взято с его госуслуг.:
"Согласно законодательству, жестоких и невнимательных хозяев домашних животных будут карать штрафами. Самый большой штраф ждёт владельца, чей питомец покусал другого человека 200 тыс. рублей"